經典賽／海賊王鄭宗哲打出名堂 未來10年中華隊內野新希望

從不被看好鑿戰至2勝2敗，中華隊的經典賽驚奇之旅落幕，除陣中唯一現役的大聯盟球員張育成打出名堂，「台灣海賊王」同時也是我們的進攻火車頭、年僅21歲的內野手鄭宗哲同樣功不可沒，合計4場出賽，打擊三圍 .333/ .412/ .467，攻擊指數OPS .879，防守端也表現穩健，屢次與本土游擊手江坤宇上演精彩美技，即便首戰遭巴拿馬血洗，鄭宗哲逆風繳出單場3安、包括一支三壘安打的精彩表現，站上壘包時的振臂歡呼，也足見其不服輸的拚鬥精神，這位身高僅170公分的屏東小將，或許會是鎮守國家隊未來10年內野防區的超級新星。

深植在台灣球迷記憶中的，除了對上義、荷的兩場經典戰役外，首戰雖慘遭巴拿馬血洗，但進攻上能把握每次機會的開路先鋒鄭宗哲同樣令人驚奇，除了帳面上5打數3安打的好表現，進階數據也顯示，即便出局，鄭宗哲也把每一球打得扎實，其中5局下敲出的深遠飛球，最後雖被外野手卡斯提歐（Luis Castillo）美技接殺，大聯盟Statcast系統顯示這球的擊球初速高達104.4英哩、仰角35度，綜觀5個打席的擊球，鄭宗則分別敲出94.6（平飛球接殺）、90.6（一安）、104.4（高飛球接殺）、102.8（一安）、94.0（三安）英哩的擊球初速，如此驚人的數字也證明鄭宗哲的打擊實力絕對是真材實料。

影片來源：MLB官方網站

2019年以38萬美元簽約金加入匹茲堡海盜的鄭宗哲有著平均以上的傳球臂力，附帶不錯的打擊能力與速度，雖然身高只有170公分，但炮管其實比看上去更加強大，美中不足的是，身材的短板可能讓他難以負擔游擊防區。2021年的新人聯盟中，鄭宗哲因臉部觸身球缺席了幾個禮拜，但回歸後便展現強悍的打擊能力，38場出賽中繳出 .311/ .449/ .492、4轟、31分打點、16次盜壘的成績，三振保送比是誇張的14：30，優秀的好壞球辨別力是一大特點。此外，賽季分別鎮守過二、三壘與游擊防區，內野工具人的特性使教練團在調度上更具彈性，也充分地展現了他多重守位的工具人價值。

影片來源：MLB官方網站

在披上經典賽國家隊戰袍前，鄭宗哲在去年效力海盜隊麾下小聯盟1A的布雷登頓掠奪者（Bradenton Marauders），並在104場出賽中繳出打擊三圍 .270/ .376/ .418，附帶6轟、52分打點，wRC+是出色的129，但打擊高低潮明顯，在5月及7月表現掙扎，8月則迎來復甦般的大爆發，以 .389/ .517/ .611的單月成績技驚四座，三振保送比95：63仍維持在不錯的水準，另累積多達33次的盜壘成功為聯盟次多，除了獲頒隊上最佳跑壘獎外，其所屬的佛羅里達州立聯盟（Florida State League）平均打擊三圍為 .233/ .327/ .361 —— 是明顯傾向投手的聯盟，而鄭宗哲皆能繳出平均以上的成績，這樣的數據已是出類拔萃，也被《Prospect 1500》列在海盜農場新秀第33名，預計今年將從高階1A開季。只是身為左打的他拿左投幾乎沒轍，面對右投的OPS高達 .856，面對左投卻僅剩 .550，能否克服「恐左」的症頭，會是他將來能否邁向棒球最高殿堂的一大課題。

影片來源：MLB官方網站

本屆經典賽的結局雖說遺憾，卻也看到不少希望，這批年輕小將的確令人充滿期待，就讓球迷們且行且走，目送並祝福這群新世代的台灣之光逐漸踏往夢想的舞台！

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