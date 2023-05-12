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種小小的種子開大大的花 小裴頓挖呀挖呀挖讓湖人麻煩大！

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
小裴頓(右)再次打出一場精彩的比賽，向老爸「手套」裴頓(左)證明他絕非老爸曾說的「垃圾球員」！ 美聯社
小裴頓(右)再次打出一場精彩的比賽，向老爸「手套」裴頓(左)證明他絕非老爸曾說的「垃圾球員」！ 美聯社

勇士G5背水一戰，湖人栽在勇士190公分後衛小裴頓手裡。勇士121：106拿下救命一勝，七戰四勝取2：3落後，戰線拉到G6。小裴頓G5攻下13分、6籃板，5投4中，5罰4中，他的一對一防守不會失位，不管對位湖人任何球員都不會形成錯位，協防速度、緊密度幾近完美，幫助勇士「超迷你五小」陣容打出最完整戰力。

進攻端小裴頓完全不佔球權，他的得分方式就是不停空手走位、接應隊友傳球，一而再突襲籃下，走底線撕開湖人防線，利用快攻和攻防轉換速度，讓湖人刻意放他的防線不斷被勇士挖出破口。小裴頓並不擅長三分線跳投，但G4、G5兩戰三分球4投2中，讓刻意放給他投籃出手空間的湖人防線得到教訓。

小裴頓這種球路矮後衛，完全不是控球，沒有組織力和合格外線能力，根本不是射手，他毫無接球就投的出手本能。嚴格來說小裴頓更像一名小前鋒，一個190公分小前鋒，在NBA根本沒有教練敢用，也沒有球隊會用，他擺在任何一支球隊先發、板凳，角色、定位都很尷尬。但勇士教練柯爾卻在G4、G5把小裴頓調上先發，讓他分別出賽23分鐘、27分鐘，兩戰場均14分，出手14次命中11球，投籃命中率7成85，超級誇張。

勇士從G4起重新起用5小戰術，把小小的小裴頓(中)塞入先發中，在G5發揮了重大的作用。 美聯社
勇士從G4起重新起用5小戰術，把小小的小裴頓(中)塞入先發中，在G5發揮了重大的作用。 美聯社

小裴頓從天而降，他的出現掐住湖人對位命門，也因為他的先發，勇士擺上的「五小」陣容更迷你，兩個190公分後衛柯瑞、小裴頓，兩名198公分鋒衛湯普森、格林，以及一個201公分小前鋒維金斯。今年勇士五小可能是史上最迷你先發，比2015、2016年球季勇士招牌五小還要更矮、更小隻。

湖人G5更顯措手不及，根本來不及應變。湖人原本要炸爛勇士禁區、用籃板強壓勇士，靠身材、對位、錯位拖住勇士進攻節奏，讓勇士防線到處形成破口的對位並沒能成功。

G4湖人贏在球運好一些，G5勇士迷你五小就讓湖人吃足苦頭。湖人「老詹」詹姆斯和「AD」戴維斯都沒能在禁區、對位攻防中通殺勇士，當湖人這兩個絕對優勢和壓制點都沒能在進攻端對勇士形成威脅，拖住勇士節奏，湖人防守接著崩潰。

在小裴頓(左)的協防下，勇士以快制慢，大幅降低湖人中鋒戴維斯(中)的影響力。 美聯社
在小裴頓(左)的協防下，勇士以快制慢，大幅降低湖人中鋒戴維斯(中)的影響力。 美聯社

G5上半場勇士三分球21投11中，三分命中率5成2，投籃命中率5成7，勇士上半場取得70：59領先，第三節一度擴大領先到18分，勇士早早奠定勝基。半場失分70分，被勇士以5成2三分命中率投進11個三分球，湖人防線全面瓦解。

把小裴頓作用和功能發揮到極致，並成為刺殺湖人的關鍵匕首，只有柯爾才有這種執教功力和用人本事。湖人防線不斷出現破口，對位優勢和禁區強度打不出來，湖人原本就不太靈光的進攻得分和三分球，就成了湖人打進西區決賽最大絆腳石。

勇士有NBA最出色教練柯爾，出牌精準，變陣如神，扭轉情勢。有超凡核心球星柯瑞，進攻、得分、傳球如臻化境，堅若磐言，還有不斷展現神來之筆的突襲殺手小裴頓，讓湖人完全來不及因應和封阻，一旦勇士打出自己的節奏和手感，同時限制湖人半場進攻優勢和得分，湖人對位勇士「天敵」陣容優勢就所剩無幾。

兵無常勢，水無常形，能因敵變化而取勝，才是能帶領球隊不斷修正、並挖洞給對手跳的好教練。 擷圖自美聯社、神奇寶貝
兵無常勢，水無常形，能因敵變化而取勝，才是能帶領球隊不斷修正、並挖洞給對手跳的好教練。 擷圖自美聯社、神奇寶貝

G6湖人很難順利關門，這是G5之前我最大擔心，因為拿不下G5，戰線拉長，冠軍之路已被挖得坑坑洞洞，湖人麻煩就大了。

NBA專欄 NBA 湖人 勇士 詹姆斯 柯瑞 小裴頓

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