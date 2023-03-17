里拉德打出生涯年抱季後賽夢想 現實是拓荒者下季請早

本季例行賽接近尾聲，西區7到10名的附加賽圈競爭激烈，就連暫居11、12名的爵士、鵜鶘也都還保有一線生機。六支球隊間的勝場差僅1.5場，各隊剩餘賽事約12、13場，最終的排名變化還有著瞧。至於暫居西區第13的拓荒者，距離第十名的湖人還有2.5場勝差，縱使當家一哥里拉德(Damian Lillard)近日表示需再約五場才能預見拓荒者本季的前途，一番言論透露出創下生涯最佳表現的他仍想一拚季後賽的美夢。

但現實是拓荒者近況不佳，近十場3勝7敗且4連敗持續中，後面13場的賽程又得碰上西區第二、第五的國王和快艇各兩次，對陣東區第二與西區第三、第六及第七的塞爾蒂克，灰熊、勇士、灰狼各一次。拓荒者本季客場勝率僅39%，如此艱辛的賽程難度，還包含五場客場，對於想要闖進附加賽圈的拓荒者而言，只能說下季請早。

拓荒者32歲的當家一哥里拉德本季火力大爆發，強勢打出生涯年成績。例行賽期間，里拉德締造了追平本季聯盟最高的71分的紀錄之夜，也單場轟進個人與隊史新障礙的13記三分彈。截至目前，里拉德用生涯最佳的46.5%投籃命中率寫下場均32.3分7.3助攻4.7籃板的數據。

里拉德（右）在2月底對火箭的比賽中狂飆71分，他砍進13顆三分球而且14罰全中，成為史上第8位「70分俱樂部」成員。 美聯社

教練團本季刻意增加里拉德打無球的機會，的確讓里拉德的攻擊選擇更多樣，他能經由持球主導，或者是跑位接應後的投籃得分，讓他的體能運用更彈性。只是，即便有里拉德的超水準表現，但球隊戰績在明星賽後急轉直下，僅拿下3勝8敗，如此不利環境下，要力拚季後賽真的相當困難。

拓荒者陣中雖擁有三名場均得分超過20分的球員，除了里拉德外，還有西蒙斯(Anfernee Simons)的21.2分4.1助攻，以及葛蘭特(Jerami Grant)的20.5分4.5籃板2.4助攻。但是拓荒者的團隊得分卻僅位居聯盟中段，顯示出球隊進攻端過度依賴三人組，且球員名單中有因傷缺席的，也有因季中交易調整陣容，而導致整體輪換深度不夠，且不夠穩定的狀況產生。

何況，球隊長期的防守端毛病始終存在。主戰中鋒諾基奇(Jusuf Nurkic)本季照慣例還是因傷缺席了一些比賽。除了諾基奇之外，球隊前場協防、內線的護框質量不夠，拓荒者的團隊籃板數在聯盟倒數五名，場均失分也在倒數十名徘徊。

拓荒者中鋒諾基奇(中)在2月初受傷後就休養了一個月，近期復出後表現也很不理想，對拓荒者戰力造成很大的影響。 美聯社

本季找來的葛蘭特打法越來越偏向進攻型鋒線，防守能耐有限。就連原先挖來想解決後場防守問題的小斐頓(Gary Payton II)最終也僅代表球隊出賽15場。季中找來在76人不得志的大鎖賽布爾(Matisse Thybulle)倒是還值得期待。球隊需要他這種能勝任後場與前場防守重責的側翼，目前他在拓荒者上場時間比先前在七六人暴增兩倍以上，出賽13場的攻守表現不錯。期待下季與球隊有完整的磨合後，能發揮他對於球隊由防守帶動進攻的影響力。

拓荒者攻擊層面相當依賴外圍進攻，三分球的出手與命中率都在聯盟前十，但若無法有效掌握二波籃板、鞏固防守籃板來轉換進攻，這種外線投射大隊的上限是可以預見的，畢竟拓荒者不上不下的狀態也已經不是一時半刻的問題了。

生涯歷經一覺醒來四個先發隊友全轉隊的局面，也遇過多年雙槍好搭檔拆夥的變化，但是無冕王里拉德卻始終如一，堅持不組團報隊的心理素質令人欽佩。

不論是陣容大換血或是換新吉祥物，都無法改變里拉德始終悲情的命運！ 美聯社

里拉德就像柯瑞一樣，只要保持健康，自走砲打法一樣可以越老越出色。 現在球隊的問題就在於如何將里拉德的好表現去擴及影響其他人，形成一支更好的團隊。無論球隊本季最終戰績如何，休賽期執行有感補強是勢在必行。

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