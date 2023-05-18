誰是下一位200勝的名人堂級巨投？ 洋基柯爾是不二人選

三屆塞揚巨投克蕭(Clayton Kershaw)在本季初達成了生涯200勝的里程碑，與同世代的韋蘭德(Justin Verlander)、葛蘭基(Zack Greinke)與薛則(Max Scherzer)同樣都成為生涯200勝的大投手，未來準備與他們攜手進入名人堂。至於這四大巨投之後由誰來接班呢？種種跡象指出洋基隊的王牌柯爾(Gerrit Cole)是那唯一的人選。

若把克蕭、韋蘭德、葛蘭基與薛則歸為同世代的名人堂級巨投，他們上一個世代的同等級巨投就是哈勒戴(Roy Halladay)和沙巴西亞(CC Sabathia)，其中已故的哈勒戴已經被選入名人堂，生涯251勝的沙巴西亞如無意外未來也將入選。在哈勒戴與沙巴西亞之前大概就屬克萊門斯(Roger Clemens)、麥達克斯(Greg Maddux)、強森(Randy Johnson)與馬丁尼茲(Pedro Martinez)這一代了，或許再外加葛拉文(Tom Glavine)、史摩茲(John Smoltz)與穆西納(Mike Mussina)。可以看出要投到名人堂等級是多麼不容易，像哈勒戴這一代能夠投進名人堂的也就只有他和沙巴西亞兩人。

過去先發投手想要進入名人堂，300勝里程碑是一大關鍵考量，但隨著勝投越來越難拿，標準也逐漸改變，前洋基名將穆西納以270勝在候選第6年被選進，可以預測未來門檻遲早會下降到200勝。 美聯社資料照片

先發投手要投進名人堂，除了得有塞揚獎等級的宰制力外，還必須要能夠長期健康吃局數且投得夠長久。曾拿過塞揚獎但因傷導致生涯無法走得長遠的例子不勝枚舉，像林斯肯(Tim Lincecum)、山塔那(Johan Santana)和赫南德茲(Felix Hernandez)最多只投到33歲就結束了大聯盟生涯。太晚才開竅導致生涯數字難累積的例子則有克里夫李(Cliff Lee)，而現役投手中的克魯柏(Corey Kluber)和狄葛隆(Jacob deGrom)都有類似的問題，兩人雖然都是兩屆塞揚獎得主，但分別28及27歲才投了第一個完整球季。其中狄葛隆近年甚至不斷受傷，今年將滿35歲的他別說200勝了，目前生涯也只拿到84勝，就連100勝都還有段差距。原本塞爾(Chris Sale)是有機會加入準名人堂級行列的，但他2018年後就沒能投到一個完整球季，恐怕也是無緣名人堂了。

遊騎兵強投狄葛隆拿過兩次國聯塞揚獎，但因為常常受傷，在大聯盟至今第10個球季只累積84勝。 美聯社

新世代的名人堂級投手更是難尋，在克蕭之後能夠符合這標準的大概只有柯爾了。根據Baseball-Reference網站的名人堂指數，現役先發投手前四名是韋蘭德、克蕭、薛則和葛蘭基，數字分別為234、207、177與114，這數據基本上超過100就有機會進名人堂。而排在第5位的正是柯爾，數字為97，已與去年退役的普萊斯(David Price)同分了。然而柯爾現年才32歲，且還處在巔峰期，確實是下一位準名人堂級巨投的不二人選。

若看bWAR值，柯爾的35.4在現役投手當中排在第10位，他也是前10名當中最年輕的一位，排在他前面一位的奎托(Johnny Cueto)都已37歲了。而排在前四的依舊是韋蘭德、克蕭、葛蘭基和薛則，且遙遙領先其他投手。而目前最接近200勝、現年41歲的韋恩萊特(Adam Wainwright)只以42.4排在第7位，這說明了僅差5勝就能叩關200勝的他即便達陣成功，也未必夠格進入名人堂。

紅雀老將韋恩萊特應該可以帶著生涯200勝退休，雖然他目前的生涯防禦率3.39也夠水準，但bWAR偏低，想要挑戰名人堂是非常不利。 美聯社

柯爾現在生涯累積135勝、1992K、1706局，通算防禦率3.20、WHIP1.10、三振率10.5，能夠在32歲就能迅速累積出這樣的數據，還是要歸功於他成名夠早，且每年都能維持健康且絕佳的狀態，他自2016年以來只有一年沒能投滿防禦率排行的低標局數。而他今年狀況極佳，在截稿前繳出5勝0敗、2.22防禦率的成績，是美聯塞揚獎的領跑者。對一位32歲且仍有辦法角逐塞揚獎的投手來說，這樣的累積數據無疑正走在名人堂的路上，而根據Baseball-Reference的相似球員數據，柯爾截至31歲所累積的數字，最相似的球員正是31歲時的薛則。

柯爾生涯拿過勝投王、三振王與防禦率王，但就是獨缺一座塞揚獎，他曾兩度在塞揚獎屈居第2，尤其在2019年以極些微的差距敗給隊友韋蘭德。就看他今年能否補齊他這獨漏的資歷了。

柯爾在生涯前10季中有8季勝投達到兩位數，也有3個球季防禦率是在3以下，但還未拿過塞揚獎，實在是身為強投的一大憾事。 美聯社

在柯爾的世代，幾乎沒有其他投手得以與他相提並論。筆者認為與他最接近的可能是費城人隊的王牌諾拉(Aaron Nola)，諾拉下個月將滿30歲，算是與柯爾相差2歲，目前生涯累積81勝、1423次三振，通算防禦率為3.64、WHIP為1.13、三振率為10.0。諾拉的帳面成績顯然相較柯爾差了一截，但他的bWAR值30.5其實只差柯爾的35.4一些，且他還比柯爾少投2年，平均一季的bWAR甚至是勝過柯爾的。諾拉雖然比較少繳出爆炸性的超優數據，且表現起伏較大，但優點是和柯爾一樣能連年維持健康，因此累積的數據相較同齡的投手明顯較迅速，算是柯爾世代的名人堂潛力股。

身為史上身價最高的投手，柯爾也確實展現了他的能耐，現已累積了有機會進名人堂的生涯數據。而今年他要先拚一座塞揚獎，在比肩韋蘭德、克蕭、薛則和葛蘭基這些準名人堂的前輩後，或許再過幾年就有機會看到他一拚200勝，取得篤定進入名人堂的門票了。