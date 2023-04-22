「無JA熊」解放攻守宛如兩隊 湖人調配組合執行應變成關鍵

湖人與灰熊季後賽前兩戰，雙方拔槍對決，打出了精采比賽，首戰湖人靠著球員更佳發揮以及鋒線優勢，率先攻破本季聯盟最強的曼菲斯主場，但在王牌莫蘭特（Ja Morant）傷缺的逆境中，灰熊卻也靠著眾志成城以及有效變陣，至少守下一場。

來看看湖人首戰贏在何處，以及灰熊第二戰如何因應。

（1）兩戰之間，湖人三分外線的消長

系列賽開打前，筆者曾於外電評論，看到一段心有戚戚焉的話，「這個系列賽中包括里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）、八村壘（Rui Hachimura）等，他們甚至不用打出超過平常水準以上的表現，只要正常發揮，湖人就很有機會贏球」，這正是手握詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）兩張王牌最令人欽羨的事情。

湖人進攻本質還是倚靠雙王吸怪，坐擁這兩個健康時都需包夾，否則難以應付的Top10級別球員，其他隊友要做的，就是投進他們創造的空檔，再藉此拉開空間，造成減輕雙王所受防守壓力的正向循環，這也正是系列賽前包括魔術強森（Magic Johnson）等多人都曾提到的：湖人需要角色球員跳出來。

首戰，湖人做到了。「Wide Open（防守者在6呎外）」加上「Open（4-6呎）」的三分投射，雙方分別為湖人33投15中，灰熊31投12中，放大到全體投射差距更加懸殊：湖人49投25中，灰熊42投17中，在在彰顯首戰中湖人高出一截的空檔把握度。

尤其是八村壘與里夫斯的精湛表現。前者「Wide Open」+「Open」的三分出手甚至達到7投5中的超高標，完全摧毀了灰熊首戰優先包夾雙王的防守策略。

但第二戰風雲變色。湖人的「Wide Open」+「Open」三分只剩下24投7中，質量皆下滑，全體出手也只剩下40投16中。

原因有二：（1）灰熊防守策略的調整，（2）湖人本身低迷的手感與出手選擇。

灰熊本戰防守記取首戰教訓，防守端不採取提前包夾詹姆斯與戴維斯，調整成第一線先緊迫對抗，待雙王下球後，再積極輪轉協防包夾，以避免如首戰般，漏失太多外線大空檔，成效也確實斐然，湖人「Wide Open」三分從首戰的19投8中，直落至僅剩下8投5中。

但造成湖人更大傷害的是「Open」投射，依舊稱得上空檔，此戰湖人三分卻只剩下16投2中，這就不完全是灰熊防守積極的成果，而是此戰湖人外線手感就是冰冷。詹姆斯第二戰的「Open」三分就已不夠理想（6投1中），其他綠葉球員合共還只有10投1中，這樣的湖人要贏球，談何容易。

提爾曼季賽就是防守戴維斯效果最好的球員之一。 法新社

（2）兩戰之間，灰熊如何平衡鋒線戰力落差

這個系列賽開打前，灰熊就已確定亞當斯（Steven Adams）與克拉克（Brandon Clarke）兩位重要長人的缺席，禁區深度拉警報。

首戰八村壘靠著精湛表現贏得更多上場時間，加上灰熊除傑克森（Jaren Jackson Jr.）外其他僅存兩位禁區組提爾曼（Xavier Tillman）、艾爾達瑪（Santi Aldama），面對戴維斯僅剩防守組功能，進攻不彰，為求得分曼菲斯只能啟用更多小陣容，更讓雙方場上鋒線戰力失衡。

首戰灰熊主扛禁區的6呎8以上鋒線傑克森、提爾曼、艾爾達瑪，3位一共只打了約75分鐘。反觀湖人，戴維斯、詹姆斯、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與八村壘4人，共打了約124分鐘，這代表灰熊三位連填滿前場兩個位置的96分鐘都還相差甚遠，場上不時得打一大四小，湖人卻能保持全場逾半以上時間擺三鋒的絕對身高優勢。

