日職／吉田正尚在紅襪發光 母隊歐力士繼續猛打創雙贏

連續兩年在日本職棒總冠軍賽中激戰的養樂多、歐力士兩隊，今年開季一個月之後呈現不同的戰情。養樂多隊連續兩場被橫濱DeNA打者修理，合計失掉26分，目前勝率不及5成、暫居中央聯盟第四；歐力士則仍舊保有二連霸王者的氣勢，在競爭激烈的太平洋聯盟戰場以6成勝率排名第一。

尤其今年的歐力士猛牛隊季前特別引起關注，其一是完成二連霸，如何在各隊圍剿伺候之下繼續保有優勢；其二是他們陣中第一主砲吉田正尚離隊之後的影響。

吉田正尚去年幫助歐力士完成了聯盟二連霸，並且完成了隊史相隔26年日本一優勝的願望，季後透過入札制度轉往美國大聯盟發展，加入了許多日本選手都加入過的波士頓紅襪隊。吉田正尚獲得一紙5年9000萬美元（約123億日圓），超越鈴木誠也2021年加盟小熊的5年8500萬美元合約，寫下日本野手最大紀錄的合約。另一方面，歐力士則得到1,540萬美元（約21億日圓）的入札金，資金獲得小進補。

雖然當時有不少球探都對這名日本打者有一定程度的欣賞，但認為紅襪隊的出價過高，並不看好。但如今吉田正尚在MLB風光無比，連續15場擊出安打之後，打擊率上升到0.315，OPS達到0.937。而母球團歐力士戰情也沒有因此受到傷害，持續維持洋聯強權的風貌。

吉田正尚(右)近來連續15場比賽擊出安打，打擊率上升到.315，在美聯排名第8，上壘率.400則排名美聯第5！ 美聯社

歐力士充分運用約21億日圓的入札金補強奏效，是戰力不墜的主因。因應吉田正尚離隊動向，歐力士很快就在去年的11月16日簽下西武強打捕手森友哉，4年合約總額18億日圓。不過這僅僅差不多把拿到的入札金花完，他們當時還鎖定日本火腿隊的FA好手近藤健介，積極爭取。日本媒體報導歐力士開出6年30億日圓的超大型合約，並且運用監督中嶋聰過去在日本火腿隊與近藤共事的人脈關係，全力搶人。無奈近藤健介太搶手，包括軟銀、西武、母隊日本火腿等隊都積極爭取，最後歐力士無法順利網羅，落入了資金雄厚的軟銀鷹手中。

儘管如此，仍然可以看得出歐力士隊維持長期強權球隊的決心以及企圖心，而森友哉目前為止的表現，也順利填補了吉田正尚的戰力缺口。加上年輕選手又更加成長，難怪可以繼續保有很好的優勢。對歐力士球迷而言，可以看到昔日主砲在MLB發光發亮，一掃日本打者在大聯盟的低評價。自己球隊又繼續往連霸邁進，可說是雙贏的幸福！

森友哉加盟歐力士以來，目前為止都擔任中心打線，尤以第四棒居多。繳出0.308打擊率（洋聯第三）、5支全壘打（洋聯第三）、16分打點（洋聯第六）的亮眼成績。另外他在出賽2/3場次擔任捕手，除了補起伏見寅威FA轉隊之後的缺口，並且讓杉本裕太郎以及新洋砲史溫德（Frank J. Schwindel）能以指定打擊身分上場，增強團隊打線威力，也是森友哉的價值。加上2021年全壘打王杉本裕太郎、宗佑磨、若月健矢等主力，去年育成選秀第四指名、默默無聞的外野手茶野篤政竄起，中川圭太、頓宮裕真兩名五年級生又打出成績。新加盟的大聯盟生涯107轟新洋砲岡薩雷茲（Marwin González）長打能力不錯，打擊能力評價甚高、2021年選秀第二指名的內野手野口智哉也按部就班在培養中，歐力士攻擊威力不減反增。目前團隊打擊率0.272、總得分115分都是兩聯盟12球團中第一名，將吉田正尚離隊的傷害降低，並締造雙贏局面。