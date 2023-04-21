杜蘭特殺神模式尚未爆發 快艇想贏要靠雷納德拉長戰線

今年季後賽首輪最難預測走向的對戰組合莫過於太陽、快艇這組，在雙方打完前兩戰以1比1平手後，一切回到原點。對先作客的快艇來說，在鳳凰城搶下一勝反倒讓他們在回洛城之前稍微佔了上風，但是必須將戰線延長才有助於拿下系列賽。

一旦系列賽戰線拉長，兩隊的調兵遣將的差異將對快艇有利。太陽在自家主場前兩戰其實打得辛苦，主要靠的是球星個人價值的爆發帶領之下獲勝。

杜蘭特(Kevin Durant)，布克(Devin Booker)可是雙雙平均上陣44分鐘，老將保羅(Chris Paul)38分鐘，艾頓(Deandre Ayton)32.5分鐘，主要輪替使用了7至8個人左右。教練團在時間的分配並不若快艇來的分散平均些，太陽對於主力的體能調節將會是後續觀察重點。

太陽過份依靠先發球員，尤其是布克(右二)、杜蘭克、保羅的上場時間都超長，若這個系列賽戰線被拉長，對他們的體能調節是相當不利。 美聯社

至於快艇這邊，雷納德(Kawhi Leonard)在前兩戰平均打40分鐘，衛斯特布魯克(Russell Westbrook)36.5分鐘，板凳上則有曼恩(Terance Mann)、鮑威爾(Norman Powell)能提供25分鐘上下的支援，全隊9個人輪值，出賽時間都在13.5分鐘以上。 相較之下，系列賽後段的體能耗損戰快艇可能會較為吃香。

球星比較方面，雷納德的表現穩到爆，前兩戰場均34.5分6.5籃板6助攻，兩分球命中率54.5%，三分球更高達60%，而衛斯特布魯克則是奮力頂起過去喬治(Paul George)在雷艇頂替他做的事，第二戰爆發以超過5成命中率拿下28分5籃板5助攻，然而決勝階段的兩次失誤卻澆熄了反撲氣焰。

雖然第二戰快艇在第四節團隊處理球的細膩度不及太陽而敗在決勝期，然而他們在系列賽首場就打破杜蘭特代表太陽出賽的不敗神話，第二戰針對杜蘭特的防守也讓他出現五次失誤，是他來到太陽後，同時也是今年以來的新高。太陽之所以讓人充滿遐想與難預測就是在於這，即便杜蘭特被大量防守施壓，但只要球能送到位，布克那邊就會出現啟動攻勢的空檔與時間差。無論他是接應後的立刻出手，或是突破後的急停，第二戰的快艇真的拿布克沒辦法。

快艇在第二戰瘋狂壓迫杜蘭特(左)的策略不能說是沒有效果，全場讓他出現5次失誤，三分球4投0中，只得25分，但代價就是讓太陽其他球員有更好的空檔。 美聯社

太陽第二戰修正了首場被快艇抓爆進攻籃板的缺失，同時團隊傳導更加流暢，失誤更少更穩，所呈現的球賽節奏正適合體力條短少的保羅。 基本上進攻交給布克、杜蘭特，保羅只要控制好場上局面，挹注體能在決勝節來幾個關鍵防守回合，擋拆分球或中距離得手就能凸顯他的最大價值。

假設快艇有喬治助陣，倚重他的體型與防守來限制布克或杜蘭特，系列賽將會是截然不同的風貌。快艇在缺少喬治的情況下，頂多就是雷納德和杜蘭特互爆抵銷，剩下的就得看角色球員發揮。快艇的用兵較為均衡，但是上了場彼此必須打出更多連結、合作也才有用，否則光是靠球星價值的比拚，快艇將打不贏太陽。

快艇要是喬治能上場，球員輪替將更加靈活，現在只能暫時用衛斯特布魯克(右)來頂，好處是他體能依舊勁舊，壞處是關鍵時刻容易出槌。 美聯社

兩邊都有角色球員關鍵點，快艇這邊，身為例行賽板凳最會得分的鮑威爾季後賽兩場表現不如預期，這個點必須打開，快艇的球賽才會好打。太陽這則有克雷格(Torrey Craig)這名被對手忽略的鋒線，他在前兩戰平均來到19.5分，比起例行賽的7.4分爆漲了快三倍之多。

還沒考慮到杜蘭特尚未完全甦醒季後賽模式，第一場雖差一助攻大三元，但是46%的命中率下滑的較像個普通人，第二戰則是三分球4投盡墨，同時罰球次數也比第一場少了四次，整體表現算是略低於他在太陽的平均水準(雖然還是球員高標了)。快艇想要整個系列賽有效降低杜蘭特的殺傷力幾乎不可能，後續賽程杜蘭特的表現理當還會再有爆發的高點，太陽只要在快艇主場也拿一勝，系列賽主控權又回到太陽身上。

快艇必須用車輪戰，消耗戰術讓太陽打得更疲乏，若無法一舉在主場接連告捷，那麼就要將戰線拉長才有勝算，即便你都知道太陽怎麼打，但杜蘭特、布克、保羅輪流發揮就是扛不住。我很期待杜蘭特接下來季後賽毀滅模式全開，更希望雷納德無情的機器人進攻模式能與之相抗衡，讓這組戰力接近，五五開的系列賽能打得更精彩。

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