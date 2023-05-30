厄文又成燙手山芋 獨行俠留與不留都是麻煩

「唐西奇+厄文」兩大球星很難產生化學變化，已經是殘酷事實。厄文今年二月被交易到獨行俠打了20場比賽，獨行俠戰績從西區第六掉到第11，連季後賽附加賽都沒沾上邊。今年夏天厄文想要最大合約(至少四年兩億美元)，獨行俠給不起也不想給，但厄文個人能力超凡脫俗，留與不留，獨行俠陷入兩難。

厄文上季為獨行俠出賽20場，場均27分、6助攻、5籃板，投籃命中率5成1，三分命中率3成9，這是聯盟一線球星身手，獨行俠肯定不想輕易放手。熟悉獨行俠和獨行俠老闆庫班消息來源透露，庫班想要留下厄文，繼續圍繞「唐西奇、厄文」雙核建隊，再給兩大超巨一些時間磨合，同時調整配角和角色球員。

在唐西奇(右)與厄文(左)一起上場打球的16場比賽中，獨行俠僅拿到5勝11敗，兩人搭配的效果遠低於預期。 路透社資料照片

庫班會想要再賭一把 主要有兩個原因

第一、厄文仍很熱門，身手非凡，但在交易市場上賣相卻不好，幾乎沒有球隊願意為厄文付出核心球員，先簽後換將非常困難。湖人就是最好例子，湖人只想在交易方案送出後衛羅素，湖人前鋒戴維斯、後衛里夫斯都是非賣品。

第二、厄文場外因素干擾太多，個人信仰、跟教練互動、私人生活都會影響球隊運作和團隊，過去三年籃網已經受夠一切，獨行俠如果真的跟厄文續約，變數永遠難以預料。

「先簽後換」交易配套幾乎都很難滿足獨行俠，但獨行俠又不能輕易放走厄文，一旦厄文以自由球員身分離開，獨行俠不要說換兩個首輪籤，屆時連年輕、潛力、角色球員都撈不到。

厄文(2號)球技高超，加入獨行俠後也相當認真，但他過去有不少擺爛的「不良前科」，有時對球隊的配合度很差，誰也不敢保證他會不會故態復萌？ 美聯社資料照片

既然交易市場換不到最理想、讓庫班滿意籌碼，乾脆留下來讓唐西奇和厄文聯手再拚一季，修正角色球員和內線，調整防守，或許獨行俠靠著兩個超級後衛，還是可以在西區打出火花。

獨行俠想進行先簽後換 目前可能交易對象有兩個

1、湖人。基本上機率不到1%，因為湖人不可能為了厄文送出戴維斯，只要沒有戴維斯做為交易主體，獨行俠就沒有理由進行這筆交易。明知湖人幾乎不可能給出獨行俠滿意交易條件，但獨行俠還是得跟湖人談判，關鍵就在厄文想去湖人，湖人也有足夠交易條件和市場，清出厄文薪資空間。獨行俠想要解套，重組球隊，厄文不出手，一切都很難推動。

2、暴龍。暴龍今年夏天會很忙碌，除了要續約後衛范佛列特，擁擠鋒線也得重新調整，暴龍需要重建後場核心，鋒線人才濟濟，都能滿足獨行俠交易需求和重建內容。但暴龍對厄文興趣不大，這是最大麻煩。

厄文目前最想去湖人與詹姆斯再續前緣，但偏偏目前湖人的薪資上限與交易籌碼都是最難運作的球隊。 法新社資料照片

厄文球技超凡、得分能力和單打一流，他就是任何一支季後賽球隊最重要支柱之一，但場外厄文變數太多，個人言行和信仰經常影響團隊目標和運作，使得獨行俠推動厄文交易面臨更多困境。

厄文現在就是典型「燙手山芋」，留也不是，獨行俠陣容、戰力、打法、核心輪換一直卡在那裡。丟又很難丟掉，任何賠本生意都不是庫班願意承接的交易，與其賠本出手，還不如留下來再拚一季，時來運轉也不一定。

過去四年厄文從塞爾蒂克到籃網，幾乎打亂兩隊布局、規畫，影響兩隊戰力整合。上季厄文轉入獨行俠，厄文的加入同樣打亂獨行俠戰力和調整腳步，今夏面臨續約，更讓獨行俠進退為難，頭痛萬分。

四年打亂三支球隊布局和戰力，厄文今年夏天想要撈到一分符合他身價滿意合約，只會難上加難。獨行俠留下厄文幾率超過五成，因為厄文在交易市場很難拿到對等回報，厄文進入自由市場同樣很難拿到滿意報價，更不要說頂薪合約。

獨行俠成為樂透區球隊的噩夢還在延續，沒有盡頭，厄文就是那個燙手山芋。