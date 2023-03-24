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土耳其天才中鋒森根 被低估的火箭明日之星

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
火箭隊史上有歐拉朱旺、姚明等超級中鋒，接下來就人才凋零，魔獸轉隊過來時也剛好是走下坡時期。但本季火箭即使是一級爛隊，卻有森根(左)這樣的好手大幅成長，讓人期待火箭未來的禁區又很有戲了！ 美聯社
火箭隊史上有歐拉朱旺、姚明等超級中鋒，接下來就人才凋零，魔獸轉隊過來時也剛好是走下坡時期。但本季火箭即使是一級爛隊，卻有森根(左)這樣的好手大幅成長，讓人期待火箭未來的禁區又很有戲了！ 美聯社

2021年NBA新人選秀會第一輪第16順位進NBA(雷霆把選秀權交易給火箭)，土耳其211公分中鋒森根(Alperen Sengun)兩年來成長幅度驚人，擁有成為NBA明星中鋒潛力。

森根NBA第二年，場均14.6分、8.8籃板、3.8助攻，投籃命中率5成5，三分命中率也有3成2，是一名擅於肉搏、能打低位、喜歡在禁區扛人、作戰、防守的拚命型長人。更特別的是，他的跳投還不算差，投籃手感還不錯，現代籃球長人必備的中遠距離投籃和拉開空間都難不倒他。

會傳球、視野水準以上，有良好團隊意識、肯認真玩命防守，在擋拆、接應後還有下球往禁區攻擊、突破、創造空間能力，簡直就是少年老成天才中鋒。

第一次看見森根是在2019年歐洲U18籃賽，當時森根官方資料是208公分，這小子球路、打法看起來拙拙的，但敢打、敢扛、又能自己帶球，很會利用身體和持球技巧，在禁區背框單打深入禁區攻擊籃框很有一套。

森根球路打法非常不起眼，又沒有驚人運動能力和爆發力，不會飛天遁地，在空中完成扣籃作業，一向很難吸引NBA和國際球探、媒體關注。嚴格來說，森根打法還真有點難看，更像公園老球皮在低位和禁區賴犯、硬扛、買犯。

森根(中)不是那種滿身肌肉的球員，沒有強大的爆發力，但卻打得相當有技巧，並且努力抓籃板，也有不錯的助攻能力。 美聯社
森根(中)不是那種滿身肌肉的球員，沒有強大的爆發力，但卻打得相當有技巧，並且努力抓籃板，也有不錯的助攻能力。 美聯社

我喜歡這個年輕長人，他打得極有效率、球路實在，團隊意識和個人禁區作戰能力都很紮實。而且他還能傳球，找到空位隊友，願意在禁區防守和對抗，這就是現代籃球、國際籃球、NBA最好用的內線。

森根第一季在火箭場均 9.6分、5.5籃板，投籃命中率4 成7，第二年進步到14.6分、8.8籃板，還有3.8次助攻，他像年輕版的鄧肯(Tim Duncan)，我知道兩人等級檔次都不同，這純粹是比喻和最完美形容。

土耳其中鋒和美國長人，球路風格角色原本就不太一樣。21歲森根非常年輕，球風紮實高效，打法、球路確實不精采好看，但就是實實在在，可以幫助球隊贏球，成就隊友，融入各種團隊。

今年森根場均出賽僅28分鐘，我是覺得還太少，他可以打32-34分鐘，場均出手僅10.5次也是太少，他每場應該可以有15次出手。做為火箭先發中鋒，他在戰術有限，球權有限情況下還能打出這樣的成績和效率，已經非常完美出色。

火箭正在成長、起飛，森根就是這支重建球隊核心和禁區支柱，再給火箭1-2年時間，累積經驗、加入1-2名老將，火箭就有拚搶西區季後賽能力，森根的成長和攻防主宰力，比火箭任何一個後衛或射手更加重要。

火箭為了拚狀元籤，本季坦得很兇，幾乎是放手讓陣中年輕好手瘋狂在進攻端輸出，但是森根(左)並沒有因此迷失，跟隨著自己的步調在攻守兩端穩定成長。 美聯社
火箭為了拚狀元籤，本季坦得很兇，幾乎是放手讓陣中年輕好手瘋狂在進攻端輸出，但是森根(左)並沒有因此迷失，跟隨著自己的步調在攻守兩端穩定成長。 美聯社

除了經驗，森根也有罩門，他的犯規很多，經常拚過頭，導致犯規纏身，一旦犯規多，他的上場時間和攻防效率也會折損。衝過頭、防過頭是NBA菜鳥都要經歷的一堂課，森根也不例外。

以火箭最近四場比賽為例，森根四戰21次犯規，兩次六犯離場，犯規太多除了影響自己上場時間和表現，也對火箭團隊戰力和教練用人帶來連鎖反應。

敢打敢扛又不怕任何對手，森根以內線攻防為主，又具備中遠距離投籃能力，低位背框、傳球策應都很有一套，他的能力被普遍低估，他的打法和效率也不容易引起關注，但這一切都不會影響他成為火箭未來支柱。

森根擁有成為NBA明星長人潛力和特質，不只是個人球技、智商，他那種敢鬥勇氣和無懼任何對手信念，都能幫助他快速成長，成為更有主宰力NBA長人。

兩年後再來看森根，我們很快會在在NBA明星周末看見他的表演，儘管他的打球風格和球路真的不那麼好看、瀟灑，但紮實管用能幫助球隊贏球，這才是籃球至高無上王道。

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