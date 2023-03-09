勇士嚴重客場軟腳症 季後賽之路岌岌可危

勇士本季始終打不好客場的問題依舊沒有改善，連續輸給湖人和雷霆之後又是二連敗，不禁又讓人想起先前不可思議的客場15連敗。目前勇士雖然以34勝32敗排在西區第六，但領先第13名的爵士也只有3場勝差。在割喉級的排位競爭之中，接下來勇士的客場軟腳症如果持續發作，他們是否會就此跌出季後賽名單？

對此，許多人的第一反應是「怎麼可能？」但從三個與客場表現有關的數據來看，勇士確實沒有足夠的本錢認為自己一定能保住前八的席位。

第一，勇士今年的客場勝率只有兩成出頭，排名第27名，只贏過活塞、馬刺和火箭這三大坦隊，而聯盟迄今只有這三隊還沒拿到20勝。從這個角度來看，勇士本季在客場的戰力評級完全就是一支爛隊，目前也只有這四隊的客場勝場數還維持在個位數。

眼下西區只有灰熊和金塊這兩支球隊在客場勝率過半，但都還沒拿到20勝，相比東區有三支球隊已經在客場拿下20勝，更有五支球隊的客場勝率超過五成。如果不是西區今年在客場的整體表現完全比不上東區，勇士在客場一條蟲的狀況會讓他們的排名比現在更糟。

尼克最近一場客場是在二度延長賽打敗塞爾蒂克，這讓他們與塞爾蒂克、公鹿的客場戰績都是20勝12敗，並列全聯盟第一。 美聯社

第二，勇士在上季奪冠之前，曾有連兩年打不進季後賽，而這兩年他們的客場都打不好。就算排除2019-20年的墊底球季不談（那一年客場勝率全聯盟倒數第二），在2020-21年球季勇士的客場勝率也只排在第22名。那年勇士因為輸掉附加賽而無法搶進季後賽，頭一場就是在客場輸給湖人，之後才會被灰熊給淘汰。

那一年勇士在例行賽尾聲雖然拉出一波主場六連勝，但他們最後的十場客場作戰只勉強拿下五成勝率。如果那年在客場能有更好的表現，勇士也許連附加賽都不用打，直接以第六種子重返季後賽。

第三，勇士在結束客場三連戰之後，本季將只剩15場比賽，其中超過一半是客場作戰。先來一波客場五連戰，在那之後還要再打三次客場，例行賽更將是以客場二連戰收尾。而勇士將在客場對上的對手之中，只有一支是無緣季後賽的球隊。在季末除了會遇上目前西區前兩名的金塊和灰熊之外，收官戰還得面對力爭附加賽資格的拓荒者。

這雖然還不是全聯盟最硬的客場賽程，但若是勇士持續在客場軟腳，甚至重演先前的誇張連敗紀錄，他們是有可能因此而打不進季後賽。

勇士接下來還有9場客戰，如果勝率還是跟目前一樣不到3成，想搶到季後賽門票恐怕就非常困難了！ 美聯社

至於本季勇士為何在客場打得特別差？這個問題，無論是總教練還是球員，在接受媒體訪問的時候都無法給出明確的答案。柯爾（Steve Kerr）只能半開玩笑地說是教練出了問題，格林（Draymond Green）更是雙手一攤說他沒辦法解釋，至於柯瑞（Stephen Curry）說球隊在客場太容易在第一節就失守而落後，其實也只是在描述問題，並沒有辦法點出是什麼原因讓他們在客場打不好防守。

若是從防守來看，勇士本季確實缺少優秀的防守球員，像是上季的小裴頓（Gary Payton II）和小波特（Otto Porter Jr.），再加上湯普森（Klay Thompson）傷癒之後仍找不回過去的3D身手，以及其他新秀和新血補不上足夠的防守能量，所以才會讓勇士在客場守不住對手而屢屢吃癟。

只是去年勇士奪冠，他們例行賽在客場的整體表現也並非頂尖。而柯瑞世代的勇士從2014-15球季首度拿下冠軍以來，只要是能夠打進決賽的球季，他們的客場勝率一直非常出色。只有在2017-18年球季曾輸給火箭，再來就是去年僅排在第11名（詳情見下表）。從這個角度來看，核心主力老化可能也是勇士近年客場表現下滑的原因之一。

許多人都期待勇士能夠衛冕，但今年他們的主客場表現的落差實在太大，先不論勇士在季後賽是否會因為沒有主場優勢而落入更不利的境地，光是看到這麼低的客場勝率，他們想要打進季後賽就已經不太客易。

接下來只能期待勇士儘快找出今年客場打得特別差的原因，並且在剩餘的例行賽當中做出成功的調整，這樣才能避免在客場再度全面崩盤，也才能搶下季後賽門票，繼續挑戰衛冕之路。

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