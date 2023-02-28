不只是得分秀 林書豪傳遞正能量與NBA經驗更寶貴

在NBA與多倫多暴龍隊奪冠的林書豪，2019到2022年前往中國大陸CBA發展，今年轉戰台灣PLG聯盟的高雄17直播鋼鐵人隊。首戰貢獻13次助攻，第三戰即爆發得分能量，繳出32分、7籃板、7助攻與4次抄捷，新竹球場湧進8000人觀戰，這位豪小子為台籃注入什麼新意是文章重點，我亦透過昔日的採訪點滴，分析林書豪在NBA打出正確的籃球。

來台灣打球後，林書豪三不五時透過社群媒體發佈訊息，可以感受到心情愉快，擺脫在大陸職籃的低迷。我印象深刻的是，他在IG提到效力洛杉磯湖人隊時，曾繳出頗為自豪的比賽，在與華盛頓巫師隊的比賽10投0中零得分，那有什麼好驕傲的？因為他不再畏首畏尾、克服心理障礙打球，即使那天籃框與自己無緣，林書豪仍勇於出手攻擊，藉此勉勵打籃球的後進，身為運動員你不該期待每一場都很幸運、籃框跟海洋一樣大，若遇低潮應找節奏幫助球隊，而非垂頭喪氣怪運氣差。

林書豪征戰NBA時，與典型球員不一樣。或許是哈佛大學的高學歷，也可能是嚴謹的家教或儒家思想，應對進退頗為得體。你在他身上看不到激情，有的人灌籃後振臂怒吼、有的人因表現不好亂踢飲料桶，或者是捶打更衣櫃，更甚者對媒體怒言相向，這些畫面不會在林書豪身上出現，所到之處受各方愛戴，無論隊友、對手、教練、媒體或粉絲，我可以大聲說他真是零負評。

林書豪(中)名氣夠大，喜愛與討厭他的人都不在少數，但他從不曾留下負面批評或與人隔空叫罵，口不出惡言為自己博得良好名聲。 聯合報系資料照片

教練史考特（Byron Scott）在湖人帶過林書豪，他任教時不只一次誇子弟兵：「他（林書豪）真的很棒！籃球場上，進攻端能正確判斷讓隊友參與，也能自己發動攻擊。防守端很清楚該做什麼幫球隊取勝，即使受了傷，不會選擇壁上觀而請纓上陣。」

昔日湖人球星、後任球評的沃錫（James Worthy）說，林書豪剛到洛杉磯活在顯微鏡下，一舉一動受人檢視。林的個性想討好每個人，以致於想太多，只要開始照自己意思打球時，就能展現高效率。」時代華納（Time Warner）另一位球評、曾獲兩屆全明星的傑米森（Antawn Jamison）分析：「林書豪有高度學習能力，深知打球沒什麼思考空間，得靠直覺判斷。不像在紐約、休士頓時期，在湖人隊學到正確方法，包括幫隊友跑位置、抓發動進攻的時間，一旦掌握節奏，比賽局面就開始扭轉。」林書豪與克拉克森（Jordan Clarkson）在湖人隊時，他注意到克拉克森高進攻能量，會將自己轉成控球策應，時為菜鳥的克拉克森就因林穿針引線，新人年繳出單場30分佳績。

林書豪還有個特色，是受訪會抱持謙遜態度，將功勞歸於他人並誇獎隊友，打得好時他說：「我不清楚（打得好）原因何在，只是感覺得心應手，加上有隊友掩護，讓我找到空檔得分。」他也是我見過最會分析戰局的球員，每一場比賽的調整、防堵策略、擋切都交代清楚，有時我都懷疑他更像教練，講述戰術比總教練還詳細。有趣的是，每次講完個人表現都會誇一下隊友，不管對方有沒有聽到。

轉戰台灣籃壇後，林書豪(左)能給予整個球界的不只是技術，還有他的正向思維和人生觀，在以白人、黑人為核心的NBA打球，必須要有過人的心理素質。 圖／PLG提供

你也許覺得，林書豪是不是上過什麼公關課程，何以做人如此恰到好處。以我觀點，他把讚賞、感謝用詞用得大方自然，譬如我問他傷勢時，他會說防護員很厲害，幫我按摩、舒展，幫助在最短時間恢復，打出有趣的比賽。問到下一紙合約著落，他會說在場上每一分一秒都只想贏球，沒考慮其他事情。唯一談過的個人心聲是：「我真的想要打先發。」

被問到球隊能否進季後賽時，林書豪的態度亦值得嘉許，他說：「打球不能去算贏幾場晉級，只要全力拼搏，往後的每一場都是勝利。我相信運動員的想法一致，沒人喜歡輸球的感覺，無論是球季賽事所剩無幾，求勝慾望都不會改變。」我期待林書豪能把在NBA累積的正能量與思維，啟發那些年輕後進，他可以教給我們的東西很多，足以改變台灣籃球。