快要看不到光芒車尾燈 洋基想封王不能坐以待斃

誰會拿下今年美聯東區冠軍？球季開打前，包括兩大權威網站Fangraphs及Baseball Prospectus在內的大多數人都會告訴你：答案是去年拿下99勝的洋基。

他們的預測並非空穴來風。在說服賈吉（Aaron Judge）回心轉意留下後，上季團隊得分雄踞美聯榜首的洋基打線全員回歸。隨後總管凱許曼（Brian Cashman）又果斷簽下明星投手洛登（Carlos Rodon），和陣中王牌投手柯爾（Gerrit Cole）、柯特斯（Nestor Cortes）組成先發三巨投，再加上傷癒復出的19勝投手塞佛里諾（Luis Severino）及去年季中換來的強援蒙塔斯（Frankie Montas），讓去年防禦率名列美聯第三位（3.51）的先發投手陣容再一次五門齊。再加上近年來表現一直是美聯數一數二的「鐵牛棚」，洋基陣容幾近全方位無死角，不連霸美東分區冠軍還真說不過去。

然而這幾年的經驗一再提醒我們，想穿上背負光榮歷史的洋基條紋球衣，沒有夠重的八字還真不行。球季已開打一個多月，洛登、塞佛里諾和蒙塔斯三人的投球局數仍然是零（其中蒙塔斯由於肩膀動刀，很可能已整季泡湯）。牛棚兩大要角崔維諾（Lou Trivino，已因韌帶重建手術確定整季報銷）與羅艾西加（Jonathan Loaisiga，同樣動了手術，最快八月才能歸陣）也隨即「跟進」。打者方面，沒受傷才是新聞的32歲「老將」史丹頓（Giancarlo Stanton）打了半個月就因大腿筋拉傷重返傷兵名單，預計至少休息一到一個半月。真正堪稱老將的37歲三壘手唐納森（Josh Donaldson）說「我先走一步」，球季第一週就上了傷兵名單，無巧不巧的是他傷的也是大腿筋…

洋基在季前以6年1.62億美元天價簽下前巨人王牌投手洛登，但他因為背傷問題，在春訓只投了2局就一直休養至今。洋基三位主力先發投手持續缺陣，目前只能讓一些菜鳥硬撐。 路透社資料照片

不過這一切都比不上地位猶如神主牌的賈吉受傷來得怵目驚心。在四月底一場比賽中，賈吉發動了一次從事後看來毫無必要的盜三壘，結果不但盜壘失敗，過程中還疑似弄傷手腕。果然隔天只打了兩打席，總教練布恩（Aaron Boone）就看出賈吉身體不對勁。兩天之後，右臀拉傷的賈吉也不落人後上了傷兵名單。

與此同時，季前並無太多人注意的光芒已絕塵而去。繼開季打出追平大聯盟紀錄的13連勝後，光芒已締造近39年來大聯盟最佳開季戰績（27勝6敗）。如果不是最近剛傷癒復出的外野手貝德（Harrison Bader）昨天適時擊出兩分打點安打幫助洋基逆轉光芒，兩隊之間的勝差就會擴大到11場。但即便洋基好不容易將勝差降到個位數，分區冠軍也已離他們越來越遠。根據Fangraphs網站的統計，如今光芒拿下分區冠軍的機率已攀升為71%，反觀洋基則從季前的43%陡降到9%。

外野手貝德在5月初傷癒復出，近兩戰打出5分打點，這是洋基近來為數不多的好消息。 美聯社

面對這一連串流年不利，凱許曼在受訪時又提出慣有的「傷兵年年有，今年特別多」抗辯，並且向球迷大聲疾呼「我們仍有充分時間可以追上，絕不輕言放棄。」似乎在他看來，隨著傷兵逐一歸隊，尤其賈吉可望在本週對運動家的三連戰中傷癒復出，洋基絕對可以迎頭趕上。

凱許曼確實說對了一半。如果不是傷兵連連，豪華的洋基打線不會淪落到平均每場只得美聯倒數第四多的3.91分。而且即便先發投手五去其三，在獨撐大局的柯爾（5勝0敗、防禦率1.35）及防禦率全聯盟最低（2.66）的鐵牛棚加持下，目前洋基仍能維持暫居美聯第四的團隊防禦率（3.54）。雖說是分區墊底，洋基18勝16敗的戰績的確不差。說到底還是美聯東區「內捲」得太厲害，連季前預測頂多七十幾勝的金鶯都打出22勝11敗的驚人成績，原本勝率一直徘徊於五成上下的紅襪在一波八連勝後勝率也已來到六成，如今美聯戰績前四名的球隊全都出自東區。

但相信就連凱許曼自己也不得不承認，這一連串傷兵的慘狀絕非不可預見，甚至可以說，洋基早該做好心理準備。史丹頓千瘡百孔的身體狀況早非一日之寒。貝德被交易到洋基之前原就在60天傷兵名單，而且近兩年也是大小傷不斷。唐納森即便能保持健康，去年OPS .682的成績也顯示他已是「待退弟兄」。雖說洋基去年得分高居全美聯第一，但如果扣除賈吉史詩級的表現，以一壘手瑞佐（Anthony Rizzo，去年OPS .817）為首的打線充其量也就是二流球隊的等級。今年賈吉開季表現回歸正常，洋基打線火力不足的問題馬上暴露無遺。至於投手，久傷不歸的塞佛里諾自不在話下，新來的洛登跟蒙塔斯過去同樣是出了名的痛痛人。就連現在還能正常上場的先發投手柯特斯跟赫曼（Domingo German）也都有如未爆彈，之前都有過嚴重程度不一的傷痛史。這些狀況，掌握所有球員第一手資料的凱許曼不可能不心知肚明。

賈吉(右)與史丹頓(左)在去年的大爆發後，本季「校正回歸」馬上進入他們過去常待的傷兵名單之中，恐怕兩人去年合力打出的93轟在今年至少要打個6折了。 路透社資料照片

凡事要做最好的準備跟最壞的打算。對洋基來說，最壞的狀況已經發生，此時此刻檢討誰對誰錯已無意義。真正重要的是，在接下來一百多場比賽，光靠這一班健康狀況存疑的陣容想超越美東其他三隊並趕上光芒，無疑是紙上談兵。與分區冠軍漸行漸遠的洋基已不再有等待球員傷癒歸陣進入狀況的餘裕。想要轉危為安，不論是透過交易或其他手段，凱許曼勢必得及早做出決定。