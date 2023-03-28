日職／辭退經典賽卻調整不佳 坂本、柳田同陷打擊大低潮

經典賽於上周結束，日本在相隔14年後再度奪下世界冠軍，賽後國家隊成員陸續回歸美日職原屬球隊，準備接下來長達7個月的球季，重返世界顛峰讓日本舉國歡騰，歡欣之餘卻有些人感到不安，當中最緊張的當屬新井貴浩及松井稼頭央這兩位今年才新上任的監督，原因當然就是陣中主力球員栗林良吏及源田壯亮的傷勢。

在預賽結束後因腰傷無奈退出國家隊的栗林，之後被診斷為腰椎椎間板症，這對個人及廣島來說都是大問題，經過治療後所幸並不嚴重，在24日對軟銀的熱身賽上場，投1局被打1支安打無失分，最快球速來到151公里，2天後再度上場，雖挨1轟失2分，不過隨後也投出連3次三振，傷勢應該已無太大影響。

同樣也肩負本屆日本國家隊主力先發游擊重任的源田，在對南韓的比賽中因回壘導致右小指骨折，之後缺陣兩場在八強複賽才又重回球場，不過是以吞止痛藥及手指纏膠帶的方式硬帶傷上場，雖然在攻守兩方都有貢獻，幫助日本拿到優勝，但經典賽結束後要面對的是開幕戰缺陣的狀況，畢竟是小指完全歪掉的傷勢，源田在26日熱身賽的最後一天回到主場參加優勝慶祝儀式，何時能在例行賽上場仍是未知數，西武陣中游擊替補人選與他的實力及經驗差距很大，松井監督要大傷腦筋了。

參加經典賽有受傷影響賽季表現的風險，但以要調整狀況為由而辭退國家隊徵召的球員，在剛結束的熱身賽的成績竟然也巧合地都不盡理想，包括巨人的坂本勇人、歐力士的森友哉及軟銀的今宮健太、柳田悠岐等人。

幾乎是近年來日本國家隊不動游擊先發的坂本，去年因腹部及右膝傷勢只出賽了83場，從08年球季以來首次單季出賽未達百場及安打未達百支，全壘打也僅有5支，是成為固定主力後生涯最差一季，再加上球團已連兩年奪回優勝未果，身為球隊代表性人物的他，辭退國家隊徵召而專心準備新球季無可厚非，但坂本在熱身賽的成績十分糟糕，出賽14場36個打數只打出4支安打，打擊率低到1成11，直到最後一場才打下僅有的2分打點，開季後的打擊表現令人擔心。

歐力士在熱身賽打出9勝4敗3和，近7成勝率的成績，是戰績最佳的球隊，投手防禦率也只有2.73，本季轉戰新東家的森，在熱身賽期間都是以捕手身份出賽13場，對於新球隊的投手已有相當的熟悉度，投手的優異表現也有一份功勞，但在打擊方面就還沒有達到球隊的期望，打擊率只有1成61，沒有全壘打及僅有2分打點，身為所謂的攻擊型捕手，這樣的表現完全不及格。

今年轉戰新東家歐力士的森友哉，熱身賽與投手建立不錯的熟悉度，但打擊率不到2成，不符合攻擊型捕手的標準。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

去年成功復活，在睽違5年後再度達到規定打席數的今宮，與坂本在日本國家隊的游擊位置其實順位都在源田前面，但身為選手會長的他，也是在考量球隊已連兩季沒有拿到洋聯優勝及日本一的情形下，想調整好自己的狀況，在新球季為球隊做出貢獻，不過或許也是跟坂本一樣求好心切，再加上賽事期間因細菌感染休息了好幾場，總計出賽13場，打擊率只有1成89，打點也僅有4分，打擊表現同樣陷入大低潮。

今年日本國家隊游擊選擇順位也會在源田壯亮前面的今宮健太，熱身賽的打擊率與坂本同樣都不到2成。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

近年來傷病不斷的柳田，即使去年仍有117場出賽、2成75打擊率、24轟、79分打點的成績，整季卻是在與肩膀及腳踝的傷勢相處下度過，想調適好自己的身心而辭退國家隊徵召是痛苦的決定，球迷也無緣看到心中那個最強的日本隊打線；熱身賽柳田的打擊成績比隊友今宮好一些，但也僅有2成35打擊率、1轟、6分打點，成績不算好，還好在最後3場熱身賽都有安打出現，稍微拉了一點尾盤，接下來就看開季之後的表現了。

柳田悠岐在熱身賽雖然有1轟，但打擊率僅有2成35。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

辭退國家隊很困難，但為了個人的調整及球團的戰績，有時候仍是個不得不做的決定，即使這幾名球星在熱身賽的表現不算好，但能及早發現問題並修正，也算是沒有參加經典賽所得到的收穫吧。

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