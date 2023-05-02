湖人首輪打趴灰熊 關鍵在防守煥然一新

看完洛杉磯湖人隊季後賽125：85 、以4勝2敗淘汰曼菲斯灰熊隊晉級後，我很難想像這是一支開季五連敗的隊伍。你記得嗎？去年10月18日起，湖人隊等到10月30日才摘第一勝，若加上熱身賽是七連敗，進入11月又一波五連敗，12月四連敗、1和2月各一波三連敗，如今卻化身防守雄師，打到西區第二種子灰熊隊垂頭喪氣，若延續這勢頭的話，詹姆斯（LeBron James）在總決賽露臉並非不可能。

季初和下半季為何有此落差？一切發生在交易截止日前，幾位核心人物羅素（ D'Angelo Russell）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt），日籍的大前鋒八村壘（Rui Hachimura） 和畢斯利（Malik Beasley） 升級陣容，給了求勝所需的拼圖。陣中主力戴維斯（Anthony Davis）說：「我們不斷地看影片回放並討論、練習，每個人掌握到自己貢獻所在，包括我知道如何在對方靠近籃框時干擾，並幫助自己隊友找到空檔。」

湖人隊總教練漢姆（Darvin Ham）賽後接受採訪時，以「才剛剛開始」為系列賽下註腳，我們可解釋全員備戰進入狀態，或理解為已找出贏球方程式，從媒體到專業球評均認為，這樣的湖人隊很恐怖，頗有2019-20年摘冠的感覺。想想看，當你的球員高齡38歲還能擺脫地心引力、飛撲籃框雙手反扣得分，還有什麼事辦不到呢？湖人的窒息防守讓莫蘭特（Ja Morant）才拿10分，且對手投籃命中率僅30.2％，面對湖人如何贏球？

湖人在季初連戰連敗，轉折點是在交易大限，幾位關鍵球員報到之後，球隊產生贏球的化學效應，變成截然不同的球隊。 美聯社

當然，我寫這篇不是為湖人隊歌功頌德，彷彿他們歷史的第 18 座總冠軍手到擒來，而是此時的陣容和季初反差太大，若一開季照這打法，西區排名將因湖人重新洗牌。特別是傷癒歸隊的戴維斯，充分發揮防守怪獸能耐，與灰熊隊六場賽事共送出26個火鍋，你可以看到每當灰熊隊闖進籃下，持球者就被戴維斯緊黏難以突破，即使莫蘭特也插翅難飛，甚至跌落地板傷了手腕，漢姆讚揚戴維斯在場上像定海神針。

詹姆斯表示：「我們知道、全世界知道、球員甚至比賽本身都知道，AD（戴維斯簡稱） 防守端的統治力，他完全主宰禁區。」沒有他保護籃框湖人很難晉級。季中晉升先發的里夫斯（Austin Reaves）形容AD比數據更出色，他讓所有人獲得釋放，能夠找到機會建功。撇開AD前兩季缺席達 68 場比賽，至少本季健康的他發揮本事，這是 2020 年以來最健康之際，在場上是無所不能。

球迷都知道，日前灰熊隊的傑克森（Jaren Jackson Jr.） 獲年度最佳防守球員獎項。但兩人季後賽首輪一對一結果顯示，戴維斯狠狠打爆這位防守大將。傑克森遭遇戴維斯的防守30投9中，NBA.com 數據披露凡戴維斯任主力防守時，灰熊隊114 投 38 中命中率 33.3%，反觀湖人隊對上傑克森是101投41中，命中率是破四成。傑克森整季表現不差，否則也不會獲選票摘防守獎，系列賽他在籃框附近多少給湖人隊製造麻煩，甚至逼詹姆斯選投外線三分，而不是衝進禁區和傑克森肉搏。只是， 戴維斯認真起來更像年度最佳防守球員，季後賽首輪第六場灰熊隊禁區50投16中，要知道這支西區第二種子例行賽禁區得分是榜首，攻勢卻被戴維斯頻頻瓦解，前三節灰熊禁區僅20分進帳，第四節垃圾時間AD坐板凳。

戴維斯(右2)在系列賽打得比傑克森(中)更像年度最佳防守球員，他在禁區的主宰力讓灰熊隊的高效數據好像是灌水。 美聯社

下一輪策略，漢姆堅持防守至上的哲學，他說：「賽後我告訴他們，為自己防守設定標準，要知道如何打球以及在場上做什麼。當然，球隊要有得分方法，但真正要堅持是防守。」再者，詹姆斯的季後賽模式是關鍵，他與灰熊隊六戰平均 22.2 分，低於例行賽28.9 分，助攻也從6.8次降到5.2次。不過，他抓下11.2個籃板優於例行賽8.3個籃板，其中一場甚至繳出罕見的20個籃板，顯示狀態甚佳，我們或能解讀因隊友發揮出色，無須老詹全力一搏。這是他生涯第20個球季，後續賽事如何進展無人得知，但絕對不要低估狀況大好的詹姆斯和戴維斯。