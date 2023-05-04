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克蕭恢復天下第一強投身手 挑戰第四座塞揚獎正是時候

聯合新聞網／ 蔡政益
克蕭雖然對於未能參加經典賽感到可惜，但他在春訓調整得相當好，開季就展現精準的控球與強悍的壓制能力，似乎已找回昔日稱霸國聯時的身手！ 美聯社
克蕭雖然對於未能參加經典賽感到可惜，但他在春訓調整得相當好，開季就展現精準的控球與強悍的壓制能力，似乎已找回昔日稱霸國聯時的身手！ 美聯社

過去那位熟悉的克蕭(Clayton Kershaw)是否真的回來了？這是今年開季一個月的一大熱門話題。這位剛拿下生涯200勝、本季已主投6場的3屆塞揚獎得主，目前繳出38投球局數、5勝1敗、1.89防禦率、0.76WHIP的鬼神成績，其中他的勝場數、WHIP都是國聯第1、投球局數和防禦率則為國聯第3，此外1.6的bWAR值排在第2，這使他率先成為今年塞揚獎的領跑者。

克蕭毫無疑問是現代神獸與準名人堂巨投，他生涯累積的77.8bWAR值為現役投手最高。且他現年35歲，排在他後面的韋蘭德(Justin Verlander)、葛蘭基(Zack Greinke)與薛則(Max Scherzer)都至少比他年長3歲，稱他是這一世代的第一強投一點也不為過。然而受到背傷的影響，克蕭上一次投到防禦率排名規定的投球局數已是2019年的事。此外他的球速自2018年後開始明顯下滑，因此儘管他幾乎每年仍保有漂亮的防禦率帳面數字，但進階數據bWAR值自2018年開始就無法僅近擠進國聯前10，宰制力已不復以往。

但今年開季的克蕭，似乎有恢復以往天下第一強投的跡象。現在最難能可貴的是他的投球局數甚至一度是國聯第1，這對已連續3年沒能投滿防禦率排名規定局數的他來說是一大好消息。且今年他前6場先發的防禦率1.89也是他生涯第3佳，僅次於2020與2013年的紀錄，不同的是2020年他開季就進傷兵名單，因此這已是他16年大聯盟生涯罕見的佳績。目前克蕭與響尾蛇隊的賈倫(Zac Gallen)、勇士隊的斯特萊德(Spencer Strider)算是國聯塞揚獎最有力的競爭者。

響尾蛇的賈倫(左)和勇士的斯特萊德(右)開季至今也投出怪物級成績，將是克蕭挑戰國聯塞揚獎的強力競爭對手。 美聯社
響尾蛇的賈倫(左)和勇士的斯特萊德(右)開季至今也投出怪物級成績，將是克蕭挑戰國聯塞揚獎的強力競爭對手。 美聯社

至於克蕭今年是否有做了一些改變，讓他的狀態更勝於以往？答案是他那更加犀利的滑球，明顯彌補了他那下滑的球速。克蕭球速下滑已不是新鮮事，早在2018年他的四縫線速球均速就已從前一年的92.9英里下滑到91英里，今年的91.3英里排在全聯盟倒數第8，在大聯盟已算是「軟投」等級了。有鑑於此，他將四縫線速球的使用比率降到生涯第2低的38.4%，反之滑球的用量則提升到生涯第2高的45.3%，這用量在今年也排全聯盟第3，而他另一個拿手武器曲球的使用率則為持平的15.5%。根據fangraphs網站資料，克蕭滑球的投球價值(Pitch Values)8.2為全聯盟第2。

克蕭今年投球的另一大特點是引誘性特別好，打者對他的壞球出棒比率是40.6%，排在全聯盟第4，這也是他的生涯新高。這要歸功於他的滑球引誘性極佳，且能讓打者打不好，他這顆滑球的揮空率雖然未較過去提升，但面對打者的打擊率卻從去年的.200大幅下降到.101，是讓克蕭找回手感的最大功臣。

此外原本控球就已是一流的克蕭，今年在這方面又更加精進，保送率1.18與三振/保送比8.20都是他2016年以來最好的成績，而2016年的克蕭還在全盛時期，當年他的防禦率只有1.69，雖然因傷只投了149局，但還是因為極佳的投球效率拿到第5高的塞揚獎選票。此外今年克蕭的第一球好球比率71.5%甚至還是生涯最好，也是他維持絕佳狀態的主因。

克蕭今年在38局投球中送出41次三振、只有5次保送，僅被打24支安打，WHIP目前是全聯盟最好的0.763，如果能保持健康投下去，本季可能達成生涯3000K里程碑。 美聯社
克蕭今年在38局投球中送出41次三振、只有5次保送，僅被打24支安打，WHIP目前是全聯盟最好的0.763，如果能保持健康投下去，本季可能達成生涯3000K里程碑。 美聯社

不過克蕭今年出色的帳面成績還是有些許隱憂，他的飛球比例較過去多了一些，滾飛比1.33是他2011年以來最低，且被擊球仰角12.3也是2015年有統計以來的生涯最高。而他的投手獨立防禦率(FIP，Fielding Independent Pitching)3.05較他的自責分率1.89高出不少，顯示目前的帳面數字是有些被高估的，後續能否維持仍有待觀察。此外開季表現出色、季中進入傷兵名單可說已是近年克蕭的慣例，例如去年他的第一場先發就投了7局的完全比賽退場，但投完第5場後又進了傷兵名單。儘管他去年明星賽在自家道奇主場擔任先發投手，但整季還是只投了126.1局。

無論如何，今年的克蕭還是跟過去幾年頗不一樣，若能健康投滿整季，和韋蘭德去年一樣令人驚呼地再拿一座塞揚獎是值得期待的。雖然現在離球季結束還相當早，但若克蕭的第四座塞揚獎成真，那將是他睽違9年再摘塞揚，超越2019年韋蘭德相隔8年再拿塞揚的最長紀錄。

MLB專欄 MLB 道奇 克蕭

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