日職／落合博滿後本土無人30轟 羅德盼山口航輝打出千葉奇蹟

全壘打是最有效率的得分方式，也是球迷最愛看的戲碼之一。然而，洋聯的羅德隊卻在近數十年，甚至從改名為「千葉海洋羅德」以來，就再也沒出現過30轟的本土大砲。在日職12球團中，也只有羅德隊在近三十多年來，居然連一位單季30轟的日本打者都找不到。

上一次羅德隊出現30轟的本土打者，是1986年的落合博滿。當時他繳出打擊率3成60、50轟和116分打點的成績，勇奪洋聯打擊三冠王。但隔年他就在四換一交易案中轉隊到中日龍，即使他往後仍展現重砲身手，但成績已經和羅德隊毫無關係了。

當時的羅德還叫做「羅德獵戶座隊」，主場位於神奈川縣的川崎球場。川崎球場素來以環境惡劣聞名，球員和球迷的體驗都很差，嚴重影響到羅德隊的票房，甚至還一度傳出要賣給大榮集團的消息。最後，羅德在1992年將主場移到千葉縣，成為現在球迷熟知的「千葉羅德海洋隊」。

然而，就在球團遷移之後，羅德便陷入沒有日本打者能敲出單季30轟的窘境。「千葉羅德海洋」時期單季最多轟的日本選手，是曾在1995及1998年敲出25轟的初芝清。如果把標準放低到20轟，本土也僅有初芝清、堀幸一、福浦和也、大村三郎、大松尚逸、井口資仁、井上晴哉等7人達成過。

2005年，羅德隊展現出壓倒性打擊火力，以四勝零敗「33-4」（雙方的總得分數）擊敗阪神虎拿下日本一。當年羅德陣中，有5位打者達成單季雙位數全壘打，但其中也僅有2人是本土打者，這兩位分別是14轟的大村三郎及10轟的里崎智也。至於球隊的全壘打王，則是30轟的韓籍洋砲李承燁。

羅德隊最近一位超過20轟的本土打者，是2018、2019賽季的井上晴哉。他在這兩年都敲出24發全壘打，頗有扛起羅德隊當家重砲，一舉突破的氣勢。不過到了2020年賽季，即使曾經出現過單場三響砲的表現，但井上最後成績結算，卻縮水剩下15轟。更糟的是，井上2021年起飽受傷勢困擾，出賽場次大幅銳減，表現也受到影響。如今已33歲的他，要期待回春恐怕不容易。

於是，下一位羅德寄予厚望的強打砲手，就擺在2018年選進的山口航輝身上。山口2021年開始在一軍亮相，78場出賽打擊率僅有2成07，不過就轟了9發全壘打。2022年在出賽場次增加下，山口打擊率雖然只有2成37，但全壘打突破雙位數，最終累計成績進步到16轟。

山口航輝在上個球季全壘打突破雙位數。影片來源：太平洋聯盟TV YouTube官方頻道

山口這16轟，不只是羅德隊內的全壘打王，全壘打支數也是洋聯第六。IsoP來到.193的他，證明絕對是力量十足的打者。特別是在九、十月間的26場比賽，山口就一口氣掃了7轟，包括9月22日的比賽對歐力士單場三轟。不過，山口這段期間的打擊率卻也只有1成81，代表他像許多年輕砲手一樣，在打擊技巧及穩定度上還有改善空間。

嶄露頭角的山口，本季也宣布要挑戰羅德隊近乎絕跡的單季30轟高標。2023年春訓起，山口就砲火不斷，曾在自辦對外熱身賽中繳出7戰5轟的火燙表現。後來進入到官辦熱身賽，也維持打擊率2成86、2轟的好手感，證明想要轟初30發全壘打的企圖心，可不是隨便說說而已。

山口航輝將今年球季目標擺在單季30轟和聯盟優勝。 擷圖自山口航輝IG

近來洋聯好投手輩出，相對而言，打者就普遍受到壓制。上個賽季敲出超過30發全壘打的，僅有西武獅的重砲山川穗高一人而已。若是算起近三個球季，也僅有4人次達標。儘管山口備受期待，但撰稿當下（截至4月9日賽後）全壘打尚未開張。山口能不能突破紀錄，成為「千葉羅德海洋」時期第一人，也關乎到投手戰力不錯的羅德，能不能獲得火力支援，進而幫助球隊整體戰績。