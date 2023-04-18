曝光票數遙遙領先 安比德強拉尾盤穩拿年度MVP

A在上周五公佈2022-23球季獎項的三位入圍者，時間點就在TNT電視頻道播出季後賽附加賽最後一輪的比賽前，今年角逐名單都是老面孔。連續第二年，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、安比德（Joel Embiid）和約柯奇（Nikola Jokic）是MVP聯盟最有價值球員入圍的前三名。安戴托昆波和約柯奇都已兩次獲得獎項，但安比德卻是一個都沒有，直到本賽季挾著兩屆得分王的頭銜，他目前在MVP投票居於有利的競爭位置。

在討論MVP獎項前，我們先看看有哪些入圍者和獎項。今年新增了一個年度關鍵時刻最佳球員（Clutch player of the year award），主要是表彰比賽僵局下，挺身而出為球隊貢獻的最佳球員，這項別具意義新獎的入圍者有：巴特勒（Jimmy Butler）、德羅展（DeMar DeRozan）和福克斯（De'Aaron Fox），若有看NBA例行賽，相信你對這三人在末節接管比賽的印象極為深刻，他們其中一人將成為此獎項史上第一位贏家。

本季新設立的年度關鍵時刻最佳球員獎項將由福克斯、巴特勒、德羅展(左至右)三位球員中選出。 美聯社資料照片

年度最佳防守球員（Defensive Player of the Year）入圍的是傑克森（Jaren Jackson Jr.）、洛佩茲（Brook Lopez）、莫布里（Evan Mobley）。年度新人（Rookie of the Year）入圍者分別是奧蘭多魔術隊的班切羅（Paolo Banchero）、其隊友凱斯勒（Walker Kessler），以及威廉斯（Jalen Williams）三人。年度最佳進步球員（Most Improved Player）進決選名單的有布朗森（Jalen Brunson）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和馬卡南（Lauri Markkanen）。

角逐年度最佳第六人（Sixth Man of the Year）三位球員是：波格登（Malcolm Brogdon）、波提斯（Bobby Portis Jr.）、奎克利（Immanuel Quickley）。年度最佳教練（Coach of the Year）入圍的有：布朗（Mike Brown）、戴格諾（Mark Daigneault）與馬祖拉（Joe Mazzulla），有關獎項預測在此打住，重點還是回歸最有價值球員的遴選，三人表現伯仲之間，應是今年最大話題。

去年12月，我曾撰文約柯奇可望追隨名宿晉升MVP三連霸之林，這在歷史只有三人達成偉業，分別是大鳥博德（Larry Bird）、張伯倫（Wilt Chamberlain）和羅素（Bill Russell），連天之矯子詹姆斯（LeBron James）都未能有此成就。不過，隨著賽事進入下半季局勢扭轉，約柯奇因小腿肌肉撕裂傷休兵四場，同時間安比德愈來愈滾燙，在4月初面對勁敵波士頓塞爾蒂克隊狂刷52分、13個籃板，為自己爭取到不少分數，誰該拿MVP獎項局勢明朗化。

字母哥(左)、安比德(右)和約柯奇(中)三人都是聯盟頂尖長人，過去幾年盤據MVP角逐熱門名單中，只剩安比德還未得過獎。 美聯社資料照片

MVP獎項與聯盟統計分數無絕對關係，主要是由記者投票，一切講究公平。但是，早在數周前媒體報載，是時候讓安比德拿獎，原因是約柯奇和字母哥都兩次獲獎，身為聯盟前三的頂級中鋒，安比德值得獲獎。這一點我就難以苟同，難道說頒獎還能用分配的嗎？摒除字母哥本季打了63場、平均32.1分鐘略微遜色，約柯奇69場上陣、平均打了33.7分鐘，實際上是不比安比德 66場、平均34.6分鐘少。當然，聯盟得分王頭銜有加分效果，兩人都是所屬球隊台柱，要說誰比較強意義不大。

安比德確實有一個驚人的賽季，本季平均每場拿33.1分、10.2個籃板，從 1974-1975 球季水牛城勇士隊的麥克阿杜（Bob McAdoo）至今，安比德是唯一達成此數據的球員，他本人也透過媒體表態很想贏獎。終究是多人投票，一人或兩人偏見難以改變大局。目前已曝光的42張選票，安比德便斬獲28張第一名選票，約柯奇、字母哥則分別拿到7張第一名選票。MVP投票截止是周一下午，安比德是大幅度領先，最終結果也可能不出預期，由這位費城76人隊的一哥獲獎。