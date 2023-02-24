杜蘭特、厄文改變戰力版圖 莫蘭特的西區舒適圈不再

近年快速崛起的曼菲斯灰熊在今年前半季依舊戰績高高掛，明星週前排名穩居西區第二，雖落後龍頭金塊到5場勝差已難追趕，但看看第三國王到第六的獨行俠最多差到5.5場勝差，以上半季的態勢來看，灰熊維持住西區前三機率頗高，加上同樣戰積若搬到東區，灰熊只能排到第五，也難怪向來自信爆棚的當家球星莫蘭特(Ja Morant)直呼待在西區好舒適阿。

只是，隨著季中交易為聯盟投入的震撼彈，杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)前進西區所帶來的戰力消長，影響著各隊的人員配置與經營策略。像是太陽一舉躍居奪冠大熱門，金塊持續提升陣容深度，快艇送走沃爾迎接衛斯特布魯克(Russell Westbrook)一拚的多隊連鎖補強效應，恐怕會讓下半季，甚至是季後賽的西區變天。莫蘭特的舒適圈一說可能將是往日不再。

灰熊在明星賽封關前，其實近況不是太好，近10戰是4勝6敗，缺少當家中鋒亞當斯(Steven Adams)坐鎮防守中樞後，球隊依賴的防守轉換質量隨之受到影響。這支青年軍的強項在於團隊能貫徹壓迫防守理念，以透過輪轉協防來保護籃框。縱使全隊只有亞當斯場均11.5籃板，排名第二多的傑克森(Jaren Jackson Jr.)只有6.7籃板，但灰熊在團隊場均籃板的掌握卻高居聯盟第二，彰顯這支球隊的戰力平均。

灰熊日前打出11連勝時，亞當斯出賽10場，他缺賽後灰熊只打出4勝7敗，可見他的缺賽對灰熊戰力造成不小的影響，短時間內他恐怕還是無法歸隊。 美聯社資料照片

全隊上場最久的是莫蘭特，不過也僅32.8分鐘，雙側翼貝恩(Desmond Bane)，布魯克斯(Dillon Brooks)上陣31.2與30.5分鐘，這是很健康的核心球員使用量。在出賽至少40場以上的樣本中，灰熊除了上述三人外，有多達六名球員場均時間在20分鐘以上。全員皆兵的戰術理念幫助灰熊能從貢獻體能在專注防守端做起，多項數據都在聯盟領跑群之中，從得分、籃板到失分的控制，無論是鞏固籃板、火鍋封阻、抄截，或造成對手失誤後，藉此打出的一波波的反快攻，都散發著這支年輕球隊的特色。

其中，莫蘭特的快攻得分還是聯盟所有控球後衛中的佼佼者，除了他本身強大的速度與體能爆發力外，更得歸功於紮實的團隊防守體系作為這一切的根基。然而，這樣的球隊也是缺點明顯，大起大落地能夠先是一波11連勝，但也隨後奉上五連敗，之後又出現三連敗。全隊最老的只不過是即將步入而立的亞當斯，如此年輕化的陣容還有許多經驗與球賽細節需要琢磨。

談到亞當斯，他也是隊上唯一擁有足夠單防內線能力的人選。只要他受傷，禁區的單防就會顯現危機，當場上溝通一出問題，換防跟關門防守很容易出現漏洞。衍生的是籃板保護一出問題，或者被對手不斷進球，都會破壞球隊拉下籃板後趁對手立足未穩前的反擊成功率。 同時在半場系統戰當中，灰熊又是戰績前段班中最不擅投三分球的，無法快速擴大領先或者是縮小落比分。陣中除了三分球命中率42.7%，場均命中數佔球隊27%的貝恩之外，沒有一個稱得上射手。因此，這是球隊交易來肯納德(Luke Kennard)的主因。

灰熊陣中只有貝恩(中)算是合格射手，他是全隊唯一三分球命中率超過4成的球員，因此換來肯納德是非常合理的交易。 美聯社

當球隊面臨到焦土戰，季後賽更高張力的強度對抗，只要減少灰熊的防守反擊次數，限制莫蘭特的發動推進，就能削弱他的突破分球，由點擴散到面的殺傷力，沒有第二張王牌的灰熊可能因此寸步難行，也是團隊籃球的當前上限。

試想雖然太陽與獨行俠現在分居五、六名，但陣中都擁有兩名個人主宰力強大的球星壓陣，在團隊不相上下的時候，比的就是雙方的球星價值，甚至是西區第四還加入了衛少的強化版快艇都不容小覷。接下來的20多場例行賽只要磨合完成，即使例行賽排名不變，但一進季後賽，戰況肯定將變得撲朔迷離。

莫蘭特下半季還有沒有辦法在他所謂很舒服的西區中馳騁風雲，相信很多球迷等著看他被打臉。只不過向來我行我素的莫蘭特肯定不會那麼容易低頭。他身上散發出唯我獨尊的那種氣焰，就被傳奇球星艾佛森(Allen Iverson)多次點名莫蘭特是當今聯盟最像他的球員。

莫蘭特(中)可能有些過度自信，下半季西區列強開始振作，恐怕他就要吃到苦頭。 美聯社資料照片

兩人都擁有桀傲不馴的霸氣，就算負面評論不斷攻擊，仍無損其信心，反而激漲其鬥志，這種正反各有擁護者的鮮明特色也是莫蘭特人氣迅速漲粉的關鍵。當年艾佛森隻手遮天率領七六人打下東區冠軍，現在的才23歲的莫蘭特能和灰熊一起持續成長到何種高度相信都會是西區未來幾年的看點。

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