中職／范國宸變身當榜樣 劉基鴻朝首座個人獎邁進

繼去年重回中職首度打進季後賽後，味全本季仍有不錯的成績，目前以13勝12敗超過5成的勝率在聯盟排第3名，戰績能維持的原因除了鋼龍、布里悍及伍鐸3名洋投表現依然穩定之外，攻擊方面的最大關鍵就是「紅色大砲」劉基鴻，他也是味全今年攻擊火力最突出的本土打者。

劉基鴻在本季只因傷缺席1場，出賽24場，94個打數有33支安打，打擊率高達3成51，還打出6轟及19分打點，選球方面也有明顯進步，獲得9次保送，本季已成長為打擊三圍345(打擊率、上壘率、長打率在3、4、5成以上)的強打者，安打、打點、全壘打不但是全隊、且是全聯盟最高，暫居聯盟打擊三冠王，打擊率也排第3名，另外，劉基鴻在6日拿到本季第5座單場MVP，也是全隊最多，居次的是鋼龍的3次，這表示味全的13勝中有將近一半的致勝關鍵是他，劉基鴻對球隊的貢獻度不言可喻。

劉基鴻打擊手感火燙，本季已拿下5座單場MVP。 聯合報系資料照片

身為2019年味全重返中職後的首位第一指名球員，也是當年的選秀狀元，受到極大關注的劉基鴻在生涯前幾年遇到不小的壓力，即使20年在二軍打出3成43打擊率、15轟及75分打點的優異成績，21年味全重新在中職一軍亮相，也在開幕戰擔任先發三壘手，打第4棒的中心棒次，但卻無法複製前一年的打擊成績，劉基鴻這年在一軍出賽89場，不僅打擊率低到2成19，也只打出3轟及36分打點，被三振91次則是聯盟第二多，表現遠遜於其他同梯隊友。

新人年的打擊方面表現不如預期，劉基鴻在守備也出現很大的問題，防守三壘就出現了20次失誤，守備率是難看的8成48，教練團甚至在季末還讓他轉守一壘重建守備信心，當年還被網友在統計失誤數據時，安了一個「基鴻營造」的稱號，他就這樣在球迷的批評及嘲諷下渡過了首年一軍球季。

上季劉基鴻逐漸適應一軍強度，出賽105場，首度達到規定打席數，打出9轟及50分打點，打擊率升高到2成64，安打數也首度單季破百支，雖然沒有打出雙位數全壘打，但以去年全壘打王僅有14支來比較，劉基鴻已展現他的長打實力；守備仍舊以三壘為主，在比前一年多一倍的守備機會中只發生14次失誤，守備率回升到9成49，且偶有防守美技，也曾被總教練葉君璋稱讚過，可惜季末因觸身球而錯過了個人首次季後賽。

要說到從失誤連連的困境中爬出來，變身成為守備職人，且在打擊上也有突出表現，進而拿到年度個人獎項的前例，那就是前幾年也被謔稱為「國宸建設」的范國宸，范國宸在20年季初被安排守三壘，但該年在三壘的50個守備機會中就發生了11次失誤，守備率是比劉基鴻更差的7成80，隔年回到一壘手，僅有一次失誤，上季以一壘手出賽94場，守備率高達9成94，即使也有幾場比賽防守三壘，但34個守備機會中毫無失誤，最終搭配生涯最佳的打擊成績，囊括金手套及最佳十人雙料獎項。

范國宸過去也曾因失誤過多被球迷嘲諷，但去年打出個人最佳成績，拿下金手套及最佳十人雙料獎項。 聯合報系資料照片

綜合比較5隊三壘手目前的打擊及守備成績來看，劉基鴻在打擊數據上佔有絕對優勢，即使在守備方面仍有較多的失誤，但如果維持現在的表現，已拿到今年首座月MVP的他，十分有希望能在今年奪下首座年度個人獎項，無論結果如何，劉基鴻已經證明了自己選秀狀元的價值。