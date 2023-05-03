中職／兄弟探底磨出更多奇兵 悍將低潮卻變不出把戲

中華職棒新球季開季滿一個月，各隊戰績原本呈現罕見的拉鋸戰，頭尾最多只有3場勝差。不過到了4月下旬局勢逐漸有所變化，二連霸的中信兄弟及一度宇宙邦開季的富邦悍將都落入後段班。他們最主要的原因都是陷入貧打狀況，團隊打擊率不到0.250，與其他三隊有不小差距。

中信兄弟過去有強攻打線，去年團隊打擊率0.275，僅略低於樂天桃猿的0.278。然而桃猿今年依舊維持高檔，但兄弟卻僅有0.235，居於五隊之末，其中因為主砲許基宏受傷，造成戰力受損。另外上季的主力外野手陳子豪、林書逸及陳文杰不約而同陷入低潮，他們打擊三圍都只有1/2/1的超慘成績。多位球員打出這樣的成績，自然影響球隊戰績。

不過兄弟的優勢在於球隊深度足夠，去年的上半球季，他們面臨同樣的低潮狀況，在大膽啟用二軍球員後，收到不錯的效果。當時他們試出林書逸及陳文杰，甚至把詹子賢、周思齊、張志豪擠到二軍去，調度策略沒有大小咖之分，誰打得好就讓誰上場。今年他們還在嘗試更多奇兵，除了再給被擠到二軍的三位球星機會外，目前又多了曾頌恩及黃韋盛等可用之兵。變陣之後的中信兄弟在4月23日之前的打擊率僅0.219，但4月26日至30日的4場比賽，打出0.291的表現，而且三振變少，得分效率增加，就只差投手環節穩定後，又可能成為爭冠勁旅。

U-23國家隊當家第四棒曾頌恩有不錯的打擊實力，今年趁中信主力球員陷入低潮時，把握住機會展現攻守俱佳實力，成為先發打線一員。 聯合報系資料照片

富邦悍將則是今年一度讓人看到希望，但很快的又讓球迷失望。他們團隊打擊率從最高的0.276，下滑至最低僅0.241，與上述兄弟的同段時間比較，悍將6場比賽竟只拿8分，單週打擊率僅0.173，而且狂被三振50次。實際上在開季僅15場比賽中，竟已出現1場1安打、2場2安打、1場3安打的慘烈成績，證明打線出了不小的問題。

悍將開季時確實有別以往，開幕戰罕見出現新面孔，讓熱身賽表現亮眼的孔念恩擔任先發；對於打擊不振的蔣智賢，3場比賽後就毫不猶豫下放二軍調整；原本游擊防區讓王勝偉及劉俊豪輪值，很快地擇優讓劉俊豪有更多機會。這樣調度上的變化，讓去年開季就死氣沉沉的富邦悍將，今年有非常亮眼的開始。

然而四月下旬，大部份打者狀況開始走下坡，打擊率都有快速下滑的趨勢，尤其高國輝、申皓瑋兩位中心打者，打擊率甚至跌破2成。不過卻發現悍將的先發打線，除了捕手位置外，一直以來沒太多變化，直到慘到不能再慘，4月30日才總算開始有點調整。

富邦目前無法像中信兄弟一般在開季後又有奇兵冒出，主要原因在於兄弟崛起的球員大多有3年以上經驗，在二軍磨刀許久，就等出鞘的一刻。悍將目前雖有張冠廷、王詩聰及陳真等好手，但前兩者本季雖有上一軍，卻沒有太多上場機會，陳真則是只待在二軍。另外周佳樂、廖柏勳及蔡佳諺是偶有機會，但他們都是去年加入，還是需要一段時間養成及調整，以目前這種不穩定的出賽機會，不容易有好的表現。

悍將王詩聰(圖)、陳真等年輕球員經過養成、調整後，去年都有明顯進步，但今年球隊在低潮之際，他們仍苦無發揮機會，實在太可惜。 聯合報系資料照片

或許是沉浸在開季的好表現，因此悍將陷入低潮時，仍希望主力球員要能即時回溫。或許他們可以參考兄弟的狀況，反正主力上場也打不好，不如讓他們下去調整，給其他球員上場空間，有機會每年都能磨出更多奇兵。悍將已低潮多年，鋒哥農場也有不錯的成效，現在正處球隊低迷之際，是該給他們更多機會的時候了，未來才能變出更多把戲，成為有實力的競爭者。