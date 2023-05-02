湖人強大鋒線對抗勇士無限轟炸 詹皇、柯瑞生涯最後決戰？

前三季其中兩支冠軍之師，今年2月25日在西區分別還僅排名第9與第13，季後賽皆被質疑老邁，也皆經歷過一輪苦戰並擊敗年輕高順位球隊。

柯瑞（Stephen Curry）率領的勇士，與詹姆斯（LeBron James）率領的湖人，這次雖然早了些，第六種子戰第七種子雖然古怪了些，終究還是再次於季後賽聚首，這場很可能是兩人生涯季後賽對戰的最終章，幾乎注定將搶走第二輪的鎂光燈焦點。

而這又一次史詩對決的首戰，有哪些賽前值得關注的重點呢？

湖人強大的鋒線攻防

勇士首輪第二大功臣，公認就是系列賽的籃板怪物魯尼（Kevon Looney），場均15.1籃板包含5.3進攻籃板，加上出色低位防守，極其稱職地完成了對很可能是本季第三隊明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）的防守任務，也因此得到生涯單一季後系列賽，最高場均30.1分鐘。

但接下來的對手，是更高級別、健康時絕對有能力角逐第一隊的戴維斯（Anthony Davis），首輪儘管時有起伏，但關鍵賽事他是如何在迎戰年度防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）時，還能統治攻防兩端，外界有目共睹，場均10.7個防守籃板甚至更勝魯尼。

除此之外，雖然首輪同時擺上魯尼與格林（Draymond Green）的相對大陣容較有效率，對湖人亦勢必得時常如此，但勇士能信賴的禁區輪替，大概也就這兩人，頂多側翼組的維金斯（Andrew Wiggins）幫忙分擔，但湖人至少就有戴維斯、詹姆斯、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與八村壘（Rui Hachimura）等高大鋒線，連粗野的灰熊都在禁區對抗中敗下陣來。

全開狀態的紫金雙星搭檔依然是牢不可破。 美聯社

以戴維斯誇張的4.3阻攻、1.3抄截與詹姆斯優異的護框成效為首，灰熊首輪在油漆區命中率僅48.5%．戴維斯在場上時更僅43.8%，季賽灰熊場均於油漆區得分差+10.9冠絕聯盟，但首輪就算六場比湖人多投了40球，場均油漆區得分湖人仍以53：49領先（季後賽第2多，進攻籃板第4），足見季後賽模式的洛城軍團，鋒線禁區如何傲人。

即便勇士相對以外圍與跳投為主，至少第二輪的籃板與防守不太可能如首輪般順遂，尤其要提防對手針對薄弱禁區深度造成犯規麻煩，以及從抓下籃板開始，首輪球隊中最猛烈的攻守轉換，勇士已經吃了第2國王的不少虧了。

戴維斯當然是重中之重，固然勇士絕對希望透過輪轉內縮，讓戴維斯盡量在外圍跳投，但首輪勇士放空沙波尼斯於高位的策略，對戴維斯時風險實在太大，除了他擁有更好跟果敢的中距離投射；即使有足夠距離往禁區衝擊，沙波尼斯仍過不了的魯尼肌肉對抗，戴維斯卻絕對是另外一回事，無論是格林與魯尼，都勢必得調整防守站位，稍微遠離籃框，而這就是其他湖人鋒線群的機會。

除此之外，預料詹姆斯很可能、也應該增加往內線的進攻，無論低位和面框。第六戰打出近7成高命中率，正是因為減少三分出手，更多強攻籃框，系列賽雖有全隊最高的場均22.2分，命中率卻低於49%，三分命中率更慘到只有19%，要知道詹姆斯總共獲得的Wide Open與Open出手機會多達39次，卻僅僅8球命中，相對於其悠長燦爛的季後賽史，著實是不佳成績。

