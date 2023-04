曝光票數遙遙領先 安比德強拉尾盤穩拿年度MVP

A在上周五公佈2022-23球季獎項的三位入圍者,時間點就在TNT電視頻道播出季後賽附加賽最後一輪的比賽前,今年角逐名單都是老面孔。連續第二年,「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、安比德(Joel Embiid)和約柯奇(Nikola Jokic)是MVP聯盟最有價值球員入圍的前三名。安戴托昆波和約柯奇都已兩次獲得獎項,但安比德卻是一個都沒有,直到本賽季挾著兩屆得分王的頭銜,他目前在MVP投票居於有利的競爭位置。

在討論MVP獎項前,我們先看看有哪些入圍者和獎項。今年新增了一個年度關鍵時刻最佳球員(Clutch player of the year award),主要是表彰比賽僵局下,挺身而出為球隊貢獻的最佳球員,這項別具意義新獎的入圍者有:巴特勒(Jimmy Butler)、德羅展(DeMar DeRozan)和福克斯(De'Aaron Fox),若有看NBA例行賽,相信你對這三人在末節接管比賽的印象極為深刻,他們其中一人將成為此獎項史上第一位贏家。

本季新設立的年度關鍵時刻最佳球員獎項將由福克斯、巴特勒、德羅展(左至右)三位球員中選出。 美聯社資料照片

年度最佳防守球員(Defensive Player of the Year)入圍的是傑克森(Jaren Jackson Jr.)、洛佩茲(Brook Lopez)、莫布里(Evan Mobley)。年度新人(Rookie of the Year)入圍者分別是奧蘭多魔術隊的班切羅(Paolo Banchero)、其隊友凱斯勒(Walker Kessler),以及威廉斯(Jalen Williams)三人。年度最佳進步球員(Most Improved Player)進決選名單的有布朗森(Jalen Brunson)、亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)和馬卡南(Lauri Markkanen)。

角逐年度最佳第六人(Sixth Man of the Year)三位球員是:波格登(Malcolm Brogdon)、波提斯(Bobby Portis Jr.)、奎克利(Immanuel Quickley)。年度最佳教練(Coach of the Year)入圍的有:布朗(Mike Brown)、戴格諾(Mark Daigneault)與馬祖拉(Joe Mazzulla),有關獎項預測在此打住,重點還是回歸最有價值球員的遴選,三人表現伯仲之間,應是今年最大話題。

去年12月,我曾撰文約柯奇可望追隨名宿晉升MVP三連霸之林,這在歷史只有三人達成偉業,分別是大鳥博德(Larry Bird)、張伯倫(Wilt Chamberlain)和羅素(Bill Russell),連天之矯子詹姆斯(LeBron James)都未能有此成就。不過,隨著賽事進入下半季局勢扭轉,約柯奇因小腿肌肉撕裂傷休兵四場,同時間安比德愈來愈滾燙,在4月初面對勁敵波士頓塞爾蒂克隊狂刷52分、13個籃板,為自己爭取到不少分數,誰該拿MVP獎項局勢明朗化。

字母哥(左)、安比德(右)和約柯奇(中)三人都是聯盟頂尖長人,過去幾年盤據MVP角逐熱門名單中,只剩安比德還未得過獎。 美聯社資料照片

MVP獎項與聯盟統計分數無絕對關係,主要是由記者投票,一切講究公平。但是,早在數周前媒體報載,是時候讓安比德拿獎,原因是約柯奇和字母哥都兩次獲獎,身為聯盟前三的頂級中鋒,安比德值得獲獎。這一點我就難以苟同,難道說頒獎還能用分配的嗎?摒除字母哥本季打了63場、平均32.1分鐘略微遜色,約柯奇69場上陣、平均打了33.7分鐘,實際上是不比安比德 66場、平均34.6分鐘少。當然,聯盟得分王頭銜有加分效果,兩人都是所屬球隊台柱,要說誰比較強意義不大。

安比德確實有一個驚人的賽季,本季平均每場拿33.1分、10.2個籃板,從 1974-1975 球季水牛城勇士隊的麥克阿杜(Bob McAdoo)至今,安比德是唯一達成此數據的球員,他本人也透過媒體表態很想贏獎。終究是多人投票,一人或兩人偏見難以改變大局。目前已曝光的42張選票,安比德便斬獲28張第一名選票,約柯奇、字母哥則分別拿到7張第一名選票。MVP投票截止是周一下午,安比德是大幅度領先,最終結果也可能不出預期,由這位費城76人隊的一哥獲獎。