全台最會打PK的少棒教練 東園賴敏男神解贏球要訣

台北市東園國小抱回111學年度國小軟式聯賽冠軍，且是連四天打到延長賽，在「突破僵局制」勝出，相當不可思議，如何打贏PK？總教練賴敏男分析給你聽。

東園自淘汰排名賽起，32強賽2比1擊敗桃園市仁善國小、16強賽1比0撂倒澎湖縣講美國小、8強賽3比0完封高雄市復興國小、4強賽5比4逼退桃園市龜山國小，冠軍戰則是3比2險勝花蓮太巴塱國小，其中僅對復興一戰沒有打到延長賽，其他四場都是鏖戰到PK一分贏球，創造小五生驚人奇蹟。

東園國小小五選手創造奇蹟。 學生棒球聯盟提供

賴敏男用「以守為攻」來下註解，由於軟式球不好攻擊，一定要在投手、守備下功夫，「軟式不是靠強攻，靠短打戰術，守備布陣重要，捕手阻殺成功比打2支安打更有價值」，他說，主戰捕手吳睿恩阻殺率高，原本他要被拉到硬式組陣容，考量到軟式組捕手守備很重要，才讓他留在這組，看來是正確的。

以投手來說，東園四大主投黃岳豪、黃劼恩、盧柏宇、蔡皓丞穩定性不錯，在這四場比賽，投手正規6局都0失分相當關鍵，總共24局僅出現10次四死球，保送率低，至於守備則是短打布陣到位，幾次擋住對手攻勢，力保不失。

進入延長賽後，策略又有不同，很巧合的是這四戰東園都是後攻，由於軟式難以得分，只要讓先攻方得分少，後攻就有機會，賴總說：「2分是基本盤，只要讓失分控制在2分內，勝算就大」，因此他提醒選手「掉分是正常的，用出局數換取分數，讓小朋友失分不要慌張。」

而讓對方少得分，投手、守備都很關鍵，賴敏男說，現在比賽轉播都有影片先做好情蒐，如右打強力拉打型打者，守備就要偏向中、左，先觀察對方習性做好布陣，出局機會就大。

賴敏男對選手耳提面命。 學生棒球聯盟提供

賴敏男不諱言PK後攻贏球是巧合，這次讓另一名教練去決定攻守，但也不是每次都能先選，巧合都是後攻，「PK後攻有戰術空間，如果對方先攻3分以上，下半局就是強攻，如果在3分以內，戰術空間就大，有經驗的教練如果先攻不要採取強攻，用觸點搶分，也可能造成對手守備亂掉。」

賴敏男指出，內行的教練，在打單淘汰賽通常會選先攻比較有利(當然當時不會想到PK)，他舉例，如果3局上先拿分，取得領先後，3局下就有換投空間，可以讓先發投手少投1局，如果相反，在3局下才得分，先發投手要投完3局上，會影響到投手隔場限制。

「打PK運氣很重要」，賴敏男坦言，軟式PK機率高，資深教練在經驗上確實會較有優勢，但也要選手配合到，這批小五選手聯賽前接連參加阿里山盃、桃城盃、健豪同仁盃等賽事都打進4強，等於多打了幾場比賽，對他們的心理層面跟技術提升有很大幫助，也是關鍵之一。