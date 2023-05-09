詹姆斯虎父無犬子 布朗尼前進NBA更近一步

詹姆斯（LeBron James）正率領湖人向NBA總冠軍衝刺，他的兒子布朗尼（Bronny James）前進NBA之路也更近一步！美國時間5月6日他對外宣布加盟南加大，這項決定引起各方關注，由於布朗尼預定2024年叩關NBA，加盟哪一所學校勢必對其籃球生涯帶來影響。南加大的校隊叫特洛伊人，現任總教練是安菲爾德（Andy Enfield），這支球隊近年逐漸壯大，如今有布朗尼助陣聲勢大振，2023-24年球季令人期待。

布朗尼在俄亥俄州的克里夫蘭出生，當詹姆斯簽約湖人隊後隨父親遷居洛杉磯，如今已是身高6呎3吋、180磅重的高中應屆畢業生。他在Sierra Canyon高中校隊大放異彩，被公認是全美前五名高中控衛，2023年ESPN 百大排第19位，這學期入選麥當勞全美高中籃球賽（McDonald’s All-American Game）陣容，2月份 ESPN籃球專欄作家吉瓦尼（Jonathan Givony）預測，布朗尼可望在2024年NBA選秀會以首輪第10順位被奧蘭多魔術隊挑中，給予極大肯定。吉瓦尼認為，布朗尼外線防守為全美高中生之最，投籃和傳球技巧正持續提升。

加入南加大，各界將有機會驗收傳奇人物之子能否應付NCAA大學籃壇。布朗尼去年春天和夏天，在耐吉（Nike） EYBL聯盟Strive For Greatness計畫中，平均每場貢獻11.5分、4.7個籃板和3.7次助攻表現出色。Hoophall Classic聯賽對Christopher Columbus之役繳13分、8個籃板、3次助攻和5次抄截，三分球命中率3成8可圈可點。於眾星雲集的麥當勞全美高中籃球賽拿15分、4次助攻，讓他排名大幅躍進。家族誕生第一位南加大學生，詹皇龍心大悅在個人Instagram發文：「真的為你感到驕傲，孩子！」

在高中已證明自己的布朗尼，如今得於NCAA大學男籃舞台跨過門檻，方得以正式踏上NBA選秀會。 擷圖自Bronny James個人IG

擁有布朗尼之前的特洛伊人隊全國排第25名，上季22勝11負、於Pac-12聯盟分區為14勝6負，真能因他而戰績一飛沖天？總教練安菲爾德過去七年五度領軍殺入NCAA巡迴賽，南加大本就實力不弱，今該校還招攬全國排名第一的高中生科利爾（Isaiah Collier）、四星級中鋒佩吉（Arrinten Page）、四星級後衛小迪瑪利（Silas Demary Jr.） ，與大四的得分王艾利斯（Boogie Ellis）合體，衝擊新球季雄心萬丈。

有名師、名校養成，布朗尼得在一年內證明為NBA做好準備。高中版布朗尼是同齡最好的射手之一，防守及場上籃球智商過人，是很好的3D型球員，未來在特洛伊人隊將打無球跑動，並在必要時擔任第二或第三號控衛。一位NBA球探評價：「他（布朗尼）進步了！面對外界龐大的壓力、擁有一位稱霸NBA的老爸坐球場旁盯著，布朗尼能打出內容很不簡單。」布朗尼的球風類似老詹，場上相當無私，偶爾尋找得分機會，但多數時間是找空檔傳球，終究他身材不如6呎9吋的父親，未來可在NCAA開發出傳球視野，轉型控球後衛並找到NBA立足點。

有球探認為，布朗尼擁有出色的投籃和外線防守能力，若可在大學培養出傳球視野，未來或可於NBA擔任專職的控球後衛。 擷圖自Bronny James個人Twitter

美國的高中和大學籃球差異，其中一項是防守壓力升級，場上驟增更高、更快的球員，這會是布朗尼一大挑戰。實際上，他本學期有一場比賽，面對Arizona Compass Prep高壓防守陣腳大亂，導致出現單場六失誤，有球探觀察布朗尼遭遇壓力時，打球顯得優柔寡斷。要預測一名高中生的大學成績很難，早早確定往NBA舞台前進的布朗尼，心理和球技得同步成長方能通過NCAA這道門檻。

做為NBA現役最偉大球員詹姆斯的兒子，布朗尼其實背負著極為巨大的壓力，他能維持自己的節奏向NBA邁進實屬不易！ 影片來源：Bronny James個人IG