柯瑞搖身一變成企業家 天價合約推廣新品牌

金州勇士隊的全明星後衛柯瑞（Stephen Curry）在摘獲兩屆MVP、四次NBA總冠軍後，還得到一份終身職：為運動品牌 Under Armour 推廣代言產品，這是一份長期合約，期限甚至延長到他從NBA退休。該公司寄望，將這位超人氣球星塑造成比肩Jordan的運動品牌。

Under Armour 與柯瑞兩年前起，就向市場投注新品牌 Curry Brand 。今年簽下的協議力道擴大，不單柯瑞有固定的年薪，外加價值7500萬美元股權、簽名產品和版權稅等，而且還是終身條款，最終總金額據滾石雜誌（Rolling Stone）披露超過10億美元，可能是職業運動最優渥合約。運動品牌和職業球員簽品牌約並非首見，前例可追溯到 Nike 與 喬丹（Michael Jordan）合作關係，最近好萊塢還開拍一部電影《Air》，由影星麥特戴蒙（Matt Damon）和班艾佛列克（Ben Affleck）領銜，描述Nike簽約時為大學生的喬丹，奠定日後運動鞋王國的過程。

那麼現年35歲、被認為是 NBA 史最出色射手的柯瑞，能否複製Nike子品牌Jordan的成功模式呢？這很難說，假設柯瑞推廣的是Nike子品牌應為手到渠成，但他要扛起的Under Armour ，可以說是挑戰重重。原因之一，是民眾對Under Armour 的品牌接受度不算高，民意調查柯瑞是全美成年人最喜歡的運動員之一，若將年齡範圍限制Z世代是與詹姆斯（LeBron James）並列榜首。相對地，一項由獨立財經機構桑德勒（Piper Sandler）進行的調查，Under Armour連續兩年成為青少年「不會再穿」的品牌之一，而Nike是連十年榮登青少年品牌最愛。

柯瑞魅力無遠弗屆，可以說他一人扛起整個品牌業績。自從2013年起，他一共推出十款簽名籃球鞋，每一款都是Under Armour 銷售頭牌，也是坊間簽名鞋前五名。也因此，該公司才推出Curry Brand這個子品牌，讓柯瑞成為總裁，銷售籃球、高爾夫、女性、青少年和休閒類別產品，未來亦仿照Nike的Jordan，遴選新一代NBA球員代言Curry Brand而非Under Armour。

雙方合作關係可追溯到2013年，柯瑞一共推出十款的簽名鞋，每一款都在市場受到高度追捧，遂讓 Under Armour 決議打造子品牌 Curry Brand，仿效Jordan進軍市場。 陳光立／提供

上個財務年度，Under Armour的運動鞋業務含慢跑鞋和球鞋達15億美元，遠低於Nike近440億美元和Adidas近250億美元的銷售數字。投資銀行Cowen的分析師柯南（John Kernan）研究報告提到：「我們懷疑Curry Brand價值不會超過2.5億美元。」所以，外界臆測Under Armour

之所以把股權放合約中，亦是期盼柯瑞能孵出金雞蛋。柯瑞知道打造品牌跟打籃球兩回事，他表示：「我願意與該公司合作，是相中其發展潛力。2013年，Under Armour籃球類別才起步。那時起，我們共同挑戰和學習經驗，這是企業成功的一部分。」目前觀之，Under Armour財報顯示呈增長趨勢，雖然北美市場收入下降5%，但國際市場增長18%。

柯瑞經常換穿UA不同款式的鞋子，在場上也盡量展示出來，非常的有商業頭腦。 美聯社

Jordan之所以成功，除了喬丹個人明星光環。自2003年宣布退休以來，喬丹已經失去舞台，但他過去穿的球鞋仍在復古鞋市場有65%佔有率，且在簽下多位現役球星如：衛斯布魯克（Russell Westbrook）、泰托姆（Jayson Tatum）和保羅（Chris Paul）後，仍在簽名籃球鞋有一席之地。更不用說，Jordan和威廉森（Zion Williamson）為期7年、價值7500萬美元的合約，確立未來第一代言人的戰略。Jordan在2022會計年度創下50億美元收入紀錄，Nike也設定Jordan為北美第二大鞋類品牌的目標，未來Curry Brand欲與之抗衡，將是一場商業硬仗。