全新湖人攻守升級有望逆襲 灰熊速度與激情能否延續

除了勇士國王，西區首輪還有一組對戰，被外界認為有機會完成下剋上：第七種子湖人VS第二種子灰熊。

最主要原因就在於，健康時的詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis），仍是聯盟TOP10級別的超級巨星，聯盟最好的雙人組之一。當然，一度站上西區第一，歷經動盪依舊穩佔西區第二的灰熊也絕非易與。

根據外電，這是詹姆斯20年生涯，首輪季後賽國際賭盤首次看好度低於對手，讓我們來看看這組對戰的幾個賽前重點。

（1）明星賽後狂飆的湖人，近況相對動盪的灰熊

忘掉整季湖人的數據分析，只聚焦在明星賽後吧！煥然一新的主戰陣容，著實為湖人帶來新氣象，也讓洛城軍團完成季初2勝10負時，僅0.3%機會能進季後賽的奇蹟。

大幅交易後的湖人，明星賽後戰績16勝7敗，高居聯盟第2．箇中關鍵的防守效率更上升至聯盟第4（明星賽前是後段班的第18），核心人物自是健康時年度最佳防守等級的戴維斯，幾乎打滿整個後半季，加上鋒線上的提升：范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與八村壘（Rui Hachimura）加盟；就連進攻端，現在也是更契合詹姆斯發揮的陣容。

尤其難能可貴的是，這段期間的優異戰績，還建立在詹姆斯掛傷兵近月的情況下，讓這位皇帝得以好好休養，於季末再復出，好好備戰最拿手的季後賽舞台。

順利於附加賽贏下第七種子後，湖人還得以爭取到將近一周的休息時間，讓包括詹姆斯、戴維斯與羅素（D'Angelo Russell）等帶傷球員，繼續養傷恢復，面對一支由健康上場詹姆斯與戴維斯領軍的完全體湖人，確實聯盟任何球隊都應該畏懼三分。

季中交易的精準操盤和對方適時助攻，扭轉紫金大軍的命運。 美聯社

相對湖人下半季的漲勢，灰熊雖然仍穩住西區第2，內裡卻可說是多事之春。

面對越戰越勇的戴維斯，灰熊卻是接連折損兩位禁區主力：先發中鋒亞當斯（Steven Adams）與替補前鋒克拉克（Brandon Clarke），都確定無緣季後賽。

緊接著還有莫蘭特（Ja Morant）的擁槍事件，雖於季末回歸，影響尚存，回歸後場均20分7.4助攻，與之前的26.9分8.1助攻，還有一段距離，猶待加溫調整；還有布魯克斯（Dillon Brooks），近期屢屢陷入場內外紛爭，也成為本季的技術犯規之王。這些動盪，反映在前後半季從第3至第9的防守效率滑落上。

面對季後賽，灰熊務求重整軍心，重拾穩健，唯此時更顯亞當斯缺陣之影響，灰熊多數球員都僅有前兩年短暫的季後賽經驗，扣除這位休息室領袖，光詹姆斯的季後賽場次就超過灰熊全隊，遑論洛城還有眾多季後賽老手，復為這組激烈對戰，更添心理層面的變數。

（2）對戰大方向，兩軍格外要注意的攻防重點

乍看之下，兩支球隊有其相似之處，籃板都名列聯盟翹楚（灰熊第2，湖人第6），三分都不怎麼樣（灰熊第23，湖人第26），所以都甚多禁區得分，並且都是聯盟快攻&轉換得分的佼佼者（灰熊小勝，皆高居聯盟第2），加上兩隊球員一字排開的球風，特別灰熊近幾年出了名的強硬，一般預料這組對戰勢將越打越火爆。

但談到湖人，不得不把眼光再聚焦到交易大限後的劇變。失去衛斯特布魯克（Russell Westbrook），得到羅素與畢斯利（Malik Beasley），加上戴維斯幾乎打好打滿的湖人，已不再能以前半季的刻板印象觀之，明星賽後的三分命中率提升至聯盟第13，儘管灰熊也受益於三分命中率王肯納德（Luke Kennard），離譜的49.2%三分命中率而有所上升，湖人這方面的質變更加危險。

特別在詹姆斯也復歸之後-這正是魔術強森（Magic Johnson）點名湖人角色球員們的原因，兩張王牌的磁吸力，能為他們製造一個個空檔，端看能否投進，也良性循環為雙主將解圍。兩支球隊季賽且都是壓低對手三分命中率不俗的球隊，雙方如何輪轉，甚至選擇放投對象（如范德比爾特與布魯克斯），亦值得關注。

戴維斯表現顛峰與否，牽動著湖人整體發揮狀態。 美聯社

籃板方面，也嗅得到兩隊的轉變。明星賽後失去兩位禁區強將的灰熊，籃板掉至第12，進攻籃板更大跌至第17；傷前的亞當斯是場均5.1顆的進攻籃板王，直接重傷灰熊的籃板、禁區得分與二次得分；反觀湖人，戴維斯坐鎮+鋒線補強，明星賽後籃板躍升聯盟第4，防守籃板更前進至第3，二波得分升至第12，壓制二波對手得分第5，恰好能抗衡對手有些削弱的球風強項。

