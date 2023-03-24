身處季後賽邊緣還想逆襲金塊 湖人爆棚自信打哪來？

本季例行賽進入尾聲，西區附加賽圈競爭進入白熱化，7到12名之間只有一場勝差，在各隊剩餘的7至10場球賽中，排名隨時都可能大洗牌。其中，洛杉磯湖人近期的二連勝讓他們排名再次暫時上升到第十名。里夫斯(Austin Reaves)的崛起替球隊紓解缺少攻勢發動機的問題，他的傳球視野過去始終被忽略，近幾場甚至充分展現他製造犯規的優異破壞力。里夫斯在三月份繳出一張18.5分5.6助攻3.2籃板且只有1.8次失誤的優異成績單，成為湖人力拼附加賽的重要戰力。

即便如此，湖人近期的狀態大致就在9到12名排回，就算里夫斯驚奇竄出替球隊拉抬了一波氣勢，但湖人身處季後賽邊緣的困境可不是這麼簡單就能過關。說也奇妙，根據前些日子外媒的報導，湖人內部卻抱持高度信心認為球隊能在季後賽擊敗金塊、灰熊等西區頂級勁旅。 說真的，在詹姆斯(Lebron James)沒回歸之前，進入附加賽圈都是個問題了，湖人是哪來的自信能夠闖過首輪的附加賽，劍指西區領先集團呢？

湖人倘若真闖過附加賽圈，在戴維斯(Anthony Davis)維持三月份場均26.1分11.9籃板3.1助攻1.8火鍋的高檔表現下，加上詹皇的回歸與羅素(D'Angelo Russell)、里夫斯、畢斯利等人，單場要贏下金塊、灰熊、甚至有杜蘭特(Kevin Durant)坐鎮的太陽，是有可能辦到。但是要說湖人拿下系列賽擊敗整季戰績高高掛的西區頂級強隊，只能說夢裡甚麼都有。理論上若沒有異軍突起的系列賽奇兵，基本上非常非常困難。

戴維斯(左)的復活與里夫斯(右)的爆發，讓湖人像打了雞血一樣，開始打算在季後賽有一番大作為。 美聯社

西區龍頭金塊隊即便三天前還處於近六戰吞五敗的狀態，連當家球星約柯奇(Nikola Jokic)都坦言面對即將到來的季後賽，如此近況確實需要開始擔心。 但畢竟治軍嚴謹的金塊整季的強悍有目共睹，團隊很快就調整回來處於二連勝中，還影先第二、三的灰熊有著3.5場勝差。本球季達到總正負值累計達400的五位球員中，金塊就包辦了四位，這是團隊配合得宜的強大戰力展演，絕不是單靠約柯奇一位超級球星就能辦到的。

湖人想上演季後賽以下犯上的戲碼，板凳深度與詹姆斯及戴維斯以外球員的表現是首要關鍵。畢竟事實已證明了只靠這二人組的搭檔在現今聯盟生態中是無法登頂的。湖人目前剩下九場例行賽，其中從芝加哥一路征戰回洛杉磯的客場五連戰就是進入附加賽的決定性因素。本季客場勝率44%的湖人將在這五場賽事遭逢同樣力爭季後賽席次的灰狼、爵士、快艇。除了火箭戰力遜色一截外，先後面對公牛的二連戰也未必好過。

湖人下周有連5場客戰要打，其中的軟柿子只有火箭，而且不要忘記湖人上周才在客場敗給火箭。 美聯社

再者，湖人本季對戰爵士主客兩戰皆敗，失分高達-18分，雙方還有兩場要打，對陣灰狼也是主客兩戰皆敗，失分也來到-8.5分。至於同城內戰，洛杉磯快艇三戰全勝，場均淨贏湖人12.3分。還有湖人雖然剛終止對太陽的9連敗，但這可是缺少艾頓、杜蘭特的太陽，此前兩場也輸了太陽18分。 以先前的主客場對戰統計來看，湖人想安然進入附加賽圈真的需要天時地利。

湖人的進攻火力沒問題，掌握籃板的轉換快攻也不錯，但多半是靠著球星的單點至兩三人的串聯發揮，這到季後賽就真的很吃球星價值能爆發到哪種層級。湖人團隊的助攻次數，外線質量皆偏差，彰顯出傳導組織層面，球隊輪轉無法找出有效的空位投射機會。更重要的是，一旦面臨季後賽焦土戰的進攻失常，場均失分排名後段班，欠缺堅韌防守體系的湖人就會很難取得勝利。

湖人就算僥倖打進附加賽並順利晉級，接下來除了啦啦隊能看外，別抱太大期望能在季後賽打出什麼名堂。 美聯社

放眼接下來不好惹的賽程，湖人沒有鬆懈的本錢，很可能還得逼迫詹皇提早復出支援。湖人此時傳出季後賽瞄準拿下金塊、灰熊，甚至太陽的目標是很好，但現階段有些過於不切實際。

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