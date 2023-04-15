快艇側翼海威脅太陽 杜蘭特對決衛少話題十足

在例行賽結束之後，一年一度的季後賽即將開打，本季西區呈現大亂鬥的局勢，沒有任何一支球隊達到55勝，第一種子金塊僅有53勝，從第四名的太陽到附加賽邊緣第十名的雷霆，其實總共也只有5場勝差，可說是各隊實力相當接近的一年。

而本篇要來討論的，就是第四種子太陽和第五種子快艇在第一輪的交手，事實上這兩支球隊在兩年前，也就是2020-21球季的西區決賽就曾經碰面過，當時在太陽保羅（Chris Paul）缺席前兩戰、但快艇主將雷納德（Kawhi Leonard）卻缺席了整個系列賽的情況下，太陽以4勝2敗苦戰獲勝；兩年後，西區決賽的組合提前搬來第一輪上演，雙方的主力球員也做出了一些調整，預計應該仍然會是激戰。

雷霆雙少首度季後賽對決

「我對此感到很期待，我們將在高水平的比賽中對位。我們可能還沒有在一個系列賽中交手過，這是我們第一次交手對嗎？所以是的，這很讓人興奮。」

正如上面衛斯特布魯克（Russell Westbrook）受訪時所說，雖然太陽和快艇本身都算是球星組團，真要算起來應該有非常多值得期待的對位組合，但其中最受人矚目的，肯定還是當年「雷霆雙少」杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克在2016年暑假拆夥、關係降到冰點之後，時隔多年雙方第一次在季後賽的交手。

當然，時間可以改變很多事情，當年「叛逃」到勇士的杜蘭特輾轉又去了籃網再到太陽，這段期間他受過大傷，復原後又奇蹟般的恢復大半身手，雖然也坦言自己對過去的決定沒有後悔過，但這段時間的沉潛也讓他體認到當初他用這種方式離開肯定會讓人有情緒，但你要說他變成熟了好像也不太對，畢竟他還是會在網路上跟網友嘴砲的那個杜蘭特。

而除了沒受過可能危及生涯的大傷以外，衛斯特布魯克後來的經歷可能比杜蘭特還要坎坷，雖然在杜蘭特離開之後連續三個球季場均大三元、也曾經拿過MVP，但個人成績始終無法轉換為率領球隊在季後賽更上一層樓的動力，一方面為他招來刷數據的質疑，也讓他後來連續三個球季被所屬球隊交易，從火箭、巫師到湖人，也來到了生涯的最低潮，並在本季稍早被買斷後以底薪加入快艇。

一般來說電影都是這樣演的對吧，兩名主角剛開始合作，然後因故決裂、各自陷入低潮、捲土重來、最後再上演彼此之間的對決，而我們最有興趣的部分當然就是，這個劇本他們之間究竟是誰能笑到最後呢。

快艇雙星恐無法合體。 美聯社

快艇雙星就是無法合體？

不過正如同兩隊在2021年的那次交手，當時在第二輪意外受傷的雷納德最後缺席了整個系列賽，無獨有偶的，日前喬治（Paul George）也在三月下旬的比賽中扭傷膝蓋，目前至少確定在系列賽開打時無法及時趕上。

雖然沒有把話說死，保留了或許有可能在系列賽中間某一個時間點歸隊的可能性，但一回來就馬上投入高強度賽事，可能也很難期待喬治立刻繳出決定性的攻防表現。

不過側翼資源豐富的快艇，事實上這幾年一向都是太陽不太擅長應付的類型，更別說他們還有雷納德這名在季後賽多次證明自己的王牌球員，又在季中獲得衛斯特布魯克帶槍投靠。

雖然少了一向對太陽打得很不錯，兩年前西區冠軍賽6場比賽更是場均28.7分差點單獨率隊逆轉太陽的喬治，對快艇來說當然是很大的挑戰，但要就此斷定快艇已經不是太陽的對手，那也確實言之過早。

當然，在季中交易獲得杜蘭特之後，原本攻擊資源全部集中在後場，以往對側翼海大軍比較苦手的太陽，確實也獲得了更多和快艇一較高下的本錢，尤其當杜蘭特和布克（Devin Booker）都有強大吸引對方防守注意力的能力時，本季多數時候比較低迷的保羅在最近沒什麼人想守他的情況下，在例行賽的尾聲終於加入戰局，看起來也差不多調整到季後賽模式了。

對於太陽和快艇這兩支組大團的球隊來說，雙方都擁有不止一位足以影響戰局能力的主將，也讓這個系列賽看起來更像是神仙打架，也很可能會是第一輪最精彩的對戰組合。

輪替深度能影響勝負嗎？

雖然說季後賽是球星的戰場，通常打到後面各隊都會開始縮短輪值，並增加主將的上場時間，但是在進入刺刀肉搏戰之前，多少還是會希望除了雙方主將以外，替補陣容能偶爾跳出來帶給場上不一樣的變化。

而這幾年快艇最讓人羨慕的，就是他們在搖擺人位置上深不見底的陣容厚度，以往多年的季後賽經驗證明，越打到後面移動速度較慢的長人、以及身材較矮小的球員，都特別容易成為場上被對方抓出來針對的目標，而最後發現最有效的，就是那些論身材沒比一般長人矮多少、跟後衛比速度也未必多吃虧的搖擺人。