魯尼能否重演首輪的籃板魔力？ 法新社

考量或許還帶傷，可以理解，且首輪詹姆斯透過時而爆發的防守與籃板彌補了低命中率，但對勇士恐怕無此餘裕。倘若真的無法及時找回手感，湖人絕對需要他更多往籃下打，至少還能為隊友創造戰術空間，而球隊也需要他貢獻更多的場均得分。

勇士帶來的外圍挑戰

相對於湖人，勇士很明顯更偏向一支外圍球隊，縱使在國王快速輪轉對位與團隊手感不佳情況下，首輪三分命中率僅排名第10-但仍略勝湖人，出手數排名仍高居首輪第1、命中數排名第5，場均與湖人就有近3顆三分球的差距。

這會是湖人第二輪的最大挑戰，灰熊例行賽三分就平平，所以湖人防守策略敢於賭對手不準，內縮護框以利打出轉換，但面對例行賽三分出手同樣最多、命中率第二高，且手握浪花兄弟的勇士，聯盟應該沒有球隊敢於讓他們試手感。

雖然湖人鋒線都稱得上有不錯運動力，首輪也已熟稔於補位，包括戴維斯與詹姆斯，都要面對更艱鉅、更內外疲於奔命的外線防守，無論是直接換防或者幫忙夾擊。

浪花兄弟將考驗湖人防線。 美聯社

這同時間也是勇士的機會，預期首輪主防莫蘭特（Ja Morant）的范德比爾特，將繼續銜命於防守柯瑞的重責大任，外界咸認其速度、身高與臂展，能為柯瑞帶來新的挑戰，但同樣也認為，經歷過搶七50分，誰還敢說能守住柯瑞？湖

人勢必也會從詹姆斯的經驗，發動許多夾擊，但也勢必得作出放空的防守抉擇，唯湖人後防線除里夫斯（Austin Reaves）稍有強度，施羅德（Dennis Schroder）、羅素（D'Angelo Russell）乃至畢斯利（Malik Beasley）都屬平庸，可以預期湯普森（Klay Thompson）與波爾（Jordan Poole）能較首輪更佳活躍，維金斯低位打點也會被頻繁使用，且看湖人主帥漢姆（Darvin Ham）如何防守佈局。

其中最可能成為勇士狙擊對象的關鍵人物，也會是詹姆斯。帶傷且年邁，他的體力條在首輪明顯得區分點在進攻，或者防守多些，雖然無人能懷疑他在某一方面全力以赴時仍是聯盟TOP級別，但要撐滿全場，又是另外一回事。

近幾年時常可見他在防守端的省力，而這勢必會成為勇士打錯位或擋拆尋找空間，很好的突破點；漢姆要怎麼規劃防守策略（提前換防？HighTag？積極繞過掩護？）保護皇帝，或者詹姆斯選擇於攻守蠟燭兩頭燒？又會否影響到進攻表現？這也將是第二輪的一大觀戰重點。

范德比爾特(中)的防守威脅性巨大。 歐新社

雙方場上節奏的爭奪

從上可知，這會是場主內與主外，球風迥異的對決，加上詹姆斯的體能控管，預計會是場湖人想打慢一點，多一些走動與半場進攻，少投一些三分，而勇士想打出更多無球跑動，跑出更多外線投射與Early Offense的比賽。

但同時間，一如勇士於搶七戰所展現，關於從慢轉快之間的收放自如，詹姆斯也絕對有這般能力，推薦看門道的球迷們，切莫錯過幾位沙場老將在此系列賽，互相爭奪場上節奏的細膩對決：如何讓對手混亂失控，如何讓己隊打出擅長節奏，又如何讓球隊於失序時重回穩定，以及如何控制失誤，無疑會是這組對戰最高超的籃球智慧菁華，同時這也將是菜鳥總教練漢姆之於資深名帥柯爾（Steve Kerr）的一場艱難鬥智挑戰。

