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大聯盟怪異的一季 去年5強竟變成超級大爛隊

聯合新聞網／ 林煒珽
講到大聯盟的爛隊，通常會想到海盜、老虎之流，但海盜二壘手裴智桓會告訴你現在他們是國聯中區排名第一的球隊耶！但是他還能笑多久呢？ 美聯社
講到大聯盟的爛隊，通常會想到海盜、老虎之流，但海盜二壘手裴智桓會告訴你現在他們是國聯中區排名第一的球隊耶！但是他還能笑多久呢？ 美聯社

開季超威猛，不保證就能進入季後賽。1987年的釀酒人隊曾經和今年的光芒一樣，開季13連勝，但最後十月份提前放假。開季不順，也並非世界末日，最近的例子就是兩年前的勇士隊，開季18勝23敗，直到八月之前勝率還不到五成，最後卻贏得88勝，還一路拿下世界大賽冠軍。這中間經過勇士隊豪賭地把外野砍掉重練，還要剛好碰上大都會最後57場21勝36敗的大崩盤，各種天時地利人和，才成就最後的獎盃。

經過了一個多月，賽季已經進行超過五分之一，光芒隊依舊如剛開季一樣閃亮，海盜隊還在國聯中區領先，但洋基隊居然在美聯東區敬陪末座？全大聯盟最貴的大都會隊居然勝率不到五成？去年還打進季後賽的紅雀隊勝場數比國民隊還少？讓我們來看看最讓人驚訝的爛隊，季前充滿希望，如今卻讓球迷提心吊膽。

一、紐約洋基

球季進行到快要5月中，洋基竟然在美聯東區殿底，而且一度落後首位的光芒達10場勝差，自從王建民在洋基出賽以來，洋基有這麼慘過嗎？ 美聯社
球季進行到快要5月中，洋基竟然在美聯東區殿底，而且一度落後首位的光芒達10場勝差，自從王建民在洋基出賽以來，洋基有這麼慘過嗎？ 美聯社

總經理凱許曼要洋基球迷有點耐心，畢竟現在陣中傷兵滿營，但紐約人最缺的就是耐心，比利賓恩說過，在紐約開車，只要變綠燈後你沒有馬上起步，後面的車秒按你喇叭。洋基隊最大的問題在於年齡老化，法官雖然已經從傷兵名單中回歸，但還是有13個人躺在IL中，其中有七個人年過三十，包括花重金簽來的洛登，至今還沒為洋基上場過。這兩年在凱許曼刻意年輕化的操作下，他們的平均年齡是第十一小，但三十歲以上的老將還是佔了一半以上。

不過33歲的史丹頓、37歲的唐納森都預計在最遲六月可以回歸，屆時打線應該可以補上目前的大弱點—七八九棒。目前洋基隊這三棒的打擊率是1成93，只有巨人隊比他們還糟。洋基只要恢復健康，回到美聯東區的競爭行列應該指日可待。

二、紐約大都會

大都會去年可是與勇士一樣都是拿下101勝的超級強隊，本季至今竟然已經落後勇士8場勝差，球隊崩盤速度跟主力先發薛則(右)的衰退一樣快。 美聯社
大都會去年可是與勇士一樣都是拿下101勝的超級強隊，本季至今竟然已經落後勇士8場勝差，球隊崩盤速度跟主力先發薛則(右)的衰退一樣快。 美聯社

同在紐約的大都會狀況可比洋基糟許多，因為他們比洋基隊還老還貴。大都會隊的野手陣容是全大聯盟第二老，而投手呢？有薛則和韋蘭德二老，成功地拖累平均年齡，全聯盟最年長。花了最多的三億五千萬美金總薪資（第二名的洋基只有兩億七千萬），目前戰績只有17勝19敗，落後給勇士隊足足八場。

他們最大的問題在兩個人：薛則和沃格巴克。薛則在七月將滿39歲，感覺年齡終於趕上了這位不老王牌。近13場出賽中（含季後賽），薛則的成績是5勝6敗，自責分率4.63。在因為外部物質被禁賽後的第一戰，被老虎隊狠狠地痛咬，不到四局就掉六分，他的威力明顯地往下掉，速度如此，旋轉率也是。這場比賽他的四縫線直球平均速度為92.7英哩，是近七年來單場新低。禁賽前後的兩戰，同樣以第二局為例，對道奇時四縫線的轉速為2614轉，對老虎時只有2295轉。老虎一戰他的整體轉速為2308轉，是他生涯單場第三低。而這三場比賽，都發生在2021年七月，大聯盟嚴格檢查投手使用外部物質起。

