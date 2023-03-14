經典賽／美國外熱內冷 大聯盟讓步幅度是關鍵

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）正如火如荼展開，於台灣、日本東京、美國的邁阿密與鳳凰城開打。這是一場把各國職業球員打散的全明星大賽，眾多偉大的球星都報隊參加，照理說其受矚目程度不下於世界盃足球賽，但身為主辦國的美國卻反應冷淡，各界仍把焦點放在大聯盟春訓，為什麼呢？這一篇我們來探討吧！

美國隊眾星雲集，以楚奧特（Mike Trout）為首的陣容光芒耀人，但第一場對英國隊的比賽卻連全國轉播都沒有，不像日本那端掀起收視熱，全國有 46% 的家庭透過電視觀看日韓之戰。在台灣，過去幾日頭版均以經典賽為主，各類評論包括輸球戰犯、各隊策略、教練談話，以及張育成的滿貫砲等，都在報章雜誌、社群媒體發酵。相對地，熱愛棒球的多明尼加、波多黎各、委內瑞拉和尼加拉瓜等百人媒體團，也飛往美國報導比賽。

福斯電視台轉播賽事大小眼明顯，只有美國隊放在一台，其他悉數於二台播放，在美國若沒訂購有線電視服務的話，你只能去運動酒吧才有機會看福斯二台。而ESPN方面，主要頭條還是在「NCAA三月瘋」、NBA職業籃球或MLB春訓，即使PGA職業高爾夫的新聞選項，都擺在世界棒球經典賽之前。為什麼會這樣呢？長居久住美國的運動迷都知道，此地職業聯賽的冠軍賽，慣常以世界大賽、世界冠軍稱呼，多數人心目中美國是世界第一，所以拿到全國冠軍的話，就等於登頂世界第一，至於世界棒球經典賽只是秀，短短兩周賽期憑什麼決定誰最強？如何與大聯盟橫跨4月至10月的162場例行賽相提並論？

多數美國運動粉絲相信，NFL、NBA、大聯盟等已奠定美國為世界第一的典範，在職業聯賽拿到總冠軍就等於登頂世界。 美聯社資料照片

相較於第一屆，美國逐漸給予世界棒球經典賽更多關愛，儘管仍不太夠！但從2017年美國隊奪冠之後，至少在選手、教練之間，開始對該賽事的參與度提升。以前是要四處遊說球員參賽，現在已經有球星自願報名，甚至回歸父母國家效力、以爭取曝光機會的案例增加。也許美國媒體仍沒太過關注，但在棒球圈已認可經典賽的強度。美國隊總教練戴羅沙（Mark DeRosa）說：「我認為某種程度上，如經典賽要走到該去的地方，所有參賽隊伍就要拿出最好的陣容。不應該像以前那樣，只是湊滿一隊報名。」但這位教頭也為大聯盟圓場：「但我可以理解，要在162場比賽維持健康很重要。」

參加經典賽對野手影響有限，他們甚至可透過面對世界好手讓棒子加溫，短暫休息空檔再回母隊報到時間足夠。」但投手參賽的風險確實高，他們被迫提早開機，此舉有可能打亂生理狀態，所以美國隊招募投手遭遇困難，密爾瓦基釀酒人隊的塞揚獎得主伯恩斯（Corbin Burnes）、亞利桑那響尾蛇隊的王牌投手賈倫（Zac Gallen）不約而同，均以擔心受傷風險影響續約為由辭退美國隊。本屆美國隊總經理的雷根斯（Tony Reagins）對婉拒徵召表達理解，他說。「 多數的大聯盟選手，並沒有賺到那麼多錢，每一次續約都至關重要。」另外一點，是聯盟各隊對球員參賽的態度，並非每一隊像洛杉磯天使隊般，讓陣中主力楚奧特、大谷翔平、佛列契（David Fletcher）等接受徵召，尤其過往尚有不成文規定，凡球員前一季若受傷，不准參賽次年的經典賽。

本屆經典賽美國隊成功說動楚奧特(右)參賽，他的加盟促成更多好手與會，亦讓這場大賽增添話題性。 美聯社

說穿了！大聯盟不願意迎合兩周的經典賽期調整，是美國球迷乃至於職棒界不捧場主因。假設，聯盟願意延後、縮減賽程，很多問題即可迎刃而解。大聯盟貫穿4到10月，若加上季後賽的話，進入11月選手均已疲累不堪，此時舉辦經典賽非明智之舉，至於取消全明星、以經典賽替代也不可行，主要是影響球隊化學效應、球員恐擔心下半季而怯步。所以，3月還是最佳方案，但把春訓跟經典賽放一起，又會對爭取25人名單（例如張育成）的球員有影響。答案無法完美，但要成功把經典賽推廣為世界活動，大聯盟有必要妥協多一點。正代表美國打經典賽的高史密特（Paul Goldschmidt）說：「 這還需要時間！ 去年夏天我看世界盃足球，當時就我在想若棒球能達此水平，那真是太棒了。」

世界棒球經典賽未如預期轟動，還有一個原因是大聯盟春訓同步展開，這對努力競爭25人名單（例如張育成）的選手難以取捨，是為國爭光還是在聯盟站穩地位？頓時陷入兩難。 美聯社

美國球迷未必捧場，但今年的美國代表隊進步相當多，甚至可說是2006年以來最佳陣容，有多名擁MVP頭銜的好手入列，包括楚奧特、高史密特、貝茲（Mookie Betts）都曾摘過最有價值球員榮耀。他們的拋磚引玉，若最終順利蟬聯冠軍的話，未來有望吸引更多矚目，或許可間接影響大聯盟讓步，全力支持這項世界棒球盛會。

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