而為什麼籃板爭奪對這兩隊都極其重要？延伸影響在於快攻與轉換進攻，兩隊本季在這方面都頗為優秀，灰熊團隊年輕運動力佳，現任主帥簡金斯（Taylor Jenkins）接掌後每年都在快攻方面名列前茅，湖人則有兩大擅長快攻反擊主將，也因此基本上包括格林在內，都提到「節奏」會是這輪比賽的場上關鍵，誰能壓制對手提速打出轉換，誰就更有機會成為贏家，其中籃板無疑是首要。數據顯示，兩隊在每回合利用對手失誤的轉換得分，都明顯高於對手進球後的進攻得分。

這方面兩隊另還有各自不同課題：灰熊需要降低偏高的失誤率，湖人則就算陣容易變，整季都是聯盟讓對手快攻轉換得分最多（倒數第4）的球隊之一，無論是從根源爭搶進攻籃板、提升命中率，乃至提高對灰熊反擊的防守意識與強度，都要盡力壓制曼菲斯打出速度戰，否則一般咸認這將是灰熊首輪的贏球方程式。

除此之外，「控制犯規」也將是關鍵因子。湖人是本季聯盟罰球最多球隊（詹姆斯與戴維斯加起來就近14次罰球），灰熊在這方面嚴重失利，偏偏陣中兩位防守大將傑克森（Jaren Jackson Jr.）與布魯克斯還分居聯盟犯規次數第1與第7，更可能一個不小心就因為犯規麻煩，讓團隊也陷入困境。

尤其是前者，需要認知到球隊失去亞當斯、克拉克後的禁區深度（洛夫頓Kenny Lofton Jr.有機會靠進攻成為奇兵嗎？），面對戴維斯自己能留在場上有多麼重要；後者雖然身高吃虧，卻已是陣中最適合防守詹姆斯的強壯側翼，季賽成效也不錯，同樣要謹慎控制犯規。

表現開高走低的灰熊，首輪將面臨巨大考驗。 美聯社

（3）關鍵對位，灰熊如何於攻守兩端對抗戴維斯

以個人近況與灰熊現況的優劣勢而言，戴維斯無疑都會是這組賽事中最關鍵的湖人球員，進攻端如何打擊灰熊變薄的長人組，最近6戰灰熊，5場命中率逾5成，防守端如何鞏固禁區並廣域協防。

預計灰熊將以提爾曼（Xavier Tillman）與艾爾達瑪（Santi Aldama）輪番對抗戴維斯，以解放今年年度最佳防守候選人之一兼阻攻王的傑克森，扮演CP值更高的掃蕩角色；一方面也減少直接對位戴維斯的潛在犯規麻煩風險，其中僅6呎8吋但饒富力量與臂展的提爾曼大概會擔任先發。

根據統計，本季戴維斯面對提爾曼FG%僅36％，且平均投籃距離為12.9英呎，僅次於快艇祖巴茲（Ivica Zubac）與勇士魯尼（Kevon Looney），灰熊會樂見戴維斯被迫更多跳投；但反之如果提爾曼與艾爾達瑪兩位都無法於第一線扛住戴維斯，傑克森被迫與後者直球對決，這可就不是甚麼好消息了，不只是可能的犯規問題，這也代表這位灰熊守護神將沒有太多餘裕幫忙協防，如此一來後場將自己想辦法面對詹姆斯！

進攻端灰熊的好消息是，看來對手後場並沒有能人有機會稍微擋下莫蘭特的速度，本季兩次對決湖人場均30.5分9助攻6.5籃板，其中一次大三元，只是這次的挑戰更為艱鉅。

健康的戴維斯有能力降低其命中率，范德比爾特去年季後賽對莫蘭特也有精彩防守，想想附加賽的愛德華（Anthony Edwards），加上竄起的里夫斯（Austin Reaves），以及勢必會祭出的不時包夾。

失去亞當斯的掩護與高位策應，莫蘭特將得扛起更重擔子，至少得打出比肩季賽的表現，不斷挑戰戴維斯（湖人同樣也怕他犯規麻煩），把握空檔傳球，才能幫球隊突圍，進而打出多點開花。

湖人擁有多項武器，板凳火力也持續增強。 美聯社

所幸下半季傑克森進攻大爆發，貝恩（Desmond Bane）的三分投射、分球、無球與轉換進攻也都越趨洗鍊，本季季後賽莫蘭特多了兩位顯著成長幫手，毋須盡其自幹在我，也將是這兩位年輕球員，能否更臻真正球星的試煉舞台。

灰熊勝機在於拿捏哨音尺度下，強悍中路防守能否限制住詹姆斯與戴維斯的強攻連線，以及速度、速度與速度，期望盡快透過轉換快攻拉開比數，也拖垮對手體能；反之，湖人如何透過佈陣，困鎖莫蘭特的腳步與串聯，前三節若能咬住僵局，對手就將面對第四節可怕的詹姆斯與戴維斯巨星球；雙方還將同時在整個系列戰上演拼搏籃板、抓錯位，以及「誰投不進空檔三分誰崩潰」的戲碼。

無論如何，這系列戰理當陷入激烈膠著，6場甚至7戰才分勝負也毫不意外，特別可留意灰熊懸殊的主客場差距（主場35勝6敗聯盟最強，客場16勝25敗季後賽倒數第二），是否會帶來甚麼影響，且看是湖人再現紫金榮光，亦或者灰熊粉碎舊時代，宣示上位了！