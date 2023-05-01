日職／村上宗隆等5位高薪大咖 打擊率竟在1成掙扎

村上宗隆

年薪：6億日圓、本季打擊率：0.157

去年的村上宗隆可說風光無比，席捲整個中央聯盟，還贏得「村神」美譽。如今他陷入空前的打擊大低潮，何時能走出谷底，幾乎跟去年的56轟一樣，成了全日本職棒最大的焦點。

去年村上不僅擊出單季第56支全壘打，超越王貞治保持的日職本土球員單季全壘打紀錄，還以0.318打擊率、134分打點成為令和時代第一名打擊「三冠王」，同時也以22歲成為日本職棒史上最年輕的三冠王。年底他與養樂多隊續簽3年18億日圓的新合約，年薪高達6億日圓。同時2025年賽季之後即有可能行使入札制度轉赴大聯盟挑戰。

不過今年的村上宗隆碰到了大麻煩，開季之後打擊一路低迷，昨天好不容易擊出三連戰第一安，但打完四月賽程打擊率竟然只有0.157。雖然打出2支全壘打，不過有1轟是出現在3月31日開幕戰對廣島的本季第一打席，這一轟一度讓大家感覺今年又是村神大爆發的一年，但沒想到隨後的18場比賽只再擊出一轟，打擊率更是持續無法提升。加上103個打席吞下聯盟最多的39次三振(平均2.64打席1次被三振)，三冠王變成三振王，情何以堪。

村上宗隆在例行賽之前參加WBC經典賽，雖然準決賽對墨西哥之戰擊出再見安打，對美國的冠軍戰又擊出追平比數的全壘打，重要時刻建功，不過其實整個賽會他的成績平平，只有0.231打擊率、1支全壘打、6分打點。經典賽所累積的身心疲勞，加上去年成績太過突出，對手勢必加倍研究對付，都是村上宗隆打擊不振的主因。

坂本勇人

年薪：6億日圓、本季打擊率：0.186

坂本勇人因要專心調整狀況而辭退經典賽，但從熱身賽到開季後，他的打擊狀況一直是非常低迷。 擷圖自讀賣巨人官方推特

坂本勇人曾是7度最佳九人獎得主，不過去年就出現警訊，因為受傷導致出賽數83場是職棒生涯第二年之後最少，也是唯一不及100場的球季，並且中斷連續13年球季雙位數全壘打紀錄，34歲的坂本勇人狀況令人擔憂。

果不其然，坂本從熱身賽開始就打擊不振、打擊率0.111，開季之後還是不見好轉，直到8日對廣島的本季第23打席才出現第一支安打。儘管28日對廣島出現雙響砲，漸有起色，但目前打擊率仍只有0.186，得點圈打擊率0.095都讓巨人隊教練團相當頭疼。雖然有球迷希望巨人隊改啟用門脇誠（2022年選秀第4順位）、中山礼都（2020年選秀第3順位）等新秀，進入重整，但是一名6億日圓的明星球員不用，巨人全隊上下都需要很大的勇氣。

淺村榮斗

年薪：5億日圓、本季打擊率：0.198

拿過1次全壘打王、2次打點王的淺村榮斗，是近幾年FA轉隊後成績未退化的代表性選手，2019年轉隊到樂天之後每年全勤出賽，並且在2020年拿下生涯第 一座全壘打王頭銜。不過去年他的打擊率0.252、OPS0.801都是到樂天4年最差，今年開季後也呈現狀況不佳，對西武3連戰11打數只有1支安打之後，打擊率也在2成關卡失守，掉到只有0.198。連帶樂天團隊打擊率也只有0.205，戰績在洋聯排名倒數第二。

丸佳浩

年薪：4億5,000萬日圓、本季打擊率：0.180

34歲的丸佳浩自2019年轉隊到巨人之後，雖然連續4年都超過20支全壘打，而且帶著在廣島的三連霸離開，到了巨人還奪下個人五連霸，不過再也沒有達到單季3成打擊率的成績。今年開季丸佳浩的狀況更慘，一路呈現低迷，目前打擊率只有0.180，1支全壘打、4分打點，過去適時一擊的能力退化，得點圈打擊率低到0.154。加上受傷以及Okoye瑠偉的崛起，在巨人隊陣中的處境也慢慢進入非保證先發的狀態。

佐藤輝明

年薪：8,500萬日圓、本季打擊率：0.215

佐藤輝明去年雖然全壘打從新人球季的24轟減少到20轟，不過打點從64分增加到84分，全壘打、打點都是團隊第二名，打擊率也從0.238上升到0.264，年薪成長到8,500萬日圓。

今年原本是佐藤輝明備受期待進化的第三年，但沒想到開季之後狀況低迷，到23日為止打擊率只有0.175，全壘打也尚未出現，重要時刻更是被狠狠修理。由於岡田彰布監督將他的棒次擺在大山悠輔之後的第五棒，這使得他的低迷造成打線的嚴重斷層，也大大影響了阪神虎隊的得分。

所幸從26日對巨人擊出本季首轟開始，到29日對養樂多演出單場雙響砲，佐藤輝明近況明顯提升，追打壞球的情形也有所改善，到4月賽程結束，打擊率已經提升到0.215，也擺脫「1割男」的惡名。