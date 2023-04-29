尼克熱火鐵血肉搏戰經典重現 巴特勒殺神模式能否延續？

身為從90年代開始看球的老球迷，最懷念的東區季後賽組合之一，肯定就是尼克對熱火，當年尤英（Patrick Ewing）和莫寧（Alonzo Mourning）的對決，幾乎是每年季後賽的保留戲碼，同時兩隊在禁區那個可能不止是肉搏，根本是摔角般的互相卡位，打到最後上演各種激情全武行，當年小范甘迪（Jeff Van Gundy）拼死抱著莫寧的腿試圖阻止衝突的畫面，更是哪怕事隔多年還經常被提起的經典。

當然隨著時代更替，當時兩隊從1997到2000年連續四年季後賽交手，而且每個系列賽都打好打滿，從球技交流到武術「打」成世仇的兩隊，隨著尼克在2000年之後的沒落，近20年雙方只在季後賽交手過一次，且尼克也很快地以1比4敗陣，沒能延續過往的激情。

I mean a Heat- @nyknicks playoff series would be so freaking spectacular I can hardly stand it. They'd have to play Jeff Van Gundy holding that LOSER Alonzo Mourning's legs every night. #allenhouston #patrickewing #charlesoakley #selltheteam #dolansucks pic.twitter.com/sXmYgSp33T — BF (@MrFriedmanB) April 25, 2023

當然，開季前應該也很少人能想過這兩隊能在季後賽碰頭，甚至季後賽開打前夕你說第二輪會是尼克對熱火，可能會有人建議你去看精神科，而這兩支低順位種子就這樣在沒有主場優勢的情況下，分別擊敗了東區第一的公鹿和第四的騎士，也希望兩支下剋上的球隊，能在第二輪復刻20多年前的傳統好戲。

熱火的奇蹟能否延續？

第一輪熱火靠著巴特勒（Jimmy Butler）奇蹟般的表現擊敗公鹿，但考慮到公鹿確實有著很好的單防能力，卻較不擅長大範圍的輪轉，更不能排除公鹿教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）在關鍵時刻的當機成功推了熱火一把。

熱火寫下第6次「老八傳奇」，氣勢正旺。 美聯社

反觀尼克教練錫伯杜（Tom Thibodeau）雖然也不是以應變能力聞名，但是在尼克本季得到布朗森（Jalen Brunson）這位已經不止一次在關鍵時刻證明過自己的大賽控衛之後，恐怕也比較難看到那種整隊被打傻的情形，最起碼不會忘記球隊還能喊暫停吧。

而考慮到錫伯杜的執教風格和他對巴特勒的熟悉程度，相信這一輪尼克勢必會用更多的身體對抗來限制巴特勒的發揮，陣容中幾名主力側翼無論是巴瑞特（RJ Barrett）、藍道（Julius Randle）或者葛萊姆斯（Quentin Grimes）在對位上都沒有明顯的身材劣勢，速度也不算太吃虧。

真要說尼克場上比較好打點的，可能還是後衛身材的布朗森，要如何讓巴特勒順利錯位到比較好打的球員，並且拉開尼克的協防，將是熱火第二輪能不能繼續老八傳奇的最大關鍵。雖然難度還是存在，但只要有巴特勒，似乎就沒什麼不可能的。

布朗森首輪表現出色。 路透社

尼克能否再次展現堅強的防守？

事實上，進攻並不是本季尼克的強項，在第一輪和騎士的對戰中，尼克場均只有99.6分，僅略優於籃網和被他們擊敗的騎士，其中多數的得分都來自於成功防守後的轉換進攻，在進入半場的攻擊節奏中就比較流於單打，效率也不算很高，因此是否能繼續維持高質量的防守，製造更多的攻守轉換來提高得分效率，就是尼克能否繼續挺進東區決賽的關鍵。

而尼克季後賽防守體系的成功，非常仰賴於球隊第一線防守球員對於持球進攻者能有效的拖延，在透過大量的肢體對抗後，再由禁區的羅賓森（Mitchell Robinson）或托平（Obi Toppin）進行協防，也在第一輪收到非常好的效果。雖然其中多少也是騎士雙塔的進攻能力貧乏導致，不過熱火的禁區球員普遍也不特別擅長投射，或許尼克在這一輪也會先嘗試用相同的模式進行防守。

熱火面臨主力傷兵麻煩，尼克的藍道(左)也有傷勢問題。 路透社

本季例行賽兩隊交手4次，尼克取得3勝1敗的領先，在這一輪也擁有主場優勢，加上本身展現出的強悍防守，相信尼克順利過關的機會還是更高一些；不過巴特勒也已經一次又一次的證明，只要到了季後賽，開啟殺神模式的巴特勒就是難以阻擋，所以只要巴特勒還在場上，熱火就永遠都有希望。