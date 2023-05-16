熱火很難再靠奇蹟贏球 塞爾蒂克沒有輸的理由

東區決賽由熱火vs.塞爾蒂克，東區第二種子塞爾蒂克不論天賦、球星、規格、陣容深度，都沒有輸的理由。熱火是第八種子，靠附加賽打進季後賽，儘管熱火第一輪殺了公鹿，震驚全世界，第二輪壓制尼克，展現非凡韌性，但熱火還是少了第二得分手射手希羅和板凳主力之一歐拉迪波兩名後衛(兩人傷停，季後賽報銷)。

塞爾蒂克雙星泰托姆、布朗，足以壓制熱火單核巴特勒，塞爾蒂克最佳第六人波格登，擁有最完美替補效率和作用，塞爾蒂克雙塔霍福特、威廉斯組合，能讓熱火中鋒阿迪巴約非常頭大。

至於塞爾蒂克後場防守尖兵史馬特、替補後衛懷特都是頂尖防守者，一對一防守出色，協防、團隊意識一流，對位熱火主力鋒衛史特魯斯、羅賓森、羅瑞、馬丁，完全不會吃虧。

熱火想要扭轉情勢，改變戰局，甚至逆勢取勝，除非場場有神奇表現和特別人物多次跳出來。不僅需要場場三分很神，射穿塞爾蒂克防線很多破口，熱火一哥巴特勒沒有失常空間，防守端還要能限制泰托姆、布朗兩人各種單兵攻擊，熱火如果只能打出堅壁清野防守和低得分比賽，那還不足以拿下塞爾蒂克。

塞爾蒂克當家球星泰托姆(中)飆分能力不在巴特勒之下，而且是更年輕、更有爆發力，他將是熱火首要重防的目標。 美聯社

塞爾蒂克對76人「搶七」大戰，塞爾蒂克有效限制76人中鋒安比德發揮，讓他投籃命中率不到3成(18投5中)，同時箝制哈登的進攻，哈登打了41分鐘11投3中，只得9分、5次失誤。塞爾蒂克的防守、對位和類區域聯防有效困死安比德，打出精英級別防守，這是塞爾蒂克有能力跟熱火拚防守，最終還能勝出關鍵。

熱火僅靠目前的戰力、半場進攻得分和巴特勒硬鑿單打模式，面對塞爾蒂克會非常吃力。由於塞爾蒂克教練馬祖拉用兵、調度非常保守，只用「七人輪換」，這是熱火奇襲打出塞爾蒂克各種破口，進而掌握系列賽情勢最重要戰略主軸。

熱火想要採取主動成功逆襲 有兩個關鍵戰略運用

1、堵死三分：76人是最好教訓，塞爾蒂克對76人系列賽最後二連勝完成逆轉，關鍵都在三分雨。G6，泰托姆第四節四記三分命中，G7，塞爾蒂克以4成55三分命中率投進15個三分球，尤其是泰托姆、布朗兩人三分球16投9中。沒有三分雨做為戰術支撐和底氣，塞爾蒂克的各種單打和進攻得分將不再具有威脅性。

塞爾蒂克的三分球能力非常恐怖，除了布朗(左)和泰托姆外，其他多位球員也都有狂射冷箭的本領，一旦防守大意，對手就很容易被大量灌分。 美聯社

2、打體能消耗戰：塞爾蒂克主要就是七人輪換，馬祖拉只對板凳上波格登、懷特兩名後衛有信心，其他鋒線除非戰局被困，否則馬祖拉幾乎不用，再年輕的球隊都還是要面對體能、體力消耗的考驗。

熱火在進攻端施加各種壓力，在防守端更要拖死泰托姆和布朗，把比賽節奏帶進肉搏戰，一旦雙方在第四節決勝，體能、關鍵球、三分手氣就成了決勝因素。熱火必須用各種對位、夾擊和壓迫，大量稍耗塞爾蒂克核心主力體能。

熱火在上一輪守不住尼克的布朗森(右)，還是可以輕鬆贏球，但這一輪要是無法降低塞爾蒂克雙星的破壞力，根本就沒有勝算。 美聯社

儘管塞爾蒂克四年三度打進東決，經驗老到，核心穩定，但還是充滿各種「不穩定」變數，比如：跳投太多，很吃手氣的進攻和單打模式，都是塞爾蒂克可以被利用的破口。

熱火系列賽勝出機率不大，需要一些奇蹟。

賽前預測：塞爾蒂克4:2淘汰熱火