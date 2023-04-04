泰托姆飆2185分卻無緣得分王 規則是否該修改了？

波士頓塞爾蒂克隊本季戰績一路長虹，陣中主力泰托姆（Jayson Tatum）居功厥偉，他與布朗（Jaylen Brown）的雙槍組合進攻無往不利。在2022-23球季泰托姆已累積2185分位居榜首，布朗也以1759分居第12位，不過聯盟得分王並非泰托姆，以目前看也很難拿到頭銜，為什麼呢？這一篇我們探討NBA得分王遴選。

論及2022年美國職業運動，NFL的馬霍姆斯（Patrick Mahomes）以5250傳球碼數榮登年度最佳四分衛。至於大聯盟，紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）以62轟榮登全壘打王寶座，同隊投手柯爾（Gerrit Cole）則K掉257人加冕三振王。不過，本季狂砍2185分的泰托姆竟在得分王排「第六名」，原因是得分王標準以每一場平均值計算，並非比照其他運動算總數。對此，泰托姆一臉狐疑說：「其他運動都給總得分者最高者獎勵，譬如大聯盟全壘打王，NFL頒獎給傳球總碼數最多的四分衛，NBA竟挑平均總分最高？我希望明年聯盟考慮改變。」

事實上，早期美國職籃聯盟是以總分遴選得分王，但這規則到1968-69球季被改成平均得分，並一路沿用至今。這話題近兩年在美國引發熱議，平均得分與總得分派互持論點僵持不下。即便如此，泰托姆的天賦與實力毋庸置疑，2185分並非狂轟濫炸，他平均命中率46.7％、三分外線是35.4%，能拿這麼多分低傷病率和高效率使然，至今已打72場、每場打了37.1分鐘，塞爾蒂克隊還剩4場例行賽，泰托姆總得分還將繼續累積。

全聯盟本季刷破2000分大關共四人：泰托姆2185分、安比德（Joel Embiid）2082分、唐西奇（Luka Doncic）2074分、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）2042分，有趣是泰托姆平均30.3分四人中最低，榜首是安比德的每場33分，他本季累積打63場比賽，平均上場34.7分鐘均比泰托姆少，唯獨平均得分高。不單如此，即便與其他幾人相比，唐西奇打63場平均36.4分鐘、亞歷山大是65場平均35.5分鐘，無怪乎球迷討論得分王規則該修還不修？

本季至今已有四人刷破2000分大關，依現有規則以每場平均得分來算，安比德(左)目前暫居聯盟得分王，唐西奇(右)以些微之差緊追在後。 美聯社

數據派觀點，籃球比美式足球、棒球兩大運動更複雜。一名優秀的棒球選手有可能打滿全場，一名四分衛也有機會整季每個進攻回合都參與。但是，一名頂級的籃球明星上場比例，多半不滿比賽時間四分之三。以本季來說，聯盟平均上場時間最高是席亞康（Pascal Siakam）的37.53分鐘，其次是本篇主角泰托姆、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）等，打滿36分鐘全NBA只有12人，暫登得分王的安比德出賽分鐘數排第29名，那是高效率還是聯盟有問題？

當然，我也不希望單季得分王最終變成誰健康誰拿的窘境，傷病不該剝奪球員爭奪得分王的機會，然而從泰托姆例子可以察覺，平均得分數據所帶來的缺陷，包括現階段要求球員每一季打滿58場，若某位球員開賽後五分鐘受傷退出，那比賽還能算一場嗎？目前規則是肯定的，相對也形成弊端。但是，若我們設定每季得打滿2000分鐘的話，平均換算該球員得在聯盟規範58場比賽內平均打滿35分鐘。

在美國數據派各有理論基礎，其中有人主張應該以上場分鐘數取代場次，這可避免有人擺爛、佔據得分榜首卻刻意輪休的窘境。 美聯社

假設聯盟增修得分王細則，說穿了即便以平均得分標準來看，對四位得分破2000門檻的球員影響不大，但像莫蘭特（Ja Morant）這位打滿58場、平均上場32分鐘的球星，就會被剔除於得分王角逐名單，球員得以打滿35分鐘為目標，或於整年度82場比賽要打滿25分鐘，才能角逐個人獎項。當然，對於此刻的泰托姆來說，塞爾蒂克隊能否衝擊總冠軍更凌駕於得分王頭銜之上，年紀輕輕的他已兩度單季刷破2000分，單是這點就值得掌聲鼓勵。