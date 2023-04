尼克熱火鐵血肉搏戰經典重現 巴特勒殺神模式能否延續？

身為從90年代開始看球的老球迷,最懷念的東區季後賽組合之一,肯定就是尼克對熱火,當年尤英(Patrick Ewing)和莫寧(Alonzo Mourning)的對決,幾乎是每年季後賽的保留戲碼,同時兩隊在禁區那個可能不止是肉搏,根本是摔角般的互相卡位,打到最後上演各種激情全武行,當年小范甘迪(Jeff Van Gundy)拼死抱著莫寧的腿試圖阻止衝突的畫面,更是哪怕事隔多年還經常被提起的經典。

當然隨著時代更替,當時兩隊從1997到2000年連續四年季後賽交手,而且每個系列賽都打好打滿,從球技交流到武術「打」成世仇的兩隊,隨著尼克在2000年之後的沒落,近20年雙方只在季後賽交手過一次,且尼克也很快地以1比4敗陣,沒能延續過往的激情。