從節奏延伸，影響最大也攸關整個戰況的，還在三分外線。雖然兩支球隊進攻端一重內一重外，三分外線對兩支球隊打開局面都是關鍵，而節奏決定團隊外線手感，所以才如此重要。

對勇士而言，外線就是攻勢根本，透過史上最能拉開空間兩大射手的牽制，才能迴避身材劣勢並打出速度優勢，復透過流暢小組配合，得到三分線內Easy Basket的蠶食機會。

反觀湖人，正是禁區太猛，幾乎所有對手都不得不內縮協防，所以外線倘若無法支援，內線不是孤軍無援，就是被堅壁清野的隔擋在外。

八村壘在季後賽表現出色。 美聯社

首輪兩隊防守策略其實有志一同，都是鞏固油漆區難以越雷池一步，而後伺機防守反擊，但勇士相對自信的是三分就是比人強，此系列戰勇士根本上因此就讓湖人原本內縮的防陣必須鬆動外擴，佔了點先機。

湖人則需繼續面對勇士擅長的快速內縮輪轉，憑藉帳面上看似優勢的長人，歷來多少球隊賽前都認為能擊垮勇士單薄矮小禁區，卻又有幾隊成功？

想攻潰金州禁區從來都是難事，羅素、里夫斯與八村壘，乃至其他角色球員的外線，務須輪流奧援才有機會。

角色球員們孰能跳出

季後賽迄今勇士的另一隱憂，就是配角球員們的進攻低迷。儘管大家在防守、籃板上的努力與紀律看得見，七戰下來說是場場都靠柯瑞「一人Carry」都不為過，毫無失常或手感不佳空間，其他也僅湯普森與維金斯，稱的上給予火力支援，波爾除了一場20+，其他場無一不低迷，流於頻繁失誤與Tough Shot。

里夫斯(前)已成後場一大尖兵，而羅素的外線起伏也將牽動雙方勝負。 路透社

反觀湖人，連柯瑞也肯定的交易大限後，眾多優秀棋子的新陣容，首輪連詹姆斯與戴維斯都時有欠佳表現，但羅素、里夫斯與八村壘，都有屬於自己作為主角拯救球隊的Highlight時刻，方能讓詹姆斯哪怕只需專心防守，球隊都有機會贏球。

這是系列賽的不安定因子，畢竟起伏才是常態，健康更是未知數，湖人尤其會是支比首輪國王，需要更多身體對抗與體能消耗的球隊，能不能有隊友跳出來幫柯瑞分憂解勞，才能增加除他天天開無雙外的晉級勝算。

所幸湖人後防能給的威脅理當較小，加上也經過七戰的調整或適應，就看可能漸入佳境的維金斯、對位優勢提高的湯普森，以及最關鍵也該是時候反彈的波爾，能否給予柯瑞更多得分奧援了！

維金斯(左)和波爾的進攻發揮將是勝負一大關鍵。 法新社

休息日會否造成影響

儘管是勇士主場，外界認為首戰會是湖人很好的一次機會。

柯瑞已經35歲了，格林與湯普森也有年紀，而金州軍剛經歷一場搶七大戰。本季勇士在2~3天休息後的比賽14勝6負，僅一天休息的比賽則只有26勝25負，而湖人從上週五就開始休息養傷了，本季當他們比對手多休時14勝9負。由於勇士本季主場極為出色，湖人若想晉級勢必得至少拿下一場客場，第一場會是最好機會，勇士能否克服疲憊守下他們的主場？

主場因素、柯瑞搶七戰神一般的表現，加上老江湖柯爾歷年面對西區球隊季後賽的無敗戰績，讓勇士在國際賭盤與外界看好度，現在都稍勝一籌，但也不過多出那麼一些，顯見連媒體與評論家，也都認為兩隊在伯仲之間。

格林的情緒控管將是這個系列賽的焦點。 法新社

或許你有心頭好，但暫時先讓我們拋開勝負，好好欣賞這輪勢均力敵，且很可能的「柯瑞VS詹姆斯」季後賽最後一舞吧！