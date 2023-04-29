太陽強碰金塊決戰中距離 艾頓還擋得住約柯奇？

在西區另外兩個對戰組合打成一團，戰線都延長到第六戰以後，西區第一的丹佛金塊和第四的鳳凰城太陽在第一輪都順利的以4:1晉級，由於兩邊都提早結束的關係，第二輪也將提前於台灣時間本週日上午於金塊主場開打，這也是太陽近三年的季後賽之旅中，第一次在沒有主場優勢的情況下進行系列賽。

雖然雙方在2021年季後賽的交手是太陽以4:0橫掃，不過本季金塊在補上凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗（Bruce Brown）等側翼球員後陣容更加完整，加上兩年前因傷缺席、但以往打太陽經常有爆炸性得分的穆雷（Jamal Murray）目前也能正常出賽。

反觀太陽雖然多了杜蘭特（Kevin Durant），但兩年前靠著無解中距離投到金塊崩潰的保羅（Chris Paul）本季退化十分明顯，此消彼長之下，這次雙方勢必會有激戰。

太陽決戰中距離

雖然本季雙方四次交手各自獲得兩勝，但考慮太陽贏的那兩場約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷和波特（Michael Porter Jr.）等主將都沒出賽，而金塊贏的那兩場一方面時間點都在太陽交易到杜蘭特之前，同時其中有一場保羅、布克（Devin Booker）和艾頓（Deandre Ayton）沒打、另一場布克也只出賽4分鐘就受傷退場，可說這四次交手幾乎毫無參考價值，

不過回到雙方兩年前季後賽的那次交手，太陽抓準了當時防守比較生嫩的波特、以及移動速度較慢的主戰中鋒約柯奇幾乎不可能在關鍵時刻被藏起來的缺陷，整個系列賽就看保羅和布克兩名中距離大師瘋狂點名單打。

布克首輪可說是大開殺戒。 法新社

其中保羅更是以62.7%的高命中率場均攻下25.5分、10.3助攻，在當時金塊拿不出任何對策的情況下，就只能看著太陽四場比賽打完揚長而去。

雖然本季保羅肉眼可見的明顯退化，很難期待他再繳出類似表現，但在交易來的杜蘭特本身就是無死角的投籃機器，加上理論上，我是說理論上應該要是太陽主戰替補的華倫（T.J. Warren）和洛斯（Terrence Ross）也都是以中距離為投籃熱區的情況下，預計這個系列賽太陽還是會先以同樣的攻擊模式。

就看金塊過了兩年有沒有想到不同的解法，當然由於太陽教練威廉斯（Monty Williams）個人奇怪的堅持，實際會擺在場上的攻擊手恐怕不會那麼多人，這對金塊來說應該算是好消息。

但考慮到金塊沒有快艇那麼充足的鋒衛搖擺人資源，可能也不允許他們像快艇那樣直接擺個五小陣型拿命出來跟你拼，寧可偶爾漏幾個兩側底角的空檔也要完全封鎖中距離不讓太陽在舒服位置出手的防守模式。

可以說金塊這次能不能找到封鎖、或至少有效削弱太陽在中距離的破壞力，會相當程度的影響系列賽的勝負。

艾頓(右)過去防守約柯奇獲得肯定。 美聯社

艾頓還擋得住約柯奇嗎？

由於一些說來話長的原因，但總之這兩三年雖然不能說毫無成長，但進步幅度確實沒有想像中那麼大，也經常在太陽沒打好時被拿出來放大檢視的艾頓，這個系列賽的表現毫無疑問的將是太陽能否順利晉級最重要的因素之一。

在兩年前、也就是約柯奇第一次拿到MVP的那個球季，當時在季後賽前就有數據統計指出，相較於當時約柯奇幾乎打爆全聯盟各大中鋒的情況下，反而是艾頓在和約柯奇對位時擁有相當好的防守效果。

而當時在季後賽艾頓單扛約柯奇，即使帳面上約柯奇的數據仍然驚人，甚至有一場32分、20籃板、10助攻的超級大三元演出，但當時艾頓成功孤立約柯奇和隊友的連結，迫使約柯奇只能用很不舒服的方式打球，絕對是那年太陽能橫掃金塊的關鍵因素。

不過在本季包括約柯奇本人，以及身邊的葛登（Aaron Gordon）和波特都有相當大的成長，加上穆雷歸隊的情況下，可能很難期待現在的艾頓能像兩年前那麼成功的控制住約柯奇的殺傷力。

但考慮到約柯奇這種等級的對手，肯定不是畢永柏（Bismack Biyombo）或蘭德爾（Jock Landale）兩名替補中鋒能有效應付的，無論你過去怎麼看艾頓，都無法否認太陽這個系列賽防守端基本就是要靠他了。

穆雷面對太陽可說是充滿能量。 美聯社

穆雷到底多大仇？

可能很多人不見得記得，在2016年選秀會前，當時手握第四順位的太陽剛開始表達最多好感的，其實是後來在第七順位被金塊選走的穆雷，但在當時太陽帳面上有布萊德索（Eric Bledsoe）、奈特（Brandon Knight）和當時剛結束新人球季的布克等多名主力後衛、尤其還剛好都是肯塔基大學學長的情況下，當時許多熱門待選後衛都不太願意來太陽試訓。

