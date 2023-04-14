西區群雄割據vs.東區三強鼎立 字母哥可望奪回總冠軍

隨著本季附加賽的熱戰，東西區季後賽首輪對戰組合就待最後兩場球來決定東西區第八種子出線後，便將正式開打首輪系列賽。今年的季後賽東西區將呈現截然不同的風貌，值得從首輪開始細細品嚐。

以西區來說，例行賽後段中段班勢力崛起，讓季後賽球隊戰力更接近，呈現群雄割據的局面。像是例行賽尾聲，原先在附加賽邊緣的湖人一路猛衝到西區第七，並在附加賽中擊敗灰狼而聲勢看漲。湖人主力核心詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)、里夫斯(Austin Reaves)等人全員健康且球隊氣勢正火熱，論大賽經驗，球星能耐，兩軍對戰紀錄都更勝年輕的灰熊。詹皇的交戰數據也比莫蘭特更有贏面，充滿不確定性的季後賽，上演湖人倒打戲碼不是不可能。

詹皇(右)一路拚了老命幫助湖人搶下西區季後賽第7種子，激發全隊高昂鬥志，再加上他與戴維斯在季後賽有豐富的經驗，下一輪有機會好好教訓一下年輕氣盛的灰熊。 美聯社

另一個被許多專家，媒體預測有機會以下犯上的組合則是西區第六的勇士對決睽違16年的季後賽新軍國王。衛冕軍勇士本季雖走來跌跌撞撞，不過豐富的季後賽經驗加上主力眾將們陸續回歸，對減輕柯瑞(Stephen Curry)壓力與球隊運作都呈現季後賽利多。至於維金斯(Andrew Wiggins)要花多少時間馬上銜接上季後賽高強度比賽則是球隊能否逆風戰勝國王的變數。

影響西區之所以難以預測的主因還有杜蘭特(Kevin Durant)在季中交易截止前空降鳳凰城，使得太陽的奪冠賠率排名不斷向上攀升。過往太陽季後賽靠著保羅(Chris Paul)、布克(Devin Booker)輪流、聯手發揮，但總是欠缺臨門一腳邁向聯盟之巔。這回的季後賽有著杜蘭特這張王牌存在，一切將變得很不一樣。杜蘭特場上無死角的攻擊角度與射程範圍，穩定的攻擊與防守輸出，都是太陽爭冠的最強奧援。

保羅(左)生涯有14個球季曾打進季後賽，只有2021年帶領太陽殺進總冠軍賽，但最後還是敗給公鹿。今年有打過4次總冠軍賽的杜蘭特(右)助陣，讓他們很有機會重演2021年戲碼，與公鹿在總冠軍再次決戰。 美聯社

反觀東區戰績更出色的第一集團各有超級球星坐鎮，維持著公鹿、塞爾蒂克、76人三強鼎立的態勢而讓其他球隊難以望其項背。相較於西區，首輪東區對戰組合要出現倒打戲碼可能性不高。

東區首輪普遍預測前三種子都是穩穩的高機率勝。意外搶下第七種子的黑馬老鷹，對決和公鹿同樣有聯盟龍頭實力的塞爾蒂克可說是毫無勝算。第三種子的76人則擁有今年得分王與MVP呼聲最高的安比德(Joel Embiid)的帶領下，第六種子的籃網，光靠著單核心布里吉斯(Mikal Bridges)的抵擋能力有限，76人要過關也不會是大問題。

塞爾蒂克例行賽戰全聯盟第2，與公鹿只有1場勝差，在兩大球星泰坦姆(右)與布朗(左)聯手出擊的情況下，他們經常打爆對手，老鷹在首輪就注定要吃足苦頭。 美聯社

至於，本季唯一在例行賽勝率達七成的王者公鹿，對手仍不管是熱火或公牛，公鹿闖過第一輪的機率可說比例行賽勝率更高。字母哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)攻守兩端更有主宰力，更加成熟的他在例行賽拿下場均31.1分11.8籃板，也是聯盟中唯一兩項都排在前五名的球員。他在場上掌握節奏，閱讀比賽的能力更為成熟，切入突破不只是為了攻擊，傳球視野與成功率有所提升，油漆區周圍的進攻手段也更加多元，這讓他具備打出更多樣化風貌的本錢。縱使字母哥可能不會是今年例行賽的MVP(安比德打得太不可思議)，但是沒關係，他的全能身手有目共睹。何況，字母哥今年在個人與團隊成員多數健康迎戰季後賽的前提下，相當有機會再次衝擊總冠軍，奪回失去一年的榮耀。

字母哥的兄弟籃球擁有一派幫手能挺身而出，內線戰力尤其傲人，老將洛培茲(Brook Lopez)越陳越香，本季捍衛防守端的籃板、阻攻表現比起2021奪冠時更加強悍。至於當年球隊小額賭注在波提斯(Bobby Portis)的合約，卻意外發掘出球隊奪冠功臣。 波提斯本季場均14.1分9.6籃板，今年角色更加吃重，隨插即用的打法，有高度有活動力，能攪和禁區，也善外線放冷箭，完美融入球隊的特色，讓他也有機會角逐年度第六人。此外，主力控球哈勒戴(Jrue Holiday)更是頂起米道頓多數因傷缺陣的日子，以攻守一體的頂級控球之姿稱職扮演著指揮官。

公鹿除了字母哥(中)能打出MVP身手，其他隊友也是一堆狠腳色，團隊戰力傲視全聯盟。 美聯社

公鹿團隊戰力整齊，輪換深度足夠，要找到東區能夠與之相抗衡的球隊很可能只有綠衫軍，兩隊例行賽的勝差僅有一場。綠衫軍擁有前場雙星的優勢，不輸公鹿的團隊防守戰力，但禁區戰力就沒有公鹿來的那麼豪華。無論是理性的分析評比，或是感性的球迷視角，我都希望東區最後的決賽會是由公鹿、塞爾蒂克來個血戰七場的終極系列賽。

撲朔迷離的西區現階段被預測能走到最後出線的候選人有機會的有太陽、勇士、金塊。只要公鹿能重返東區王位，對戰組合個個看起來都還是公鹿能佔到上風。如果給我一個畫面，希望會是字母哥對決杜蘭特的頂尖對決，看好公鹿能在今年重新登頂拿回被勇士奪走一年的總冠軍。

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