大聯盟怪異的一季 去年5強竟變成超級大爛隊

開季超威猛，不保證就能進入季後賽。1987年的釀酒人隊曾經和今年的光芒一樣，開季13連勝，但最後十月份提前放假。開季不順，也並非世界末日，最近的例子就是兩年前的勇士隊，開季18勝23敗，直到八月之前勝率還不到五成，最後卻贏得88勝，還一路拿下世界大賽冠軍。這中間經過勇士隊豪賭地把外野砍掉重練，還要剛好碰上大都會最後57場21勝36敗的大崩盤，各種天時地利人和，才成就最後的獎盃。

經過了一個多月，賽季已經進行超過五分之一，光芒隊依舊如剛開季一樣閃亮，海盜隊還在國聯中區領先，但洋基隊居然在美聯東區敬陪末座？全大聯盟最貴的大都會隊居然勝率不到五成？去年還打進季後賽的紅雀隊勝場數比國民隊還少？讓我們來看看最讓人驚訝的爛隊，季前充滿希望，如今卻讓球迷提心吊膽。

一、紐約洋基

球季進行到快要5月中，洋基竟然在美聯東區殿底，而且一度落後首位的光芒達10場勝差，自從王建民在洋基出賽以來，洋基有這麼慘過嗎？ 美聯社

總經理凱許曼要洋基球迷有點耐心，畢竟現在陣中傷兵滿營，但紐約人最缺的就是耐心，比利賓恩說過，在紐約開車，只要變綠燈後你沒有馬上起步，後面的車秒按你喇叭。洋基隊最大的問題在於年齡老化，法官雖然已經從傷兵名單中回歸，但還是有13個人躺在IL中，其中有七個人年過三十，包括花重金簽來的洛登，至今還沒為洋基上場過。這兩年在凱許曼刻意年輕化的操作下，他們的平均年齡是第十一小，但三十歲以上的老將還是佔了一半以上。

不過33歲的史丹頓、37歲的唐納森都預計在最遲六月可以回歸，屆時打線應該可以補上目前的大弱點—七八九棒。目前洋基隊這三棒的打擊率是1成93，只有巨人隊比他們還糟。洋基只要恢復健康，回到美聯東區的競爭行列應該指日可待。

二、紐約大都會

大都會去年可是與勇士一樣都是拿下101勝的超級強隊，本季至今竟然已經落後勇士8場勝差，球隊崩盤速度跟主力先發薛則(右)的衰退一樣快。 美聯社

同在紐約的大都會狀況可比洋基糟許多，因為他們比洋基隊還老還貴。大都會隊的野手陣容是全大聯盟第二老，而投手呢？有薛則和韋蘭德二老，成功地拖累平均年齡，全聯盟最年長。花了最多的三億五千萬美金總薪資（第二名的洋基只有兩億七千萬），目前戰績只有17勝19敗，落後給勇士隊足足八場。

他們最大的問題在兩個人：薛則和沃格巴克。薛則在七月將滿39歲，感覺年齡終於趕上了這位不老王牌。近13場出賽中（含季後賽），薛則的成績是5勝6敗，自責分率4.63。在因為外部物質被禁賽後的第一戰，被老虎隊狠狠地痛咬，不到四局就掉六分，他的威力明顯地往下掉，速度如此，旋轉率也是。這場比賽他的四縫線直球平均速度為92.7英哩，是近七年來單場新低。禁賽前後的兩戰，同樣以第二局為例，對道奇時四縫線的轉速為2614轉，對老虎時只有2295轉。老虎一戰他的整體轉速為2308轉，是他生涯單場第三低。而這三場比賽，都發生在2021年七月，大聯盟嚴格檢查投手使用外部物質起。

花錢不手軟的大都會，居然買不到左打好手。他們左打者群平均的長打率排名第二十，產出的全壘打數更是第二十五，DH這個位置的長打率只有第二十四，這一切問題的矛頭都指向沃格巴克。目前只打出兩支全壘打的他，雖然有四成的上壘率，但他的長打率卻比上壘率還低，這絕對不是一個專職DH該有的數字。

三、西雅圖水手

水手在去年打出亮麗的一季，暌違21年後再次進季後賽，但本季似乎又被打回原形，尤其是打擊狀況特別的差，團隊打擊率全大聯盟倒數第3，被三振次數則是全大聯盟第2多。 美聯社

去年拿下外卡的水手今年野心勃勃，今年大幅補強野手，但這些王寇頓、赫南德茲、波洛克、拉史特拉等新同學不約而同打不好。赫南德茲具體而微地展現他們打擊上的問題，這位美聯的三振王今年的拉打率達到生涯新高，一味想揮大棒，結果讓他頻頻被投手的滑球系武器給吊中。水手隊今年是大聯盟三十隊中面對變化球打擊率最低的隊伍（1成88），三振次數則僅僅輸給巨人隊，長打率又排倒數第六，聽起來就很不妙。

去年他們的贏球方程式就是靠投手壓制，贏得低比分的緊張比賽。他們在2022年一分差的比賽中戰績是34勝22敗，勝場數大聯盟最多，但今年這種比賽卻只有4勝10敗，難怪勝率勉強在五成打轉，落後給第一名的游騎兵隊3.5場，如果打擊持續不振，今年說不定連外卡都搶不到。

白襪本季打擊表現差，投手狀況更差，像王牌投手希斯控球出問題，目前的防禦率竟然高達5.58。 美聯社

今年的開局是白襪隊歷史性地可怕，我們來比較看看這些糟糕的年份。

林煒珽／製表

好不容易連贏了兩個系列戰（這是本季第一次跟第二次的系列戰取勝）。他們的問題根深蒂固，可能得砍掉重練，像是追打壞球的問題（他們的追打率僅僅比皇家隊低），還有防守的漏洞百出（他們的FanGraphs防守指數是倒數第三，而防守多丟16分，只有運動家隊更可怕）。曾被譽為神鱒二世的小羅伯特，如今看起來連窮人版的海賊王都不配，他的擊球離棒初速在聯盟中排名最後十趴，早已不是那種會被人敬畏的強打威脅了。

五、聖路易紅雀

紅雀先發輪值出了大問題，再加上運氣也特別差，好不容易近期打出3連勝，還是在國聯中區殿底。 美聯社

在競爭最輕薄短小的國聯中區，紅雀居然墊底，他們甚至是國聯戰績最差的球隊。以往紅雀隊靠著堅強的先發投手輪值打天下，但今年他們的先發投手群戰績是慘澹的6勝15敗，5.26的自責分率，被打擊率則為2成95，只有運動家和紅人的輪值群更好打。王牌投手弗萊賀提的球速連續五年往下掉，從2019年的93.9英哩，掉到今年只剩92.6英哩，自責分率慘到6字頭。只能希望最近的三連勝是他們谷底反彈的跡象。