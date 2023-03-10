場外麻煩不斷恐自毀前程 莫蘭特注定難成頂級球星

明星週前還長時間穩定高居西區第二的灰熊，近期卻在當家球星莫蘭特(Ja Morant)沸沸揚揚的持槍事件影響中吞下三連敗。灰熊最新排名也被最近十場拿下七勝的國王給趁勢追平，後面還有只距離兩場勝差的太陽正虎視眈眈，灰熊可說是遭遇本季最大危機。

先前在二月底曾發過一篇文章中提到，下半季莫蘭特所謂的西區舒適圈將不復見，卻沒想到除了杜蘭特(Kevin Durant)加入太陽帶來的生態衝擊外，狂妄自負的莫蘭特更是率先自爆，恐將毀掉大好前程。

年僅23歲的莫蘭特球風狂野激情，體能勁爆，加上他桀敖不馴的性格與灰熊化身西區頂級強權的背書，讓他近年人氣快速竄起，除了有個人專屬代言鞋外，看似也是聯盟力捧的新生代球星。但是很可惜，莫蘭特並沒有珍惜現在A咖球星的地位，他的場外負評不斷，近期除了在直播中亮槍引發科羅拉多州警方的案外案調查外，先前也曾傳出在一場野球賽中有鬥毆事件的發生，更不用說人紅是非多的各式大小風波。

莫蘭特(右)雖然已打出亮眼的成績，但在領導球隊以及為人處世上還有很多要學習的地方。不懂謙虛就算了，還在球場外滋事，已成為灰熊陣中的不定時炸彈。 美聯社

目前已知的是莫蘭特還會因持槍事件持續缺陣至少四場比賽，雖然科羅拉多警方因證據不足為由並不會對莫蘭特起訴，但是聯盟的懲處結論仍尚未定案。縱使莫蘭特再有天賦，若是依舊不愛惜羽毛，那麼他注定很難成為令人欽佩的頂級球星，甚至就算重蹈拔槍俠亞瑞納斯2009-2010球季被禁賽剩餘賽事(例行賽剩50場)的覆轍也不意外。

時任巫師一哥的亞瑞納斯在經歷更衣室拔槍事件後，職業生涯黃金期差不多就此下課，雖然後續還有替魔術、灰熊打球，但很明顯的亞瑞納斯已經回不去了。而當時另一名當事人克里坦頓的後續遭遇就更令人不勝唏噓，曾經是新生代高控衛的潛力股，最後卻毀在不自律的場外言行中。克里坦頓在與亞瑞納斯的事告一段落後，又2011年涉入過失殺人，最終在2015年被判了23年的監禁。

前巫師球星亞瑞納斯(中)曾因非法持槍至球場而遭到起訴，雖然最後沒被關，只被罰了5000美元及400小時社區服務，但從此在球場上就快速走下坡，生涯後期因傷草草結束。 歐新社資料照片

另一個沒有持槍但也控制不了自己的情緒與狂放行為的前車之鑑，則是著名的鎖喉手史普利威爾。這些自毀前程的著名例子，都在告誡著現役NBA球員應該用更高規格的標準來審視自己的言行。但是就像有無數在退役後宣告破產的球員一樣，縱使聯盟替球員規畫了各種理財，公關訓練課，但登上社會新聞版面的球員數量仍不勝枚舉，要怎麼做最重要的還是球員自己的內心。在這麼競爭的最高殿堂中，一個球員的身價雖可以迅速翻倍，也可能在一夕間化為烏有。

莫蘭特近年與灰熊團隊的相互輝映，讓他日漸狂妄起來。他不該浪費自己的才能，更不該讓一支冉冉上升的新興球隊為了他的場外風波跟著一起陪葬。無論他本季來不來的及回歸例行賽，灰熊的排名、團隊氛圍勢必都受到士氣上、戰力上的重大打擊，更別說球隊挑戰季後賽的前景了。

成也莫蘭特，敗也莫蘭特，這小子無論是個人職業素養的磨練，或是帶隊的領袖氣質都還很有的磨，無論莫蘭特這回會被聯盟怎麼懲處，希望他都能藉此得到教訓，好好專注在場上的發揮。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄

udn討論區