中職／吳哲源CP值破表 值得拿一張優渥合約

中華職棒34年賽季開打，不過有個很離譜的狀況發生，那就是居然還有不少球員還沒簽約，這在美、日、韓職棒都是不可思議的事情。

其中，中信兄弟投手吳哲源去年拿下11勝1敗2次中繼成功、防禦率2.85，而且還是11連勝，勝投和防禦率都是全聯盟本土投手第2，勇奪年度最佳進步獎和投手金手套，原本月薪12.5萬元，以這樣優質的投球成績單，月薪調升至30萬元應該是基本的尊重與肯定，更何況吳哲源還有經典賽表現亮眼的「加值效果」，如果這樣都還拿不到至少100%以上的加薪幅度，要拿什麼標準才能大幅加薪？

試想，如果去年中信兄弟少了吳哲源，會是什麼樣的光景？只是，球團遲遲無法與吳哲源的經紀公司達成合約共識，球季開打竟然都還沒簽約，真的是世界級的奇景。其實這樣離譜的狀況對選手相當不利，假設今年開季吳哲源在比賽當中受傷，甚至整季報銷，這絕對會影響談約。

還沒簽約就登板投球，吳哲源日前接受媒體採訪時就吐露心聲：「我自己很在乎（談薪結果），多少會有不安定感在心裡。」吳哲源只是其中一例，還有不少球員還沒簽約，心情應該也不好受。

吳哲源在經典賽也有不錯的投球內容，球團在比賽結束後應該就可以和他談好新球季合約，拖這麼久讓他要一直分心處理，還要特別避免受傷而影響合約，對球隊也不是好事。 聯合報系資料照片

中職的球員合約是「不定存續」契約，以聯盟的解釋來看：「制式合約內容，在不定存續期間內，每年仍會延續合約」，以白話文來說，就是不管有沒有簽約，只要合約還在就是自動延續，主動權握在球團手中。

也因為「不定存續」契約的存在，近年各隊談薪愈來愈晚，能拖就拖，國外職棒球員沒簽約是不會投入春訓的，更遑論打比賽，但在中職好像是理所當然的事，聯盟和球團感覺不在乎，球員工會也鮮少跳出來發聲，真是非常弔詭的現象。

更弔詭的是，中職聯盟規章第8章第2條明定，所有選手註冊都應該繳交契約正本1分；問題是，吳哲源都還沒簽約，就沒有所謂的契約正本，又何來註冊之實。

吳哲源還沒有簽下合約，就已正式登錄在球員名單，並上場先發過一場，這實在是中華職棒特有的怪現象。 中央社

這幾年中職各隊花大錢請啦啦隊女孩跳舞應援，邀請當紅歌手到場獻唱開球，也下很大功夫推出主題日辦活動，將場面營造得熱鬧非凡，就是希望更多球迷進場。

然而，很多本質面的東西卻沒做好，好比說球季開打了，選手合約還沒敲定；有許多球員反映；比賽用球品質粗糙，球有大、小顆，縫線粗細不一，球皮質料不佳；還有多座球場草皮、紅土狀況非常糟糕，根本就不符合職棒比賽標準，甚至有外籍教練指出，「台灣有些球場的草皮，在國外只是河濱公園球場等級。」也有不少總教練透露，檢視電視重播輔助判決，居然多次出現誤判的情形。

沒錯，經典賽中華隊擊敗荷蘭和義大利，的確帶來一些熱潮，但回歸到本質面，職棒球員技術、球場美觀和平整度、比賽用球品質、裁判的公信力才是最重要也是最根本的。

曾有一位職棒總教練說過：「台灣職棒什麼都不如人，卻要國家隊在國際賽贏球，你想有可能嗎？」中職為了省錢，在比賽用球一直不肯給廠商合理的利潤，導致用球品質不佳；為了省錢，各隊壓低場務人力和球場維護成本，球場草皮就像現在球迷所看到的狀況；為了省錢，裁判待遇始終不理想，還要隨時接受外界檢視，壓力之大難以想像，也就難以吸引更多有志青年投入；為了省錢，球團可以拖到球季開打再簽合約。

的確，中職場邊熱熱鬧鬧，開季湧入不少球迷，啦啦隊女孩也很漂亮，但是其他許多層面的做法都不夠職業，確實有許多加強空間。