花錢不手軟的大都會，居然買不到左打好手。他們左打者群平均的長打率排名第二十，產出的全壘打數更是第二十五，DH這個位置的長打率只有第二十四，這一切問題的矛頭都指向沃格巴克。目前只打出兩支全壘打的他，雖然有四成的上壘率，但他的長打率卻比上壘率還低，這絕對不是一個專職DH該有的數字。

三、西雅圖水手

水手在去年打出亮麗的一季，暌違21年後再次進季後賽，但本季似乎又被打回原形，尤其是打擊狀況特別的差，團隊打擊率全大聯盟倒數第3，被三振次數則是全大聯盟第2多。 美聯社
水手在去年打出亮麗的一季，暌違21年後再次進季後賽，但本季似乎又被打回原形，尤其是打擊狀況特別的差，團隊打擊率全大聯盟倒數第3，被三振次數則是全大聯盟第2多。 美聯社

去年拿下外卡的水手今年野心勃勃，今年大幅補強野手，但這些王寇頓、赫南德茲、波洛克、拉史特拉等新同學不約而同打不好。赫南德茲具體而微地展現他們打擊上的問題，這位美聯的三振王今年的拉打率達到生涯新高，一味想揮大棒，結果讓他頻頻被投手的滑球系武器給吊中。水手隊今年是大聯盟三十隊中面對變化球打擊率最低的隊伍（1成88），三振次數則僅僅輸給巨人隊，長打率又排倒數第六，聽起來就很不妙。

去年他們的贏球方程式就是靠投手壓制，贏得低比分的緊張比賽。他們在2022年一分差的比賽中戰績是34勝22敗，勝場數大聯盟最多，但今年這種比賽卻只有4勝10敗，難怪勝率勉強在五成打轉，落後給第一名的游騎兵隊3.5場，如果打擊持續不振，今年說不定連外卡都搶不到。

四、芝加哥白襪

白襪本季打擊表現差，投手狀況更差，像王牌投手希斯控球出問題，目前的防禦率竟然高達5.58。 美聯社
白襪本季打擊表現差，投手狀況更差，像王牌投手希斯控球出問題，目前的防禦率竟然高達5.58。 美聯社

今年的開局是白襪隊歷史性地可怕，我們來比較看看這些糟糕的年份。

林煒珽／製表
林煒珽／製表

好不容易連贏了兩個系列戰（這是本季第一次跟第二次的系列戰取勝）。他們的問題根深蒂固，可能得砍掉重練，像是追打壞球的問題（他們的追打率僅僅比皇家隊低），還有防守的漏洞百出（他們的FanGraphs防守指數是倒數第三，而防守多丟16分，只有運動家隊更可怕）。曾被譽為神鱒二世的小羅伯特，如今看起來連窮人版的海賊王都不配，他的擊球離棒初速在聯盟中排名最後十趴，早已不是那種會被人敬畏的強打威脅了。

五、聖路易紅雀

紅雀先發輪值出了大問題，再加上運氣也特別差，好不容易近期打出3連勝，還是在國聯中區殿底。 美聯社
紅雀先發輪值出了大問題，再加上運氣也特別差，好不容易近期打出3連勝，還是在國聯中區殿底。 美聯社

在競爭最輕薄短小的國聯中區，紅雀居然墊底，他們甚至是國聯戰績最差的球隊。以往紅雀隊靠著堅強的先發投手輪值打天下，但今年他們的先發投手群戰績是慘澹的6勝15敗，5.26的自責分率，被打擊率則為2成95，只有運動家和紅人的輪值群更好打。王牌投手弗萊賀提的球速連續五年往下掉，從2019年的93.9英哩，掉到今年只剩92.6英哩，自責分率慘到6字頭。只能希望最近的三連勝是他們谷底反彈的跡象。

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