身材差異造成首當其衝的落差，就是籃板，首戰雙方全場籃板數湖人與灰熊是45：34，進攻籃板10：6，影響所及：灰熊原本是憑藉各種方式（籃板、抄截等），聯盟最能增加總出手數的球隊之一，首戰卻不僅命中率不如人，連出手數也比人少。

其次，籃板正是能否打出攻守轉換的關鍵，對這兩隊都相當重要（特別堪稱灰熊命脈）。首戰湖人攻守轉換30分壓過灰熊的25分，快攻也以26分比17分佔優，畢竟對手命中率高，若果又搶不下防守籃板，怎麼跑得起來？除此之外，雙方在籃板保護上給予隊友的信賴感，也會影響外線信心，這或許也說明了首戰為何湖人三分神準。

但同樣地，這方面在第二戰也起了相當大變化。灰熊透過幫提爾曼更多近框接球的戰術設計（掩護後跟進或無球跑動籃下接球），讓這位硬朗中前鋒，本戰不時靠著防守相對被放空，在籃下扎實的強攻得手，季賽場均才7分，此戰豪奪全場最高22分。

最重要的是可以長久待在場上，相較上一戰約22分鐘，第二戰提爾曼接近32分鐘，三位長人的總時間增至86分鐘，加上大膽啟用厚壯新人洛迪（David Roddy）有成，與全隊更積極拼搶，總算能在籃板方面，與湖人抗衡，第二戰籃板以38：36小勝湖人。

影響層面自然還有防守，提爾曼季賽就是防守戴維斯效果最好的球員之一，能待在場上越久，對戴維斯的箝制自然也越大，靠他第一線硬扛遲滯，加上今年最佳防守球員傑克森的活躍協防，乃至團隊快速輪轉，成就首戰17投10中的戴維斯，第二戰吃鱉的14投僅4中。

戴維斯的攻守狀態影響湖人甚鉅。 路透社

（3）灰熊單調轉多點開花的進攻變陣，提升的拼鬥決心

首戰很明顯可看出，少掉高位策應主軸的艾爾達瑪與莫蘭特（Ja Morant）回歸後，灰熊首戰面對湖人攻勢相對單調，太依賴少主的問題。

首戰莫蘭特「USG%」一枝獨秀，切入突破次數16次遠高於所有隊友（其他最高僅5次），加上運球時間也長，完全可見灰熊對他發動攻勢的依賴。

儘管灰熊戰術端亦有不少細膩安排，試圖讓這位王牌更好發揮，但在湖人鋒線重重圍堵下：第一線范德比爾特壓迫，第二線戴維斯滯阻，最後防線還有詹姆斯與其他隊友輪轉內縮，縱使這位後衛電掣風馳，6呎3吋且瘦弱的身軀仍苦於突圍，撇除切入僅11投5中，最後一個急欲立威的飛身硬上，甚至還造成手傷退場與第二戰缺賽。

對湖人而言，實在也樂於防守莫蘭特這種多半一條龍直切，相對單調的進攻套路，因為只要在中路重重埋伏，最終內縮圍困，縱使莫蘭特能把球傳出，一來外線投射選擇好預測，二者籃下都是紫金球員籃板牢固，有時甚至像是看準灰熊三分不強刻意放投，只要不進湖人就有機會發動攻守轉換，投資報酬率甚大。

但第二戰莫蘭特的傷退，間接也讓灰熊再現傳說中的「無JA熊」。

近年NBA都市傳說之一，沒有莫蘭特的灰熊沒有比較差，道理也其來有自，當曼菲斯不用再把球權都交予少主時，反而更能讓其他優秀球員發揮，多點開花，進攻上且將更難以預測。

這一戰正是如此，缺少了莫蘭特，布魯克斯（Dillon Brooks）、瓊斯（Tyus Jones）、貝恩（Desmond Bane）、傑克森與肯納德（Luke Kennard）都跳了出來，有多達5位球員助攻超過3次，球隊兼且從好預測的中路直切，轉成不同球員發動切傳+強弱邊快速傳導（傳球次數從首戰265次大幅增加至第二戰的289次），以及更多的無球跑動（尤其手遞手頻率的增加），讓湖人防線更疲於奔命，也更難以聚焦施壓。

