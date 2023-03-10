快訊

母乳摻鹽！ 舅媽妒初生外甥女受婆婆呵護 搞鬼判7月刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

場外麻煩不斷恐自毀前程 莫蘭特注定難成頂級球星

聯合新聞網／ 林文
莫蘭特的直播亮槍事件震驚NBA，除了受到聯盟與球隊的懲罰外，更要擔心的是他的狂妄心態，可能在成為超級球星前就先誤入歧途。 2021-22 Pannini球員卡
莫蘭特的直播亮槍事件震驚NBA，除了受到聯盟與球隊的懲罰外，更要擔心的是他的狂妄心態，可能在成為超級球星前就先誤入歧途。 2021-22 Pannini球員卡

明星週前還長時間穩定高居西區第二的灰熊，近期卻在當家球星莫蘭特(Ja Morant)沸沸揚揚的持槍事件影響中吞下三連敗。灰熊最新排名也被最近十場拿下七勝的國王給趁勢追平，後面還有只距離兩場勝差的太陽正虎視眈眈，灰熊可說是遭遇本季最大危機。

先前在二月底曾發過一篇文章中提到，下半季莫蘭特所謂的西區舒適圈將不復見，卻沒想到除了杜蘭特(Kevin Durant)加入太陽帶來的生態衝擊外，狂妄自負的莫蘭特更是率先自爆，恐將毀掉大好前程。

年僅23歲的莫蘭特球風狂野激情，體能勁爆，加上他桀敖不馴的性格與灰熊化身西區頂級強權的背書，讓他近年人氣快速竄起，除了有個人專屬代言鞋外，看似也是聯盟力捧的新生代球星。但是很可惜，莫蘭特並沒有珍惜現在A咖球星的地位，他的場外負評不斷，近期除了在直播中亮槍引發科羅拉多州警方的案外案調查外，先前也曾傳出在一場野球賽中有鬥毆事件的發生，更不用說人紅是非多的各式大小風波。

莫蘭特(右)雖然已打出亮眼的成績，但在領導球隊以及為人處世上還有很多要學習的地方。不懂謙虛就算了，還在球場外滋事，已成為灰熊陣中的不定時炸彈。 美聯社
莫蘭特(右)雖然已打出亮眼的成績，但在領導球隊以及為人處世上還有很多要學習的地方。不懂謙虛就算了，還在球場外滋事，已成為灰熊陣中的不定時炸彈。 美聯社

目前已知的是莫蘭特還會因持槍事件持續缺陣至少四場比賽，雖然科羅拉多警方因證據不足為由並不會對莫蘭特起訴，但是聯盟的懲處結論仍尚未定案。縱使莫蘭特再有天賦，若是依舊不愛惜羽毛，那麼他注定很難成為令人欽佩的頂級球星，甚至就算重蹈拔槍俠亞瑞納斯2009-2010球季被禁賽剩餘賽事(例行賽剩50場)的覆轍也不意外。

時任巫師一哥的亞瑞納斯在經歷更衣室拔槍事件後，職業生涯黃金期差不多就此下課，雖然後續還有替魔術、灰熊打球，但很明顯的亞瑞納斯已經回不去了。而當時另一名當事人克里坦頓的後續遭遇就更令人不勝唏噓，曾經是新生代高控衛的潛力股，最後卻毀在不自律的場外言行中。克里坦頓在與亞瑞納斯的事告一段落後，又2011年涉入過失殺人，最終在2015年被判了23年的監禁。

前巫師球星亞瑞納斯(中)曾因非法持槍至球場而遭到起訴，雖然最後沒被關，只被罰了5000美元及400小時社區服務，但從此在球場上就快速走下坡，生涯後期因傷草草結束。 歐新社資料照片
前巫師球星亞瑞納斯(中)曾因非法持槍至球場而遭到起訴，雖然最後沒被關，只被罰了5000美元及400小時社區服務，但從此在球場上就快速走下坡，生涯後期因傷草草結束。 歐新社資料照片

另一個沒有持槍但也控制不了自己的情緒與狂放行為的前車之鑑，則是著名的鎖喉手史普利威爾。這些自毀前程的著名例子，都在告誡著現役NBA球員應該用更高規格的標準來審視自己的言行。但是就像有無數在退役後宣告破產的球員一樣，縱使聯盟替球員規畫了各種理財，公關訓練課，但登上社會新聞版面的球員數量仍不勝枚舉，要怎麼做最重要的還是球員自己的內心。在這麼競爭的最高殿堂中，一個球員的身價雖可以迅速翻倍，也可能在一夕間化為烏有。

莫蘭特近年與灰熊團隊的相互輝映，讓他日漸狂妄起來。他不該浪費自己的才能，更不該讓一支冉冉上升的新興球隊為了他的場外風波跟著一起陪葬。無論他本季來不來的及回歸例行賽，灰熊的排名、團隊氛圍勢必都受到士氣上、戰力上的重大打擊，更別說球隊挑戰季後賽的前景了。

成也莫蘭特，敗也莫蘭特，這小子無論是個人職業素養的磨練，或是帶隊的領袖氣質都還很有的磨，無論莫蘭特這回會被聯盟怎麼懲處，希望他都能藉此得到教訓，好好專注在場上的發揮。

與林文一起暢談籃球

閱讀更多林文的NBA專欄

NBA專欄 NBA 灰熊 莫蘭特

相關新聞

場外麻煩不斷恐自毀前程 莫蘭特注定難成頂級球星

明星週前還長時間穩定高居西區第二的灰熊，近期卻在當家球星莫蘭特(Ja Morant)沸沸揚揚的持槍事件影響中吞下三連敗。灰熊最新排名也被最近十場拿下七勝的國王給趁勢追平，後面還有只距離兩場勝差的太陽正

經典賽／鑽石打線與終結者海加持 美國最具冠軍相

睽違六年的世界棒球經典賽終於開打。和過去幾屆相比，本屆各國更是精銳盡出，可說是星度最高的一屆，也讓賽事更加精采可期。至於哪隊最具冠軍相？美國、多明尼加、委內瑞拉及日本算是四大熱門，整體而言又以衛冕冠軍

勇士嚴重客場軟腳症 季後賽之路岌岌可危

勇士本季始終打不好客場的問題依舊沒有改善，連續輸給湖人和雷霆之後又是二連敗，不禁又讓人想起先前不可思議的客場15連敗。目前勇士雖然以34勝32敗排在西區第六，但領先第13名的爵士也只有3場勝差。在割喉

經典賽／首場就慘遭震撼教育 中華隊年輕球員必須戰勝壓力

從這場比賽就可以看出來中南美洲國家隊與台灣國內中職球隊的等級還是有差距，熱身賽的戰績也是僅供參考，面對攻擊、速度、防守都高出一個等級的國家隊，只要一個不小心，比賽結果就會是大比分落敗。 胡智爲是

大聯盟4大新規則啟用 享受「舊版的美好」只剩經典賽

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）A 組賽事將在三月八日於台中洲際棒球場率先開打，其他組的賽程，也將緊接著於日本東京、美國鳳凰城、邁阿密等三地展開。總共二十支國家隊，將經過

練出投手獎、防禦率不到1 高龍偉如何帶東體出投天

「不管他們畢業後有沒有要繼續打球，我希望他們離開東體的時候是健康的…」─台東體中教練高龍偉。 在高中木棒聯賽創下季軍隊史最佳成績，台東體中寫下新的一頁，不斷被總教練陳峰岳提到的，就是團隊不到1的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