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團隊戰力超強+障礙自動掃除 塞爾蒂克貴不可言

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
季後賽各隊正激烈廝殺中，塞爾蒂克卻是一路輕騎過關，偶爾大意一下也很快能逢凶化吉，而且一些可能地障礙也提早被化解，命運與實力都支持他們登上九五之尊。 美聯社
季後賽各隊正激烈廝殺中，塞爾蒂克卻是一路輕騎過關，偶爾大意一下也很快能逢凶化吉，而且一些可能地障礙也提早被化解，命運與實力都支持他們登上九五之尊。 美聯社

塞爾蒂克今年爭冠運氣真的不錯。對76人系列賽G1大意輸給年度MVP安比德傷停沒打的76人，系列賽首戰就輸，但G2馬上用一場121：87大勝，扳回情勢和士氣，儘管系列賽1：1平手，主場優勢回到76人手裡，但塞軍還是完成情勢和氣勢逆轉。

NBA官網奪冠最新排名也剛出爐，聯盟戰績第一公鹿第一輪被東區第八熱火4：1打掉，聯盟戰績第二塞爾蒂克奪冠排名躍升第一，西區戰績最好金塊第二，西區第七種子湖人爬上第三。沒錯，就是大半賽季都被看衰的湖人。即使2月10日球員交易截止日後新湖人打出NBA第三好戰績，第二好防守效率，湖人先發、防守、陣容深度、輪換煥然一新，但湖人爭冠情勢依舊不被看好。

目前東、西區情勢看來，塞爾蒂克確實運好福大，爭冠情勢普被看好。戰績更好的公鹿被熱火打掉，熱火為塞軍清除最大障礙安戴托昆波，始料未及。另外就是熱火短兵缺將，傷了肚力射手希羅，主要替補後衛歐拉迪波季後賽也重傷停擺，熱火即使過了尼克這一關，也很難是塞軍對手。即便尼克打進東決，尼克實力、對位和攻防武器，都不是塞軍對手。

安戴托昆波(左)領軍的公鹿是全聯盟戰績最佳球隊，也是塞爾蒂克在季後賽搶東區王座的最大對手，想不到竟被巴特勒(右)化身戰神給意外打包，而巴特勒在燃燒完小宇宙後似乎有些油盡燈枯，這對塞爾蒂克來說真是超級好運！ 美聯社
安戴托昆波(左)領軍的公鹿是全聯盟戰績最佳球隊，也是塞爾蒂克在季後賽搶東區王座的最大對手，想不到竟被巴特勒(右)化身戰神給意外打包，而巴特勒在燃燒完小宇宙後似乎有些油盡燈枯，這對塞爾蒂克來說真是超級好運！ 美聯社

塞爾蒂克在東區不能說一片坦途，畢竟76人還站在前面，76人中鋒安比德還是新科年度MVP，系列賽並取得1：1均勢，很有機會讓塞軍這一輪打得非常辛苦。但NBA官方和盤口普遍都看好塞爾蒂克能闖過76人這關，G2塞軍用一場34分大勝證明，除非76人還能打出3-4場超水準發揮，否則塞軍將主宰東區。

G2塞軍展現許多令人服氣攻防對位表現，具有指標性意義：

1、窒息式防守：76人全場只攻下87分，投籃命中率3成9，三分命中率2成，塞軍就是贏在令76人窒息的「防守」。單場失分87分是塞軍今年球季單場最低失分，這不是偶然，塞軍在主場輸掉系列賽G1，塞軍教練馬祖拉緊抓防守，並且擴大輪換，拉出陣容深度。打出超級防守和強度，有效控制失分和比賽節奏，塞軍正在展現奪冠底氣和防守深度。

塞爾蒂克在防守上開始認真，76人中鋒安比德(中)的MVP功力馬上就大打折扣。 美聯社
塞爾蒂克在防守上開始認真，76人中鋒安比德(中)的MVP功力馬上就大打折扣。 美聯社

2、布朗成功防守壓制哈登：哈登G2打了32分鐘14投2中只得12分，跟G1全場37投17中，其中三分球14投7中，狂砍45分全然不同。布朗對位哈登是很重要調整，布朗198公分，比哈登更高、更壯、更年輕、更有對抗性，這是一步妙招，哈登不再像G1那樣輕鬆吃定塞軍先發後衛懷特、史馬特，以及替補後衛波格登。

3、擴大輪換用人深度：塞軍主力前鋒泰托姆早早陷入犯規麻煩，迫使馬祖拉必須擴大輪換，把二線替補前鋒G威廉斯拉上來，同時增加替補後衛普里查德上場空間，從原本八人輪換擴充到十人輪換。擴大輪換，提升陣溶深度，增加奇兵牌突襲空間，有交挖掘板凳更多潛能，這是爭冠球隊必須要具備的基礎。塞軍確實有這樣的深度和陣容厚度，就看教練用不用，會不會用。

4、三分球：G2塞軍投進20記三分球，51投20中，三分命中率3成92，這不是偶然爆發，這是塞軍原本就有的實力和戰力。當塞軍得分王泰托姆停機，出賽19分鐘四犯只得7分，7投1中，塞軍還能大勝76人，這根手氣和球運無關，三分球會是接下來塞軍面對76人最致命武器。

塞軍跳投很多，進攻打法很吃手氣，76人防守效率也是聯盟前段班，攻防風格對塞軍未必有利。因此三分球更是塞軍突圍、脫困、製造76人防守壓力的決勝因子，除非塞軍接下來連續多場三分失常，否則塞爾蒂克不會被76人絆倒。

塞爾蒂克在例行賽每場投進16顆三分球，在全聯盟僅次於勇士的16.6顆，連中鋒霍福特(中)都是三分球好手，在季後賽用三分火力壓垮對方並非難事。 美聯社
塞爾蒂克在例行賽每場投進16顆三分球，在全聯盟僅次於勇士的16.6顆，連中鋒霍福特(中)都是三分球好手，在季後賽用三分火力壓垮對方並非難事。 美聯社

NBA官網奪冠排名第一，塞軍運氣真的超好，實力也很有說服力，他們得把握今年球季千載難逢契機，沒有安戴托昆波，公鹿被狙殺，熱火又短兵缺將等種種內外優勢，一舉攻頂，不能再跌跤，否則這一跌將會迫使塞軍陣容瓦解、重組，

NBA專欄 NBA 76人 塞爾蒂克 安比德 泰托姆

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