而當時的穆雷，看起來也是其中一個不太願意來的，但他的作法和其他不想來直接婉拒邀約的球員又更上一層樓，當時在距離選秀會不到一週的時候，太陽總算約到穆雷口頭答應來鳳凰城試訓，結果在約好的那一天，我刷了一整天的Twitter都沒看到穆雷出現的消息，反而在同一天稍後看到穆雷本人在紐約打卡，說他準備好參加選秀會了的動態，講白一點，應該就是被放鳥了。

如果只是爽約倒也還好，這種事每年總會聽過幾件，也用不著像某些球隊被放個鴿子彷彿要追殺你到天涯海角似的，不過在進入NBA之後，不知道為什麼穆雷總是對太陽時打得特別好。

職業生涯場均16.9分的穆雷，對太陽時直接來到21.1分，是他對戰29隊裡唯一在20分以上的球隊，命中率50.5%、三分球46.8%也都明顯優於生涯平均不少，身為太陽球迷，這幾年都快被他打出心理陰影，到底是太陽的誰欠了你多少錢？

因此相較於很明確就是要交給艾頓的約柯奇，這個系列賽我更關心的，反而是太陽要如何控制住彷彿每次都是來跟太陽討債的穆雷，是會換回例行賽後半段的先發組合，將更擅長防守後衛的奧柯吉（Josh Okogie）擺回先發陣容來針對穆雷，還是在考慮金塊前鋒團身材優勢明顯的情況下繼續讓克雷格（Torrey Craig）先發，讓布克先來試著跟穆雷對位，就看威廉斯怎麼想了。

沙米特(右)有著十分特殊的季後賽魔咒。 法新社

威廉斯還會繼續「頭鐵」嗎？

但是說到威廉斯，老實說身為太陽球迷，我一點都不煩惱他接下來到底要讓奧柯吉還是克雷格先發，什麼先發陣容誰負責守誰的，那真的都不是重點，我最關心的一直都是，在經歷第一輪對快艇坦白講打的並不是很好的情況下，威廉斯到底要繼續操主將多久，要繼續無視他板凳上明明就還有好幾個堪用的戰力死都不放上去多久，或者講得更直接一點，還要放任他的愛將沙米特（Landry Shamet）在場上敗球多久？

記得我在對快艇賽前特別提醒大家威廉斯有多愛沙米特，應該也有提過沙米特其實球技上問題也不多，也不過就是投不進、守不住、以及根本不適合季後賽強度這幾件事而已，很遺憾的是他們果然又讓我們失望了，或者應該說，果然沒讓我們失望？

我知道許多人現在都有「太陽替補很弱」的印象，老實說我並不是很同意這句話，事實上我心目中太陽的第6-9人，也就是正常應該要進入輪替的，是華倫、洛斯、佩恩（Cameron Payne）和蘭德爾這四名都有一定自主進攻能力的球員，但你知道這四個人對快艇的系列賽打了多久嗎？

大概20分鐘多一點點吧，千萬別誤會，我說的是四個人加起來20分鐘，而我橫看豎看都不覺得應該在輪值裡的沙米特，光是第一戰就出賽了23分鐘。

溫馨提醒大家一下，本季包含季後賽首戰在內，沙米特共有15場出賽時間達到20分鐘以上的比賽，這15場比賽太陽的戰績是1勝14敗，加上對快艇第五戰看到沙米特短短幾分鐘差點成功率領老東家快艇延長戰線到第六戰，讓海內外太陽迷明明最後贏球卻幾乎同步崩潰的精彩表現，我並不覺得這是巧合。

當然，真的要說巧合的話，沙米特職業生涯還真的有一個讓人哭笑不得的巧合，那就是包括2018-19球季的76人、2019-20球季的快艇、2020-21球季的籃網和2021-22球季的太陽，沙米特生涯前四個球季開季時待的這四支球隊，最後都剛好在那個球季打到季後賽第二輪，也非常巧合的全部都在第七戰被淘汰，在他職業生涯第五個球季，太陽又來到了第二輪，這樣我們是不是直接預測金塊會以4比3晉級就好？

威廉斯的帶兵能力和調度受到不少人質疑。 法新社

總之，筆者身為太陽球迷，也確實厭倦了每次第一節剩6分鐘左右的時候就要神經兮兮的盯著紀錄台看現在是誰坐在那裡等著被換上場，有時候也確實覺得反正威廉斯把替補用得亂七八糟，那還不如就這樣操主力好了至少期待感還高一點，但心裡又很矛盾明知道主力這種操法恐怕也走不遠的心情。

因此在文章的最後，還是只能希望威廉斯腦子有轉過來的一天，畢竟老闆換了、陣容也組給你了，如果本季太陽還是沒能奪冠、尤其是萬一還像去年那樣輸得灰頭土臉，下個球季恐怕就要換教練了，別的不說，為了自己的飯碗，清醒一點好嗎。