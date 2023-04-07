活塞本季坦到一塌糊塗 即便選到法國蜘蛛人也可能養壞

當季後賽爭奪戰不到例行賽最後一天無法定案的關鍵時刻，本季三大坦隊卻是老早就準備好放暑假，活塞、火箭、馬刺同樣手握14%的狀元籤機率，都在虎視眈眈瞄準狀元不二人選的「法國蜘蛛人」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)。看看這三隊對於新秀的養成，除了馬刺是傳統勁旅，治軍嚴謹，又有傳奇教頭波波維奇在坐鎮教導，怎麼看都比活塞，火箭這幾年的新秀培養讓人放心許多。

以活塞來說，陣中已囤積不少天賦，卻停留在一盤散沙，沒有人能跳出來領導與重組球隊攻防的狀態。2021年毫無懸念的選秀狀元康寧漢(Cade Cunningham)無疑是被寄予厚望的球隊指揮官，但如今兩季下來並沒有如球團預期：在他領軍下搭配著新秀杜倫(Jalen Duren)、艾維(Jaden Ivey)，讓活塞邁出重建新氣象的第一步。康寧漢本季因傷只出賽12場，雖然有著19.9分6.2籃板6助攻的數據，出賽樣本太少，對球隊沒有實質影響力。

活塞本季的表現是荒腔走板，啦啦隊的熱舞可能都比球隊的演出還要精彩。 美聯社

除了康寧漢外，活塞近年的高順位樂透有著2022梯的第五順位的雙能衛艾維(21歲)、第13順位小魔獸杜倫(19歲)，今年季中交易截止前從勇士交易來的2020年梯榜眼威斯曼(James Wiseman)(22歲)，2018年榜眼的24歲前鋒巴格利(Marvin Bagley III)，2020年第7順位的高控衛海耶斯(Killian Hayes)，23歲的前鋒貝伊等等，多數都是樂透區的潛力股。但活塞對於他們的長遠培養仍看不出方向，巴格利看起來已經定型，威斯曼從勇士離開後得到解放，有待觀察，新秀艾維和杜倫的未來還值得期待。

只是，球隊無法建立適合的團隊體系，放任這些年輕小將在場上各打各的，用敗戰養經驗的後果就是令他們本季戰績爛到無可救藥，直接保送爭奪狀元籤的坦途。身為當今聯盟爐主的活塞，一直稱職的扮演好這個角色，好不容易上個月終結一波11連敗，緊接著再來一次11連敗。每場上陣的名單變來變去，教練團始終沒有一套穩定的球隊體系，就算球員有天賦都只是空談。利用消化賽程的同時來練兵，是他們能利用這個賽季的剩餘價值了。

如果這樣的活塞真幸運搶到歷史級的建隊基石溫班亞瑪，也未必就能迅速扭轉球隊的重建黑暗期。缺乏建隊基石固然是活塞的困境，但是你說康寧漢當年一致好評的當選狀元還不夠格嗎？現在看來除了康寧漢不穩定的健康出勤狀態外，活塞的用人方針也是匪夷所思。

活塞陣中有本季第五順位選進的艾維（右）和上季狀元郎康寧漢（左）等年輕好手，但球隊只想繼續擺爛再弄進一個狀元，並沒有好好的栽培，讓他們白白浪費天賦。 美聯社資料照片

明知道康寧漢的強項在於主導擋拆發動攻勢，卻要他學習無球打法開始適應，讓他有了一個極為糟糕的職業開局。活塞已經手握不少好料，首要解決的是如何整合戰力，炒出一盤好菜，否則超級新秀進入活塞後卻不如預期的故事，也可能套用在搶到溫班亞瑪之後。

想像著溫班亞瑪、康寧漢、艾維都是必須透過持球才有辦法發揮他們場上的破壞力，且溫班亞瑪並不擅長擋拆，更難與康寧漢，艾維有好的合作效益，光是彼此分享球權就可能會互相壓縮表現空間。

溫班亞瑪現階段外星人般的天份實在太超過，當然教練團樂見讓他持球揮灑他的主宰力。只不過，當面臨到更高強度的NBA賽場，縱使溫班亞瑪有著歷史上首見的驚人天賦，但殘酷的聯盟生態也不是靠天份就能生存。溫班亞瑪目前弱點的戰術執行層面與掩護站位，身體對抗等臨場判斷機制，仍有許多磨練的空間。這些無關個人能力展現的培養，正是活塞養人策略令人擔憂的環節。

以活塞目前亂無章法的打法，就算讓他們選到溫班亞瑪(中)，恐怕也無法培養他成為頂尖球星。 歐新社

試想，如果溫班亞瑪進入聯盟時能在波波維奇的麾下開啟生涯，對於球賽解讀力的提升，團隊戰術涵養的培育肯定會有大大提升。且馬刺陣容當中並沒有像活塞那樣堆積著多名前幾順位的高潛力股，雖然有幾名還不錯的年輕球員，但隊上始終欠缺的就是絕對核心。黑衫軍完全可以在波波維奇的調教下圍繞著溫班亞瑪建隊。光是想像著波波維奇再塑造下一個鄧肯的畫面實在太美。

萬眾矚目的法國蜘蛛人魅力，今夏即將正式登陸北美，究竟這超級獨角獸的巨大潛能會獎落誰家，又會為聯盟帶來怎樣的新世代風暴，很快在今夏選秀會便可以見真章。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