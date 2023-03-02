經典賽／火熱旅外幫幫忙仍有極限 中職打者必須發揮威力

全地球棒球迷引領期盼的世界棒球經典賽終於要開始了，2月底先由自辦熱身賽拉開序幕，中華隊在2月25日到27日連續3天在新莊棒球場面對中職球隊，賽事也有模擬正式賽程的午場及晚場，中華隊在這3場自辦熱身賽雖然以3戰全勝之姿作收，但許多缺點被教練團、球迷，甚至於也在同場地進行熱身賽的古巴一覽無遺，贏球實在無法太高興。

首先是投手，中華隊在這3場分別排出黃子鵬、江少慶及胡智爲先發，黃子鵬在對樂天的比賽中投到第4局就因被強襲球打到左腳踝而退場，4局的投球也發生不少狀況，3局上還一度被攻佔滿壘；第2戰的先發是江少慶，江少慶的首局症又發作，1局上被連敲2支安打丟掉1分，這一局就用了24球，即使後續只用52球投完4局，被打3支安打只掉1分，他跟黃子鵬的問題都一樣，遇到更高層級的打者只會花費更多球數，屆時能否投完4局都是問題；第3場胡智爲對上味全，投4又1/3局用了58球，並未被打出任何安打也未失分，還投出5次三振，是3人中表現最好的， 但畢竟面對的是火力不強，隔天對古巴攻擊同樣無力的味全；而在後援部分，除了王維中有一點小亂流之外，其他的牛棚投手都有穩定表現，無需太擔心，就看正式比賽遇上更高階的外國打者的臨場狀況。

內野手及捕手的守備在這幾場也有一些瑕疵出現，吉力吉撈・鞏冠在第2場對手雙盜壘時，出現傳二壘沒抓到跑者，而被三壘跑者趁機跑回本壘得分的情形；林岱安則是在第3場一個離譜的暴傳三壘導致失分；林立在防守二壘時也有一次傳球失誤，不過距離正式比賽還有1個星期的時間，這些守備上及戰術演練的狀況都還有改善調整的空間；外野手的表現就中規中矩多了。

比起投手及守備，中華隊的打擊才是最令人擔心的部分。這3場熱身賽中華隊的野手都有出賽紀錄，打擊表現則有所不同，其中打席數最多，且打擊數據最佳的就是「永遠忠誠」張育成，張育成3場比賽下來共12個打席，11個打數中打出8支安打，打擊率超過7成，同時還有1轟及7分打點，無疑是這熱身賽系列最火燙的打者，成績讓人覺得還好他最後決定代表台灣出賽，否則中華隊就會少了一個主要的火力輸出；同樣也在10個打席以上的還有鄭宗哲及林子偉兩人，鄭宗哲10打數4安打，林子偉9打數3安打，還有3分打點，接下來的吳念庭及王柏融打擊率也都超過4成，吳念庭也選到3個保送，5名旅外的野手打擊表現在中華隊剛好排前5名。

林子偉在自辦熱身賽有3成33的打擊率，並有3分打點。 中華職業棒球大聯盟提供

中職打者中，表現最好的就是江坤宇及陳晨威，兩人都6打數2安打，而且都有盜壘演出，吉力吉撈雖有5成打擊率，打數卻只有4個，其餘的中職打者僅有王威晨及成晉各有1支安打，另外6人則完全打不出安打，面對過去常常交手，甚至有些不算是常駐一軍的中職投手，打擊竟然如此被壓制，正式比賽遇到更高層級的強投會是什麼慘況實在不忍想像，尤其是在旅外及中職打者打擊近況強弱如此分明的狀態下，只要幾名旅外打者被封鎖，那中華隊要得分就難如登天，當然，實力的差距不是這幾天能夠追趕上的，但相信中職打者在這幾年也進步不少，或許因為是首次的公開熱身賽，由於壓力等因素才綁手綁腳，接下來幾天的練習是關鍵，在僅剩3月5、6日的兩場官辦熱身賽中再做最後實戰調整，另一方面，林岳平總教練可能也要準備另一套打者如熄火，要怎樣靠戰術得分的劇本了。