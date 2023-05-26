失意詹皇如能攜手柯瑞 湖人、勇士、聯盟將可共創多贏

關於湖人、詹姆斯，最近傳聞超級多，簡直爆炸。老鷹後衛楊恩季後賽去現場看了湖人vs.金塊系列賽，東區不上不下老鷹需要重整，楊恩也很可能想要轉換舞台，完成奪冠夢想。湖人需要再調整補強，加上楊恩和詹姆斯又是同一家經紀公司，楊恩+詹姆斯+湖人自然成了媒體、網路話題。儘管楊恩從來沒有申請交易，但據傳湖人內部已經討論過這樣的方案。

除了楊恩，還有獨行俠後衛厄文。厄文今年夏天成為自由球員，只要他願意，獨行俠也同意，他可以要求先簽後換加入湖人，重新成為「老詹」詹姆斯隊友。厄文今夏要的就是一分最大合約，至少四年兩億美元，湖人還想爭冠，老詹要想生涯第五冠，厄文無疑是最好選擇。

38歲太陽後衛保羅未來早已進入湖人雷達區，網路上所有保羅穿上湖人球衣po圖，幾乎泛濫。保羅肯定有意願去湖人跟老詹聯手爭冠，但前提是太陽願意接收湖人後衛羅素的新合約，很有難度。

湖人若是能爭取到保羅(左)或是厄文(右)其中一位加入，對詹姆斯的奪冠大業當然是有巨大的幫助，但考量湖人現在的薪資空間與交易籌碼，幾乎是不可能的任務。 歐新社資料照片

老詹未來會如何？

老詹和湖人還有兩年9700萬美元合約，老詹在系列賽被金塊打了個4：0淘汰後非常沮喪，老詹正在整理情緒，還要養傷，重新思考新賽季何時回歸。這樣的說法也被好事媒體解讀成，老詹灰心沮喪，甚至可能考慮退休。

老詹肯定不會退休，一是他還有爭冠實力和能力，二是他還在等大兒子布朗尼2024年進入NBA，三是未來兩年近一億美元合約和場外商業收入總值數億美元，那些有關老詹可能考慮退休的說法和傳聞都是「假的」。

詹姆斯在兒子布朗尼(中)加入NBA之前，應該都不可能會退休。 擷圖自Bronny James個人IG

最新最有趣爆點是老詹申請交易去勇士和柯瑞成為隊友，「詹姆斯+柯瑞」，過去12年NBA最偉大兩大超級巨星成為隊友，這應該是核子彈等級消息。

美國NBC體育記者柯林考赫(Colin Cowherd)在節目中建議，勇士還想奪冠，跟老詹拚生涯第五冠目標一致，勇士可以送出前鋒維金斯、庫明卡和射手普爾，跟湖人交易老詹，這將是一筆「多贏」交易。

老詹跟柯瑞成為勇士隊友，簡直超級夢幻，老詹是球隊核心，柯瑞得到最大解放，成為所有對手最恐怖威脅，湯普森、穆迪、德文琴佐三名後衛也會如魚得水，同時釋放前鋒格林和魯尼的空間。

湖人需要年輕化，戴維斯必須接棒成為湖人領袖，湖人內線有MVP等級戴維斯坐鎮，鋒線維金斯、庫明卡、八村壘天賦滿滿，運動能力、身高驚人，後場普爾、瑞夫斯又是黃金組合，湖人換血、年輕化依舊充滿競爭力未來。

湖人目前球員深度不足也缺選秀權，如果能用詹姆斯(右)換來維金斯(左)、庫明卡等年輕好手，可以讓球隊獲得長期即戰力，能避開或迅速走過黑暗重建期。 歐新社資料照片

對勇士說來，交易拿下老詹必須付出很大代價，但只要能再度或兩度奪冠，即使付出更多年輕球員和未來都很值得。

對湖人而言，交易老詹全面換血年輕化，新湖人快速、充滿競爭力和未來，同時還有很大調整、補強上升空間，庫明卡、波爾、八村壘、里夫斯都很年輕還有上升空間，維金斯已經是頂級小前鋒完成品，湖人未來充滿無限可能。

詹姆斯和柯瑞成為勇士隊友，這應該是NBA最想看到的劇本，不管勇士能不能再度奪冠，柯瑞可能變得多可怕，老詹第五冠會不會在勇士，NBA、市場、收視、關注力肯定再度炸鍋。主宰過去超過一個世代的NBA兩個超級巨星成為隊友，誰不想看，誰能不好奇。

今夏老詹不會退休，厄文或保羅有一個很可能會去湖人，老詹如果願意，他也真可以跟柯瑞合體一起奪冠，這就是湖人和老詹今年夏天最可能的發展方向。

你會喜歡那個版本？