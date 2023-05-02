日職／遲來的正義 昔日第一指名田中證明自己不是大誤

搬到新主場似乎對火腿的戰績沒有帶來慶祝行情，火腿本季已進行25場比賽，戰績僅有9勝16敗，以3成60的勝率持續在洋聯墊底，但這樣的火腿，仍有幾項數據於6隊中排在前段班，如得分、盜壘還有後援投手的防禦率，火腿的後援投手防禦率為2.88，僅輸給軟銀，相較於先發投手破4.0的差勁表現，火腿的牛棚算是十分爭氣，除了回穩的宮西尚生及洋投羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）的防禦率都在2.0以下之外，新同學田中正義的表現更是火腿牛棚本季至今能如此堅實的原因。

大學時期成績斐然，在聯賽及對日職球隊的練習賽中都有優異表現的田中，在16年選秀會上被譽為當時最強投手，並獲得5支球團同時第一指名，最後由軟銀抽中，被期待成為即戰力，但大學時就有傷病史的他，新人球季春訓一開始身體就又有狀況，從此被傷病所困，17年右肩不適，未能在一軍亮相，就連二軍也只出賽1場；18年在春訓熱身賽投出防禦率不到2的表現，以後援投手身份被帶進開幕一軍，結果表現不佳加上身體不適在家休養一個多月，最終在一軍出賽10場，防禦率8.56的成績；隔年又因右肩不適只在一軍出賽1場，20年更是完全沒有出賽紀錄。

21年是田中在一軍出賽最多的一年，雖然又有左腳的問題，但季末被拉上一軍直到球季結束，在一軍有18場出賽、2.16防禦率及獲得生涯首個中繼點的紀錄，原本以為田中終於要開花結果了，上季春訓他也加入第6名先發輪值的競爭行列，沒想到右肩問題又出來，加上確診新冠肺炎，到季中才上一軍，5場出賽，5局投出6次三振，未失分的內容其實不錯，不過由於軟銀在季後簽下成為自由球員的近藤健介，火腿選擇了他做為補償人選，田中在軟銀的這6季，只有4年在一軍出賽過，留下34場出賽、36局、1敗、2個中繼點、4.25防禦率的成績，以一個第一指名的大學投手來說，對球隊的貢獻實在太少。

從南國的九州轉戰北方的北海道，田中在春訓就展現不同的氣勢，事實上他去年雖然只出賽5場，內容算是相當不錯，被打擊率與21年同樣不到2成，今年春訓熱身賽出賽7場都是後援，防禦率只有0.84，被打擊率更低到1成67，順利進入開季名單內，在新天地有了好的開始，4月1日於新主場拿到在火腿的首個中繼點，26日更取得生涯首次救援成功，總計田中本季後援出賽11場，除了在16日失1分，以及在21日救援失敗丟掉2分吞敗之外，其餘9場不要說失分了，就連安打也沒有被打出去過，已奪下6個中繼點及2次救援成功，兩項數據都是全隊最多，防禦率也僅有2.70，10局投出11次三振，被打擊率及WHIP都是優異的1成43及0.80，近期更是被新庄剛志監督賦予新守護神的任務，而本季面對老東家軟銀，田中也有3場出賽，用2個中繼點及1次救援成功報恩。

田中正義本季至今的中繼點及救援成功都是全隊最多。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團

田中在26日拿到救援成功後，也首度站上賽後的英雄訪問台，訪問過程中不禁留下男兒淚，如果能保持身體健康，相信田中有望在職棒生涯的第7年投出符合第一指名的身價。