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經典賽／侍JAPAN展現超強韌性 英雄與狗熊的一線之間

聯合新聞網／ 福耳
日本對墨西哥之戰展現超強韌性，在兩度落後的情況下，最後在九局下靠再見二壘安打演出逆轉勝，驚險晉級經典賽冠軍戰。 美聯社
日本對墨西哥之戰展現超強韌性，在兩度落後的情況下，最後在九局下靠再見二壘安打演出逆轉勝，驚險晉級經典賽冠軍戰。 美聯社

前面三次三振只是佈局，村上宗隆九局下一棒打下2分，日本逆轉擊敗墨西哥，只差一勝就能重新奪回世界第一！

今天這場比賽日本的觀察重點有兩個，分為球隊及個人部分，首先當然就是球隊的勝負，日本這次經典賽預賽同組的有中國、南韓、澳洲、捷克，除了南韓，其他各隊實力與日本都有些差距，在八強賽遇到的義大利也是如此，加上預複賽都有著地主優勢，就算團隊還有需調整的問題，不過在強弱明顯的狀況下，日本最後仍帶著5連勝前進美國。

日本隊先發投手佐佐木朗希(右)在二局上被烏力亞斯的強襲球擊中，投手教練吉井理人(左)上投手丘察看後並未換投，佐佐木朗希讓下一棒打者擊出雙殺打。但佐佐木朗希在四局上再碰上烏力亞斯時，就被打出3分砲。 美聯社
日本隊先發投手佐佐木朗希(右)在二局上被烏力亞斯的強襲球擊中，投手教練吉井理人(左)上投手丘察看後並未換投，佐佐木朗希讓下一棒打者擊出雙殺打。但佐佐木朗希在四局上再碰上烏力亞斯時，就被打出3分砲。 美聯社

四強賽首戰日本遇到的是在死亡之組一路突圍，創下隊史最佳成績的墨西哥，本屆經典賽首次不在自家國內出賽，而且又遇到氣勢如虹的對手，日本在這場比賽前半段就陷入苦戰，即使有數次攻佔得點圈的機會卻屢攻不下，中途靠著吉田正尚的3分砲追平比數，但隨即又被超前，直到9局下半才驚險逆轉獲勝，明天早上7點將與美國爭奪本屆經典賽冠軍。

勝負之外，球迷(或是球探)的看球重點還有這場日本所派出的兩名投手佐佐木朗希山本由伸，兩人都是被點名有望在未來幾年挑戰大聯盟的強力投手，先發的佐佐木在第一顆球就投出101英里(約162.5公里)的快速球，最快球速來到102英里(約164公里)，變化球的球速最慢則是85英里(約137公里)，速差來到27公里，首局輕鬆解決墨西哥打者。

日本隊開路先努特巴爾(右)遭到墨西哥投手山多瓦三振後的表情，他今天3打數沒有安打，但是獲得2次保送。 美聯社
日本隊開路先努特巴爾(右)遭到墨西哥投手山多瓦三振後的表情，他今天3打數沒有安打，但是獲得2次保送。 美聯社

之後投球內容漸漸被掌握，主投4局雖然投出3次三振，也被打出5支安打尤其是四局上那支決定性的3分砲；在經典賽這個大場面首次對決比日職等級還要高的大聯盟打者，佐佐木雖丟掉3分，但不管是球速或是指叉球的變化幅度都有一定的水準，當然要對付大聯盟打者只靠速球是不夠的，再磨幾年將球的進壘點控制得更精準，會更提升挑戰大聯盟的機會。

連兩年奪下澤村賞的山本在第五局上來接替投球，第一輪面對墨西哥打者展現出不錯的壓制力，雖然有2次保送，沒有被打出任何安打，不過墨西哥陣中的大聯盟打者在第二輪就做出調整，從山本手上連續打出2支二壘安打，重新拿回領先的優勢；佐佐木、山本雖都有失分，投球內容卻不算差，兩人在球探心中的評價仍不會改變，在這麼大張力的比賽上面對大聯盟級打者，也算是先上了一堂預備課。

墨西哥第六棒打者烏力亞斯對日本之戰3打數2安打，其中四局上狙擊佐佐木朗希的3分砲讓球隊取得領先。 美聯社
墨西哥第六棒打者烏力亞斯對日本之戰3打數2安打，其中四局上狙擊佐佐木朗希的3分砲讓球隊取得領先。 美聯社

不過日本打線在攻擊上屢受挫折，其中包括被墨西哥左外野手阿羅薩雷納(Randy Arozarena)的幾次美技守備化解失分危機，讓日本留下許多殘壘，甚至連兩局滿壘都無法得分。幸好吉田正尚在7局下的3分砲，讓日本燃起了獲勝的火種，這場比賽又交出4打數3安打的成績，而且他本屆已累積13分打點，創下經典賽史上單屆最多打點的紀錄，最高興的除了他自己，應該還有紅襪，季前以5年9000萬美元(約27.6億台幣)合約簽下的果然是真貨。

墨西哥先發投手山多瓦今天對日本主投4.1局無失分，被打4支安打，飆出6次三振、只有1次保送。 美聯社
墨西哥先發投手山多瓦今天對日本主投4.1局無失分，被打4支安打，飆出6次三振、只有1次保送。 美聯社

當然，獲勝的關鍵在9局下，本屆經典賽在預賽的4場比賽打擊手感冷冰冰，好不容易在八強賽對義大利時敲出雙安，原本以為可以走出低潮的村上宗隆，沒想到這場比賽又陷入三振地獄，單場吞下3次三振，還都是壘上有人的情況，第4個打席也是在吉田打出3分砲，日本士氣正旺時打出一個軟綿綿的界外飛球被接殺，正當眾人都以為他會成為這場比賽日本落敗的最大戰犯時，老天竟然又給了他一次機會，9局下無人出局1、2壘有人的局面下，又輪到他打擊，這次終於洗白，打出逆轉勝的安打，瞬間從地獄上到天堂，從球迷心中的狗熊變成致勝的英雄，明天對美國的冠軍賽，村上仍舊會是打線上的關鍵，在隊友尤其是前一棒的吉田手感火燙的情形下，勢必要維持住打擊狀況，才能起到打線貫連的作用。

日本隊球迷在比賽中氣到想折斷球棒。 美聯社
日本隊球迷在比賽中氣到想折斷球棒。 美聯社

值得一提的是，日本不愧是棒球強權，即使賽事當中幾度落後，甚至沒有領先過，仍展現超強韌性，沒有放棄，才能趁對手不穩時逆轉獲勝，這場比賽堪稱經典賽中的經典賽，明天就是本屆最後一場賽事，真捨不得這麼精彩的系列賽結束呢。

WBC專欄 經典賽 日本 墨西哥 佐佐木朗希 山本由伸 吉田正尚 大谷翔平

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