日職／苦澀1勝、掛蛋連連 3菜鳥教頭難為

日本職棒今年總計有4名新上任的總教練，分別是岡田彰布（阪神虎）、新井貴浩（廣島鯉魚）、吉井理人（千葉羅德）、松井稼頭央（西武獅）。其中中央、太平洋兩聯盟各有2隊，65歲的岡田彰布過去有過8年的監督經驗（阪神、歐力士合計），這次是繼2012年之後、相隔11年再度穿上球衣。扣除岡田彰布，另外3人則都是第一次就任的「新人監督」，其中新井貴浩更是沒有職棒教練資歷，直升總教練。

不過開季之後，除了岡田彰布以3連勝擊敗橫濱DeNA之外，另外3人的監督處女秀都不是很順利，到4月1日為止的開季前兩戰都未嚐勝利果實。4月2日西武終於以4比1擊敗歐力士之後，松井稼頭央初嘗一軍勝利滋味。新井貴浩與吉井理人則是開幕3連敗，3人合計戰績1勝8敗，新人監督真的不好當！

新井貴浩領軍的廣島鯉魚隊，開幕戰面對二連霸的養樂多燕子隊吞下3連敗，球團隊史繼2004年以來、相隔19年再度於開幕系列賽被橫掃。首戰廣島只擊出3支安打被0:4完封，第二戰先發投手床田寛樹表現出色，但碰到養樂多新洋投彼得斯（Dillon Peters）封鎖又遭到0:1完封，開幕戰之後連續2場被完封是廣島球團史上第一次，中央聯盟相隔35年再度出現的慘狀，2日首局就得分避免窘狀，但對於強打者出身的新井貴浩來說仍然顏面掛不住。

另外吉井理人領軍的千葉羅德隊也好不到哪裡，面對去年聯盟第二名的軟銀鷹對分別以0:4、0:7遭到連兩場完封，直到第三戰第六局才終結開幕後連續23局無得分的尷尬局面。其中第一戰面對育成出身的左投大關友久還被完全封鎖，演出小型的完全比賽。吉井理人的新人監督開幕3連敗是1999年的山本功兒之後、相隔24年再度出現。

吉井理人剛結束日本武士隊投手教練的工作，投入到正式例行賽，沒想到卻帶領千葉羅德隊苦吞開幕3連敗，而且還出現開幕後連續23局無得分的窘境，一開季就面臨巨大的考驗。 擷圖自千葉羅德隊官方推特

西武則是比較可惜，松井稼頭央本來有機會開幕戰就開胡，去年12勝生涯新高的先發投手高橋光成先發8局只失掉1分，九局上推出選秀第四指名的新人青山美夏人，卻在兩出局之後被去年還是西武主砲的森友哉擊出追平分的全壘打，只差一步就到手的勝利瞬間溜走。延長的十局上，新洋投提諾可（Jesús Tinoco）被宗佑磨轟出致勝全壘打，以1比2飲恨。加上隔天投手壓不住以2比9大敗，松井稼頭央也吞下開幕2連敗，所幸第三戰靠著平良海馬7局1失分的好投加上八局下半功是連貫拿下3分，終於拿下紀念性的第一勝，也是本季NPB新人監督的首勝。

再來看看去年球季的新任監督，成績也不理想。兩聯盟墊底的都是新官上任的球隊，分別是：立浪和義（中日龍）、新庄剛志（日本火腿），雖說這兩隊在前 一年（2021年球季）都是倒數第二名，體質原本就不佳，總教練有巧婦難為無米之炊的難處，不過成績退步也是事實。加上距離第一名球隊都超過15場勝差，因此成效明顯不佳。立浪和義、新庄剛志另外一個共通點是他們在選手時代分別都是所屬球隊的看板人物，人氣高是他們獲得青睞的原因之一，因此今年帶兵進入第二年，將是他們必須靠戰績扳回顏面的重要時刻。

軟銀的藤本博史是洋聯現役最年長監督，去年原本有機會幫助球隊奪回優勝，但可惜在最後一天逆轉敗給羅德而翻船，以0勝差將優勝拱手讓給了歐力士，後來還成就了歐力士的日本一總冠軍。球隊拿下第二名，不過以軟銀的戰力以及最後被逆轉的劇情演變來說，也是失敗的一個球季。

今年球季雖然各隊菜鳥教頭的起跑點不順，僅僅只有1勝，不過支持的球迷也不需要過度擔心，畢竟球季才剛開始，還是要看未來漫長球季的發展。