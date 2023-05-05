堅持求勝20載 林智勝中職300轟第一人

【撰文・鍾亞芳】

生涯前期意氣風發以手中球棒帶給球迷無限精采畫面，近年遭遇許多風波，身體狀況也隨年紀增長需要耗費更多心力恢復、維持，從小到大秉持不服輸骨氣，林智勝年逾40仍靠實力爭取一軍出賽機會，4月16日眾所期待生涯300轟終於出爐，難能可貴紀錄感動球迷，堅持求勝強大意志更令人動容。

2022年9月24日，林智勝敲出生涯第299發全壘打，前無古人300轟里程碑看似近在咫尺，經過一個休季，沒讓球迷等待太久，開季第一個月就把球轟出全壘打牆外，4月16日在面對曾效力10年的猿隊比賽中完成紀錄，即便年逾40，仍以驚奇表現寫下生涯與中職珍貴紀錄。

樹立300轟障礙 兒女同台溫馨獻花

味全龍為「大師兄」林智勝（中）舉辦300轟表揚儀式，他的龍鳳胎兒女也到場，向老爸獻花致意。 聯合報系資料照

早在林智勝300轟聽牌時，龍隊上下無不期待他達成這項難得里程碑，只要林智勝上場打擊，全隊沒有例外屏氣凝神加油，劉基鴻笑說，每次只要學長上場打擊就會很期待，連洗手間都不敢去，就怕錯過珍貴時刻。

4月16日味全龍作客桃園球場對戰樂天桃猿，林智勝並未先發出賽，龍隊前7局靠著串聯安打與吉力吉撈．鞏冠犧牲飛球攻下1：0領先，8 局上兩出局一、二壘有人，林智勝代打瑪仕革斯．俄霸律尼棒次上場，桃猿換上本季終結者豪勁，試圖阻止龍隊拉開領先差距。

面對豪勁，林智勝先等到兩顆壞球，接下來咬住偏高的球，將小白球送出左外野全壘打牆，繞壘時掩不住喜悅，振臂慶祝，場內所有球迷為他喝 采、鼓掌，成為中職首位生涯300轟全壘打王，林智勝經過三壘時不忘向主隊球迷敬禮致意，回到本壘接受隊友擊掌、歡呼，隊友獻上300轟紀念帽及紀念看板記錄難得歷史一刻。

完成這項前無古人後難有來者紀錄，4月18日天母主場賽前，龍隊別出心裁安排頒獎儀式，球場響起熟悉專屬應援曲，球迷高舉林智勝球衣，更有球迷一口氣展示從 Lamigo到兄弟再到味全3件球衣，球團致贈300轟紀念無框畫，畫中呈現林智勝打擊姿勢，一條鮮紅火龍盤據，象徵林智勝已是龍隊不可或缺核心選手。中職會長蔡其昌與秘書長楊清瓏也出席獻花，蔡其昌會長更與林智勝深深擁抱。

一雙龍鳳胎兒女壓軸現身，帶著花束走到父親身旁，林智勝露出誠摯又喜悅屬於爸爸的笑容，開心與兒女一同享受珍貴美好天倫時刻，談起 300轟里程碑，林智勝言語間自許不停留太久、要持續往前邁進，「感謝創辦人、領隊、葉總、教練團還有隊友，能夠打這麼多年，非常感謝默默支持我的家人、前隊友、現隊友還有教練，謝謝你們在我低潮時給我的鼓勵及支持，當然還有不離不棄的球迷，我不會就此停下腳步，會繼續努力往前走，打到不能打為止。非常感謝味全龍，如果沒有來到這支球隊，就不會有300轟出現，最後要感謝我的家人、我的哥哥、妹妹，還有我的太太跟小孩一路默默的支持，還有吳大哥（獅隊吳承諭父親），謝謝。」

