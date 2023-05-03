吳哲源合約難題 大聯盟球員也曾經遇過

中華職棒球季已進行超過一個月，日前各隊也公佈了球員的薪資和調薪幅度。其中，中信兄弟投手吳哲源因無法與球團達成共識，今年月薪直接由球團公佈為24萬元，這和吳的經紀公司要求的數字，有不小的落差。而除了吳哲源之外，多位球員在球季開始後沒有完成談薪程序，卻仍需參與球隊運作和為球隊出賽，顯然不合常理。

以中職現行的合約規範和「不定存續合約」的精神，撇除已有複數年合約和極少數行使自由球員權利的球員，只要球團有意願與該球員續約，球員的合約即自動更新。以吳哲源的例子，他雖有權在價碼談不攏時提出薪資仲裁，但既然提出仲裁的期限早在二月初截止，過了這個期限，球團只要使出「拖」字訣，吳和經紀方幾乎沒有任何和球團繼續議價的籌碼。

吳哲源去年在中信表現優異，幫助兄弟完成二連霸，在世界棒球經典賽也有讓人驚喜的後援表現，中信球團給予的加薪幅度合不合理？而他到底值不值得比24萬月薪更高的價碼？關於這些問題，各方已有許多的討論，本文就不再細談。筆者思考的是，中職目前過於偏向資方的合約制度和談薪機制，是否有改變的可能？而要改變的話，又要從何改變？關於這兩個問題，美國職棒的勞資關係進程，或許值得我們參考。

在仲裁截止日後，中信兄弟還是遲遲無法與吳哲源等球員談成合約，突顯制度面的不完善。 圖／中信兄弟隊提供

在1970年代之前，美國大聯盟球員的勞動條件和薪資水準，並沒有比現在的中職球員好上多少。1967年，大聯盟球員的最低年薪為6000美元，聯盟平均薪資則是19,000美元。這一年的美國家庭收入中位數為7200美元，也就是說，當年一般水準的大聯盟球員，收入大概只比一般上班族好上一些，如果是跑龍套的大聯盟邊緣人，賺的錢還不如一個同年紀的普通中產階級勞動者。

是什麼原因讓當時的大聯盟薪資普遍偏低？合約中的「保留條款」（reserve clause），也就是類似目前中職合約規範中「不定存續合約」的自動續約精神，就是主要的原因。這個條款從1880年代、職棒剛開始發展的時候，就已經存在。在職業運動商業化的條件出現之前，保留條款對於球員方來說，提供了一定的保障，畢竟在那個年代，有球打就要謝天謝地，每年自動續約，可以讓球員不須在每年球季結束後找新的頭路，當然是件好事。

二十世紀中期之後，電視的普及和轉播權帶來的收益，讓職業棒球成為一門非常賺錢的事業，但因為保留條款的存在，球員不得自由轉隊、與其他球隊議約，球員的薪資顯然沒有跟上老闆們賺錢的速度。1966年，大聯盟球員工會成立， 並聘請熟悉勞資談判事務的米勒（Marvin Miller）擔任第一任有給職的工會執行長。米勒在為球員爭取應得的權利和待遇方面，有極大的貢獻。1968年，米勒代表球員方與聯盟簽訂了北美職業運動史上的第一份團體協約（collective bargaining agreement），這份協約為球員爭取到一萬美元的最低薪資，並允許球員僱用經紀人協助談約。1970年，米勒進一步爭取到「獨立仲裁」的調解機制，也就是當兩方就合約內容僵持不下時，仲裁將交由公正的第三方處理，而不再由大聯盟主席作裁決。1973年，現行的「薪資仲裁」制度初步成型，讓兩年年資以上的球員，擁有提出薪資仲裁的權力，並由公正的仲裁庭作出裁決。

米勒這一連串舉措，已經大大提昇了球員的話語權和勞動條件，但「保留條款」這張球團老闆們的王牌，還是限制了球員可以自行選擇雇主的自由，也嚴重限縮了球員的議價空間。直到1975年初，名投手「鯰魚」杭特（Jim Catfish Hunter）因為所屬的奧克蘭運動家隊不願給付合約中的人壽保險年金，提出仲裁，且贏得勝訴。這個判決，讓他成為第一位實質上的「自由球員」，得以和所有球隊自由議價。贏得判決兩週後，杭特與紐約洋基簽下了讓所有球員稱羨不已的「天價」合約：五年、總值335萬元（另有報導稱是375萬）的長約。這張史無前例的大約，也讓許多球員了解，在可以自由選擇球隊的條件下，自己的薪水可能會是現在的好幾倍！

同時，1975年的球季，洛杉磯道奇隊的梅瑟史密斯（Andy Messersmith）和蒙特婁博覽會隊麥克納利（Dave McNally）兩位投手，在沒有與球隊談好薪水、完成簽約程序的情況下，依循保留條款的規定，完成了整個球季的出賽。季後，米勒宣稱，在沒有合約在身且出賽一年的情況下，這兩位投手應可在季後獲得自由球員的權利。聯盟當然不同意這個解釋，因此此案交由仲裁庭裁決。

MLB自1967年以來最低薪資、平均薪資演進 丹尼爾／製表

在仲裁官塞茲（Peter Seitz）決議球員方獲勝、聯盟方後續的法律戰也失敗之後，原有的「保留條款」正式失效。工會隨後與聯盟達成協議，球員年資滿六年之後，即可成為自由球員。這也奠定了現行自由球員制度的基礎，並開啟了接下來數十年，大聯盟球員薪資大幅增加的榮景。

當然，大聯盟勞方在米勒帶領之下，取得一連串的勝利，有其時代背景和外在條件，並不能直接套用到中華職棒的環境。畢竟光從聯盟的賺錢能力這個最關鍵的因素來看，兩個聯盟可以說是天與地的差別。儘管如此，我們仍可從中參考的是，一個強有力且團結的球員工會，和一個精於談判、熟悉勞工相關法律的全職工會執行長，是促成大聯盟薪資大躍進的關鍵。

大聯盟在2022年的最低薪資是70萬美元，平均薪資則是400萬美元左右，大約就是去年洋基中繼投手格林的年薪。 美聯社資料照片

另外，在米勒主導工會事務的時代，大聯盟球員曾為了爭取球員權益，在1969年開季前集體抵制春訓，有多達數百名球員參與。工會曾多次發動罷工（1972、1980、1981），聯盟也數次宣告封館（1973、1976），這些較激進的作法，看似是公關危機、造成球迷的權益受損，但卻是勞資兩方在交涉過程中，爭取自身權益的必要手段。中華職棒的球員們如要改變目前資方佔有絕對優勢的狀態，除了持續精進自身的球技、用好的表現來為自己增加談判籌碼外，也可多多參考國外的例子，向球團和聯盟爭取應得的勞動條件。