雖然本季快艇的狀態搖擺不定，但畢竟除了兩大主將雷納德和喬治以外，包括Nicolas Batum、Robert Covington甚至本季被許多艇迷嫌棄的Marcus Morris，都是身材在搖擺人中相當突出、某些時候能打到小球中鋒的球員，至於略矮一點的鮑威爾（Norman Powell）、曼恩（Terance Mann）和季中加盟的葛登（Eric Gordon）輪轉守到普通的側翼球員問題也不是很大，純論搖擺人深度，快艇幾乎堪稱聯盟第一。

在這個部分，太陽的厚度確實比較沒辦法跟快艇相提並論，輪值順序靠前的奧柯吉（Josh Okogie）和克雷格（Torrey Craig）都是進攻端沒什麼期待感、有得分都算賺到的球員。

季中加盟的華倫（T.J. Warren）和洛斯（Terrence Ross）雖然都有不錯的得分爆發力，但短短的幾場磨合顯然並沒有很好的融入到球隊，或者精確來說，並沒有很好的得到總教練威廉斯（Monty Williams）的信任，替補控衛佩恩（Cameron Payne）雖然也具備攻擊能力且比較沒有信任度的問題，但他畢竟也是身材比較吃虧的球員。

至於兩年前太陽較佔優勢的禁區，即使太陽本季的禁區輪替沒出什麼狀況，兩名替補中鋒蘭德爾（Jock Landale）和畢永柏（Bismack Biyombo）一攻一守，以底薪來說都沒什麼好挑剔的，不過在快艇主力中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）本季仍然表現穩定、加上季中加盟的普拉里（Mason Plumlee）擔任替補之後，雙方在禁區戰力的差距最起碼也是正在縮小中。

當然，這個部分最重要的關鍵，還是要看艾頓（Deandre Ayton）這個系列賽究竟上緊發條了沒，確實這幾年有很多時候，在場上的艾頓看起來像是人家都在拼命了他還在打友誼賽，打球總是不慍不火的讓人想從背後推他一把，但是我們也都看過他認真起來的時候有多麼難以阻擋，只是看他打了這麼多年的球，我也不知道他的開關到底在哪，兩年前艾頓在西區決賽表現得非常好，就期待他能複製這樣的表現吧。

太陽主力三劍客。 美聯社

誰的教練才是西瓜？

最後，太陽和快艇的總教練，和兩年前也完全一樣，仍然是威廉斯（Monty Williams）和泰隆魯（Tyronn Lue），在兩年前的那次交手，Monty在戰術上基本被Lue完全壓制，要不是第六戰保羅大爆發砍下41分帶走比賽，坦白講當時的局面看起來像是太陽要在3：1領先的情況下被逆轉了，這也一直都是我比較不敢小看快艇的理由，他們的韌性真的相當可怕。

基本上這也是威廉斯比較讓人擔心的地方，過去兩年太陽的六個季後賽系列裡，扣掉對湖人和鵜鶘那兩次有主將受傷的系列賽以外，其他四次太陽都在前兩場主場順利取得2比0領先，但是除了金塊後面完全無法還手被太陽4比0橫掃以外，其他三個系列賽都是對方從第三戰拿出針對性的佈置之後，太陽馬上陷入苦戰，而且肉眼可見的幾乎拿不出任何對策，除了剛剛提到對快艇靠球星威能強行帶走以外，另外兩次都直接被逆轉了。

當然，我知道泰隆魯本季也有他的毛病在，比如說快艇明明是一支側翼資源豐富的球隊，但他例行賽期間不知道為什麼很喜歡擺三衛陣容上去給人家打點，本季明顯退化的莫里斯（Marcus Morris Sr.）他也硬擺了大半個球季才終於捨得讓他下來，不過從以往的交手經驗來看，至少泰隆魯在這樣的短期賽事裡應變速度算是不慢，而且快艇也確實有足夠的資源讓他進行變陣，我想快艇的球迷在這方面應該不需要太擔心才對。

因為，需要擔心的是我們啊，威廉斯過去的執教紀錄就是非常堅持他的所謂體系，戰線延長被人家破解了還堅持同一套打到底的死腦筋，一年一愛將的調度模式，也總是讓太陽球迷擔心，當然在得到杜蘭特以後，太陽或許會有更多靠著球星威能碾壓對手的機會，不過你總不會希望在第一輪就看到只能靠著燃燒主將獲勝的劇本吧，季後賽還很長耶。

如果快艇球迷還有印象，兩年前西區決賽打得正激烈的時候，原本根本不在太陽固定輪替、缺席了好一段時間、但威廉斯一直對他很有愛的奈德（Abdel Nader），在傳出傷癒歸隊消息的第一場比賽，Monty就迫不及待將他加入輪替，然後在被快艇側翼海虐了又虐之後，才終於威廉斯把他放回冰箱，如果你們不記得這件事情，別擔心，他的現役愛將 沙米特（Landry Shamet）肯定會讓你們回憶起來的。

總之，身為太陽球迷，我當然希望太陽順利挺進第二輪，但這應該不會是個很短的系列賽，以快艇過去就算被淘汰也能讓你剝好幾層皮的韌性，戰線延長到第六戰以上，恐怕是很難避免的吧。