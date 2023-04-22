快艇困獸之鬥仍勇猛 杜蘭特加布克暴力破解才是王道

在前四場都是打一休一，沒有多餘休息日的情況下，太陽和快艇已經完成了前面三場的交手，同時也沒有很意外的，三場比賽幾乎都打成焦土戰，殺到最後一兩分鐘才分出勝負，在賽程安排這麼密集，尤其第三戰結束到第四戰開打之間居然只間隔38小時左右的情況下，接下來雙方的體能狀態將會是值得注意的部分。

快艇終極五小陣

雖然有點遺憾，不過在喬治（Paul George）球季末段受傷、前兩場發揮極為出色、一個人幾乎快抵銷杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）影響力的雷納德（Kawhi Leonard）也在第三戰賽前傳出膝蓋不適缺席的情況下，沒有退路的快艇從一開賽就擺出鮑威爾（Norman Powell）先發的小陣容，比賽後段更是連長人甚至大型側翼都不要了，直接擺出五小陣型和太陽拼對攻。

雖然泰隆魯（Tyronn Lue）做為教練也不是沒有缺陷，但不得不說這兩次季後賽系列交手下來，他的應變是真的很快，而且效果往往是顯著的，當然前提也是快艇有這樣的陣容深度能讓他嘗試不同的變陣。

而今天快艇擺出五小、且依賴速度優勢瘋狂換防協防最主要的效果，就是太陽擅長的中距離區域幾乎完全被覆蓋，以往太陽球迷熟悉的那些中距離跳投，這場幾乎一個空檔都沒有，為數不多的中距離出手，也幾乎全部都是頂著防守者甚至後仰勉強投出去的。

鮑威爾拉先發打終極五小陣一度帶給太陽莫大壓力。 美聯社

至於五小陣容常見的缺陷，尤其是籃板保護的部分，在快艇擺在場上的幾名後衛都有水準以上的身體素質和對抗性，尤其有衛斯特布魯克（Russell Westbrook）這種後衛界衝搶籃板大師的存在，本場比賽快艇在五小階段的籃板保護其實並沒有想像中的吃虧，太陽雖然擁有明顯身材優勢，但面對快艇整場在那邊飛來飛去，搶到球一落地馬上好幾隻手過來撥球的衝搶積極度，打起來確實是綁手綁腳。

但說穿了，季後賽打到最後畢竟還是球星的戰場，萬一雷納德下一場仍然不能出賽，或者還沒有明確歸期的喬治確定回不來的話，快艇五小陣容的另外一個隱憂，可能就是他們的體能問題。

畢竟以小搏大雖然熱血，但實際上對體能的消耗相當大，同時這樣的陣容第一次用是奇招，系列賽多打幾場，就算威廉斯（Monty Williams）反應再慢，總也能找到一些針對佈置的方式。

同時另一個對快艇不太好的消息是，在今天攻下30分的衛斯特布魯克、42分的鮑威爾，甚至替補攻下20分的海蘭德（Bones Hyland）都算超常發揮的情況下，快艇也沒能順利在比賽後段反超比分，除了又把主場優勢還給太陽以外，可能要擔心的是這幾位球員在接下來的比賽是否每場都能有這麼好的投籃手感。

當然，就像我在賽前分析提到的，我從來都不覺得哪怕是主將缺席的快艇會有多好打，光是他們的陣容深度，就足以讓快艇在季後賽變成一支你或許未必過不了關、但打起來真的會讓你煩死的對手，接下來就看作為對手我一直都很尊敬的泰隆魯，在接下來的系列賽還能不能拿出其他的針對性佈置囉。

快艇再度折損雷納德，恐怕又得一輪遊。 美聯社

要打焦土戰我就來暴力破解

就像之前所說的，例行賽或許還能依靠所謂的體系打出好成績，但是到了季後賽，在兩支球隊短期內要大量對戰的情況下，再怎麼成熟的體系，都很難有不被破解、或者至少被弱化的情形。

而當雙方一再針對對方的體系進行破解與反破解，打到大家都沒招之後，往往最後就會變成球星的戰場，到那個階段，就是看哪一邊的球星在季後賽強度的防守下更能扛著全隊往前走了。

而可能是太陽和快艇兩年前已經對戰過一次，教練和多數主力球員也都還在的情況下，雙方從第一場開始就彷彿跳過互相試探的過程，直接就進入體系全部被拆光光，只能靠球員個人能力暴力破解的階段。

太陽這邊在經歷第一戰原本看起來想按套路打，但莫名其妙做什麼都不對的輸球之後，在接下來的兩場比賽也迅速做出調整，既然這麼早就要拖進焦土戰，那就拿出焦土戰最簡單的破解法，「球給杜蘭特或布克」。

於是我們看到接下來的兩場比賽，太陽的半場進攻變得非常簡單，可能是擔心杜蘭特打開，在他持球時快艇往往會大量採取協防，如此一來，另一側的布克幾乎就能獲得海一般的空間。

尤其在快艇擺上五小陣容完全捨棄護框，第一線防守者又幾乎被他像豆腐一樣切的情況下，布克連續兩場比賽都以超過60%的命中率分別攻下38分和45分，而且沒什麼看到以往被嚴防時那個打得很痛苦的猙獰表情，雖然出賽時間確實過長，但應該還在負荷範圍之內。

在雙星都缺陣情況下，衛少的發揮成了快艇能走多遠的關鍵。 美聯社

當然，快艇也不是沒有考慮過乾脆連布克一起重兵防守，完全放空其他三個人的作法，但至少在這兩場比賽效果也不是非常好，尤其最常在場上被無視、也就是太陽的第5位先發球員克雷格（Torrey Craig）這三場比賽空檔幾乎都把握住了。

平常鮮少跳出來得分、太陽也不太需要靠他得分的克雷格在前3場比賽場均18.0分、命中率高達69.2%、三分球命中率62.5%，就問我到底是看了什麼。

而太陽在系列賽後半段的隱憂，當然就是雖然打法上看起來油門應該還沒踩到底，但是包括杜蘭特、布克甚至是保羅（Chris Paul）的出賽時間顯然都過長，而就像我在賽前分析提到的，我從來不覺得太陽的替補席無人可用。

扣掉受傷還沒歸隊的替補控衛佩恩（Cameron Payne），有一定自主攻擊能力的蘭德爾（Jock Landale）、華倫（T.J. Warren），甚至季中買斷來組團的洛斯（Terrence Ross）目前全部都在板凳深處；哪怕只想用威廉斯熟悉的所謂的戰術體系、進攻端能拉開空間的射手，總也不該忘記本季三分球命中率有44.5%的李（Damion Lee）吧？

不過這些年看下來，威廉斯的用人靈活度我倒也是習慣了，和泰隆魯更是完全沒有可比性，通常陷入僵局時他會更傾向讓主力球員越打越久，而他敢用或者說喜歡用的替補球員，往往都跟我們想的不太一樣，有時候都會覺得與其看你擺那個吐血組合，你還是操主力好了。

太陽整體優勢仍被看好系列賽勝出。 法新社

幸好這次威廉斯的反射弧似乎是短了一些，打完前3場比賽，太陽每一場的輪替都比前一場有一定程度的改善，如果從這個角度來看，或許第一場意外輸球也不是完全沒有收穫。

總之，這個系列賽或許還有得打，也期待兩隊繼續帶給我們精彩的比賽內容囉。