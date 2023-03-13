張育成驚天雙響傳遍大聯盟 當年長打火力評價所言不虛

台灣球迷剛度過了一個心情宛如雲霄飛車起伏的週末。繼WBC預賽首戰以5:12慘敗給巴拿馬隊後，對義大利的比賽打完前五局又以5:7落後，等於陷入已退無可退的淘汰懸崖邊緣。就在這個全台球迷殷殷期盼一位救世主到來的時刻——張育成踏上打擊區了。連續兩天關鍵時刻擊出全壘打的張育成不僅台灣球迷為之瘋狂，他行軍禮的「忠誠」手勢也登上推特熱門話題及大聯盟網站頭條，就連昨天開轟的美國隊球星史瓦柏（Kyle Schwarber）與貝茲（Mookie Betts）也紛紛效法。

這兩發全壘打喚醒了球迷的記憶，大家這才想起張育成可是大聯盟史上打過最多全壘打的台灣人（14支——足足是其他台灣打者「總和」的三倍有餘）。雖說陳金鋒在許多球迷心目中的地位仍難以撼動，中華職棒三十多年來也出過許多了不起的打者，但有了這次WBC預賽的表現背書，不少球迷已改口稱張育成為「史上最強打者」，至少稱其為長打火力最強大的打者絕不為過。

早從張育成還是個在守護者農場打拼的18歲小伙子時，他的長打火力就已受到球探的注意，職棒生涯頭一個球季張育成只花了159個打數就擊出19支長打（其中包含6發全壘打）。除了第二年升上1A陷入低潮外，在接下來一路升遷到3A的三個小聯盟球季，張育成每一季長打數字皆未低於43支，升上2A的2017年球季更轟出全聯盟第五多的24發全壘打。隔年將張育成排在百大新秀第80位的Fangraphs網站就曾稱讚他的「天生神力」（raw power）是游擊手所少有。

張育成在小聯盟時期就已經展現優異的長打能力，600場出賽有2201個打數，打出555支安打，其中有78支是全壘打。 美聯社資料照片

沒錯，張育成是個貨真價實的游擊手。儘管這四場WBC預賽他都以一壘手之姿先發（比賽後半多被調往二壘），但他在美國守得最多的位置其實是游擊。在六百場小聯盟經歷中，有七成以上的場次張育成都擔任先發游擊手（458場），守了將近四千局。升上大聯盟後，由於當時守護者的游擊位置有超級球星林多（Francisco Lindor）鎮守，之後用林多跟大都會交易來的球員又有對方先發游擊手羅薩里歐（Amed Rosario）及潛力新人荷曼尼茲（Andres Gimenez）在內，因此前幾年張育成多半在一、三壘遊走。2019年的Fangraphs球探報告就稱他為「具備長打火力的內野工具人」。這也成了張育成在大聯盟繼續生存的最大本錢（同為工具人近兩年卻苦無出場機會的林子偉正是欠缺這一點）。

當然我們都知道，張育成的大聯盟之路絕對稱不上順遂。在3A累積了近兩百場的經驗後，張育成初試啼聲的機會終於在2019年六月底到來。如果不是隔年疫情導致賽季大幅縮水，年方24歲的他想必能夠獲得不少與大聯盟投手對戰的經驗，結果這一年張育成總共只打了13個打席，而且由於小聯盟球季全部取消，連帶也使他失去在農場繼續磨練球技的機會。

席捲全球的疫情改變了所有人的人生，而對於正步入球員生涯關鍵期的張育成來說，無疑更徹底改變了他的一生。儘管隔年在春訓只用了39個打數就轟出全隊最多的4發全壘打，得到老教頭法蘭柯納（Terry Froncona）的青睞成為守護者開幕賽先發一壘手，並且在89場比賽中打出9發全壘打及全隊第五高（200打席以上）的.426長打率。但受限於大聯盟的下放選擇權（options）次數限制規定，守護者已沒有太多時間等待張育成繼續成長。於是乎，張育成迎來了漂泊四方的2022年球季。

張育成(左)壯碩的身材與長打能力，頗有前隊友桑塔納(右)年輕時候的樣子。 美聯社資料照片

在去年五月底被守護者指定轉讓（designated for assignment），離開如同第二家鄉的克里夫蘭後，張育成一路轉戰過海盜、光芒及紅襪——只差一隊就追平單季打過最多隊的歷史紀錄。經歷這一年的浪跡天涯，再加上球季結束後又被紅襪不予續約（non-tendered），即便已在異鄉打滾九年，相信張育成也不免迷惘，他在美國的球員生涯是否還有未來？之後的「閃兵風波」顯然也與他這一年的不順遂脫不了關係。

終於，一切都有了最好的安排。張育成歸國「用棒球報效國家」，也獲得紅襪的一紙大聯盟合約，並且在WBC這個大舞台一舉揚名。正如他所說的：「總有一天每個人一定會為我鼓掌」。且不論最終結果如何，至少那美好的一仗「五星上將」張育成已帶領中華隊打過。從下個月開始，且讓我們繼續關注再次遠征大聯盟的張育成。

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