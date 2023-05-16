本季一起喊All In 中日、富邦卻同陷好投拙攻困境

上週賽事結束，中職戰績出現了一些變化，前段班依然是勝率都超過5成的樂天、統一及味全3隊，至於在後段班的中信及富邦，由於中信拉出一波5連勝，加上富邦上週僅有2勝3敗，因此中信擺脫獨自墊底的局面，兩隊目前並列在最後一名的位置。

本季喊出ALL BLUE的富邦開季打得不錯，季初還一度獨居龍頭，但隨著賽程進行，戰績直直落，終於在上週六的賽事結束後與中信互換墊底位置，所幸隔天富邦獲勝且中信落敗，才又並列墊底，即使落到最後一名，但富邦其實也並非一支一無可取的球隊，投手群就有很穩定的表現，本季的團隊投手防禦率是3.15，在5隊中只輸給統一的2.70，陣中幾名主力先發投手的防禦率都在聯盟前10名，包括排第2的江少慶的1.73，第3名艾普勒的2.35，以及第10名肯特的3.24，另外陳仕朋在近兩場也都投出優質先發，而幾名牛棚投手如賴智垣、岳少華、陳冠勳及曾峻岳等的防禦率都未超過2，牛棚也還有可先發的洋投安得勝暫時待命。

富邦「本土洋投」江少慶今年表現優異，但得不到隊友火力援助，目前只有1勝。 福耳／攝影

罩門在於打擊，這也是富邦過去幾年戰績不理想的主因，今年季初打下多場大比分的比賽，以為這個問題已被解決，但開始遇到其他各隊的洋投後，打擊的缺點再次暴露出來，5月的10場比賽總共只得了36分，平均一場3.6分對於中職來說並不是一個可以輕易贏球的分數，而本季2成39的團隊打擊率及109分的總得分也都是5隊之末，拙攻壓過了好投，球隊狀況未見起色。

本季球隊口號巧合地也是All開頭的All for Victory的中日，彷彿就是日職的富邦，但中日在攻守兩邊卻比富邦更極端。

中日今年口號是All for victory，與富邦巧合地都是由All開頭，頗有All In(本季就要贏)的味道！ 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

進入21世紀後直到12年，除了01年是第5名之外，其餘11年中日都是前段班，那時有著投手王國的中日，靠著強力的投手掩護不算太有力的打擊，還能打出不錯的戰績，但近幾年其他各隊如廣島、DeNA這些原本積弱不振的球隊奮起，讓中日即使在投手部分仍有穩定的表現，打擊卻輸別隊越來越多，因此在13年之後只有20年球季打進過季後賽，近3季更是在5、6名浮沉，今年依然如此。

其實中日的投手在央聯仍是十分強勢，大野雄大、柳裕也、小笠原慎之介、高橋宏斗等人都算是央聯的強投，今年季前又獲得涌井秀章這名經驗豐富的老將，柳及小笠原兩人都在防禦率榜上前5名，涌井的3.60雖然不算非常好，但也排在第8名，央聯目前也僅有9人達到規定投球局數，而防禦率也不到3的高橋差1局也能進榜。

牛棚中的祖父江大輔、清水達也、勝野昌慶、福敬登、藤嶋健人等人的防禦率也都不到2，其中有4人在中繼榜上排進前10名，更不用說曾隨古巴隊來台打經典賽的馬丁尼茲（Raidel Martinez），防禦率到現在仍是完美的0，奪下2個中繼點及10次救援成功；先發、後援投手群都表現優異，讓中日的團隊投手防禦率僅有2.63，是全央聯最佳。

打擊卻仍舊是熟悉的味道，中日本季進行了35場比賽，2成43的打擊率雖意外地不是最後一名，但總得分只有95分，是全日職唯一得分沒有破百的球隊，更慘的是幾乎沒有長打能力，全隊總計只有9轟，全日職第2少的是羅德的15轟，還快要是中日的2倍，最多的則是巨人的40轟，其他各隊也幾乎都在2、30轟之間，中日的開轟能力實在弱得可憐。

打線表現比較優異的反而是去年季後透過現役選秀加入的細川成也，細川是DeNA在16年的第5指名，但6年來單季最多出賽數是37場，打席數最多也只有83個，今年已出賽32場，生涯單季打席數首次破百，是中日隊上唯一超過打擊率3成的打者，3成01在央聯排第10名，15分打點也是全隊最多；去年第7輪的新人福永裕基是打擊率在3成左右的另一人，另外，老將大島洋平、去年拿下安打王的岡林勇希打擊手感還可以，其他隊友的打擊狀況就不盡理想了，尤其是高橋周平及去年季後簽下3年約的畢謝德（Dayan Viciedo），高橋的打擊率低於2成，畢謝德則是到現在打點還掛0，這樣要如何擺脫墊底真是個問號。

曾拿下個人打擊獎項的中日洋砲畢謝德，今年打點竟然還沒開張。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

富邦與中日有著好投拙攻的相同問題，但中日的貧打狀態更嚴重，導致球隊從季初就早早棄械投降，穩居最後兩名，現在13勝22敗的戰績與首位的阪神已有8場勝差，離前段班也有5.5場，短期在名次上要有突破十分困難，富邦與第一名的勝差至少還比較少一點。