中職34年唯一一人 林智勝障礙難超越

林智勝敲出生涯300轟，成為個人及中職一項新的里程碑。 聯合報系資料照

翻開中職過去33年歷史，從未有打者達成300轟，在林智勝之前，張泰山20年生涯累積289轟已是最佳紀錄；林仲秋4度稱霸（1991、1992、2000、2001）全壘打榜為中職紀錄，13年生涯敲出162發全壘打，位居中職第7。再來就是現役選手，林益全14年生涯繳出205轟，平均1年約13至15轟，撇除其他因素，最快還得穩定輸出6、7年才能達成300轟，屆時已43、44歲；樂天桃猿林泓育13年擊出196轟，平均1年15轟，加上今年也還需要7個球季；富邦悍將高國輝11年敲出170轟，2014至2016年全壘打王3連霸，其中2015單季39轟，連霸時間與單季數量均為中職紀錄，平均1年至少15轟；中信兄弟張志豪13個球季累積158轟，2017至2020連4年單季20轟為中職第1人，平均1年12轟；桃猿31歲重砲朱育賢7年144轟，平均 1年至少20轟，與統一7-ELEVEn獅林安可是繼高國輝後，近6年唯二繳出單季至少30轟重砲好手，加上今年球季，若能持續有單季20轟穩定輸出，再8個球季、40歲有機會成為中職第二位300轟紀錄締造者。

然而棒球並非能如此簡單預測運動，近年中職投手實力提升，彼此對戰頻繁，投打都容易熟悉彼此比賽模式，加上近年高中生畢業後加入職棒成為趨勢，有潛力且身體素質優異年輕好手加劇競爭激烈，再來隨年紀增長，不可避免退化及無法預測狀況更是久戰沙場選手最大難題。

就算是最接近紀錄現役選手林益全談到300轟也表示：「真的想都不敢想，恭喜賢拜達成中職300轟第一人，這個真的很不簡單，全壘打是打擊最困難一環、可遇不可求，可以打到300轟真的很不容易。」林益全進一步指出，要打出全壘打必須打擊姿勢每一步都要是最完美，擊球也要做得很好，才有可能打出全壘打，面對投手變化多端投球，特別面對有打擊實力選手更會仔細提防，如此狀況下要保持穩定打擊確實不好練。

「最難預測就是身體狀況，場上大家都很拚，無法預測會發生什麼狀況，這就是為什麼每個球員都強調身體健康，撇除技術層面，保持身體健康真的很難，畢竟要健康才能持續出賽，也才有機會挑戰紀錄。」林益全 2019至2021連3年雙位數全壘打，2022年出賽數從3位數降至74場，全壘打產量隨之銳減，「當時並非身體出狀況，球隊人員愈來愈多，狀況不好時教練勢必得調整團隊戰力，畢竟大家都是為了贏球，狀況調整得好不好，很多東西環環相扣。」

林智勝300轟之後，最接近紀錄現役選手205轟的林益全(圖)表示：「真的想都不敢想，恭喜賢拜達成中職300轟第一人，這個真的很不簡單。」 聯合報系資料照

隨年紀增長，林益全深刻體驗要在職棒長久生存必須下多少苦工，對於林智勝不惑之年成功挑戰前無古人紀錄特別有感觸，「有辦法在職棒生存20年，又能累積如此紀錄，當然看得出來他很享受棒球，不論打得好或不好，都是很開心享受其中，棒球又是高失敗率運動，除了每天要面對失敗，加上又有一個紀錄掛在那邊很想完成，可想而知背負多巨大壓力。雖然看起來我是現役距離最近，但還是一段很長差距，也沒想過可以打到200轟，我不算是重砲，頂多中長程，不像志豪能連4年（至少）20轟，我每年大概就15、18轟，全壘打愈多不論對球隊或自己都是幫助，不過這是可遇不可求，反而我現在中長程砲火若能穩定輸出，對球隊貢獻會更好。」

中職漫漫34年歷史僅1人達成生涯300轟，林益全對於未來能否有選手再度達陣持正面看法，「現在年輕選手力量大，很多人高中畢業就打職棒了，條件比我或智勝賢拜都好，起跑點更前面、生涯也更長，只要保持健康、穩定出賽，下一個300轟是誰不知道，但應該有選手有機會完成，這些紀錄以現在來看很不容易，但之後會不會有更突出選手來完成這件事可以期待。」

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第494期)