首戰湖人防守致勝關鍵之一：戴維斯不時出禁區協防，第二戰好一陣子就因為灰熊的強弱邊快速轉傳，只能選擇保守待禁區護框，難以施展，這也讓尤其上半場的灰熊，儘管三分仍不甚理想，在第二線防守壓力大減情況下，敢於不斷挑戰中距離，維繫得分。

不只是進攻端團隊更加積極，防守端亦然，第二戰灰熊無論是身體對抗抑或者輪轉防守，強度都有了顯著提升，除了前述籃板，15次擾斷、4次抄截造成了12次對手失誤，出手干擾更從首戰51次增加到59次，讓對手命中率從首戰53.3%，下滑至此戰僅41.2%，對詹姆斯且使用上「High Tag」，也成功降低其外圍突破殺傷力。

其中要特別讚揚傑克森的表現。年度最佳防守球員防守威嚇不在話下，下半場詹姆斯開始背框單打後，對灰熊造成極大威脅，更傳出許多給隊友的籃下好球，卻屢屢被硬守下來，最大功臣就是傑克森。

不僅防守，進攻端亦然，端看得分從首戰31分到第二戰的18分看似退步，但從團隊進攻角度，傑克森影響力卻更大了，此戰他更懂得透過自己當誘餌，透過分球、掩護與擋人後跟進，幫助隊友創造機會，沒有他默默地做了許多小事牽制，灰熊的團隊進攻絕對無法如此全面開花。

回到主場的湖人毋須做太大變動，差別只在執行力。 路透社

（4）湖人戰術毋須太大變動，差別只在執行力。

首戰湖人的把握空檔與鋒線優勢的堅強防線，第二戰灰熊變陣後的多點開花與高強度防守，兩隊都贏的無話可說。

第三戰，看來該輪返回到主場的湖人出招了，但從第二戰的內容來看，筆者認為湖人毋須做太大變動，差別只在執行力。

進攻方面，第二戰湖人最大的麻煩，在於第一節有些太想用快速手段一口拉開分差，包括詹姆斯自己在內，過多單調的外線直接出手，腳步還不穩就急著匆促攻籃（對照組就是提爾曼每次一步一腳印都踏穩了才穩穩出手），導致第一節22投僅7中，挖了個全場都在追的11分差坑。

但其實當下半場改變策略，以詹姆斯為首，戴維斯跟進，打更多低位的起手式開始，憑藉鋒線天賦，灰熊就已經難言還能防堵湖人攻勢，靠的更像是積極干擾加上一點運氣得到的成果。

戰術層面並未失靈，如何提升執行把握度：不要過度躁急連動作都沒做好就想出手或單調投射，角色球員提高空檔把握度，以鋒線高度與深度的差距，湖人在進攻端還是大有可為，甚至也不必冒然上更多長人，反犧牲了自己的機動性與火力。

較大問題或許在防守，詹姆斯現在的體力有限，如果隊友能像第一戰一樣幫他分憂解勞，當時第四節的詹姆斯只出手一次，其他時間都在專注防守組，那麼當認真防守的詹姆斯與戴維斯可內外補位，搭配兼具高度速度的范德比爾特或八村壘，另外兩位後場只要願意積極輪轉。我們都看到了那支為什麼下半季會是聯盟最強防守之一的湖人。

但若果在進攻端太倚賴詹姆斯，囿於體能限制，他在場上防守反成漏洞的情況將越加頻繁，加上後場整群防守皆屬平庸的後衛，面對已經更積極跑起來、增加對抗強度的熊軍，防守將從後場開始被蠶食，連帶將戴維斯體能鉅耗在防守擦屁股。

比起戰術層面的大動作，如何調配場上組合並快速應變，盡可能在保護雙王全場體能前提下，維繫攻守兩端團隊合理輸出，或許更是湖人主帥漢姆（Darvin Ham）的首要課題。