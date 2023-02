薪水想隨雞蛋漲價 馬恰多跳出合約可能自討苦吃

誰是當今大聯盟最強三壘手?如果我們拿這個問題去問當紅炸子雞Chat GPT,十有八九「他」會回答你是「亞瑞納多」(Nolan Arenado)。身為三屆全壘打王(雖說都是在洛磯拿的)、球員生涯每年都拿三壘手金手套而且上一季勝場貢獻值7.9(簡稱WAR)高居所有野手第二,亞瑞納多也確實夠格。但有些球迷可能會反駁:這個頭銜應該頒給打跑守全能的守護者三壘手拉米瑞茲(Jose Ramirez)。因為如果不是性格低調又在小市場球隊打球,以拉米瑞茲近兩年WAR總和高居三壘手榜首(以12.7領先亞瑞納多的12.0)、連兩季20全壘打-20盜壘的成績(如果2020年球季沒縮水甚至可能連五,而且有一季達成30-30),他也應該是眾望所歸的三壘手第一人。

除了這兩大球星外,教士明星三壘手馬恰多(Manny Machado)也絕對夠資格列入討論。前面提到WAR,上季馬恰多的6.8在三壘手中僅次於亞瑞納多,近兩季的11.9也緊追在亞瑞納多之後。其他如金手套(兩次)、20-20(一次),馬恰多同樣是「應有盡有」。而且在打進季後賽後,由馬恰多所領軍的教士更是走得最遠,擊敗強大的宿敵道奇殺進國聯冠軍賽。

上週末春訓熱身賽開打,鋒頭最健的同樣又是馬恰多。不僅因為提前宣告打算在本季結束後跳出合約(而且是年薪高達3000萬美金的五年合約)掀起一陣不小的風波,還「有幸」成為首位違反「投球時鐘」(Pitch Clock,規定打者必須在八秒內就打擊定位)規定的大聯盟史上第一人。當被問到為何想跳出合約時,馬恰多還不忘配合時事為「全世界都缺蛋」的現象背書:「先別管棒球了,你沒看到蛋價都漲多少了嗎?(Let’s take away baseball. The price of eggs is how much?)」

馬恰多在推特留言說蛋價都漲翻了,明白表示他認為薪水也該跟著飆升。事實上全球蛋價確實高漲,而且還很缺貨。 歐新社

且先別管蛋價,讓我們回來談談棒球。馬恰多(跟他的經紀人)之所以選在去年球季結束後對教士高層下達「不幫我延長合約,今年打完我就走人」的最後通牒,其原因並不難理解,無非是想靠去年再攀高峰的成績單跟教士叫板,趁早簽下一紙長度更長、能打到更老的新合約而已。然而教士高層的回覆無疑令他失望了:據傳教士只願意以平均年薪2100萬的代價跟馬恰多再延長五年合約。「區區這點錢」馬恰多哪會放在眼裡?於是才有了他的公開跳出合約宣言。

然而時間並不站在馬恰多這一邊。雖說剛打出OPS+單季新高的佳績(不算縮水的2020年球季),但今年七月就將滿31歲的馬恰多無疑正步入球員生涯的後半段,未來成績多半只會更差不會更好,就連今年球季能否複製(甚至是接近)去年表現以做為跳出合約後的談薪籌碼都還是個大問號。Fangraphs網站頗具權威性的兩項模擬數據Steamer及ZiPS就預測,本季馬恰多的WAR將下修到5以下,在所有野手中排17名及28名,遠低於今年的名列前五。

馬恰多(中)的生涯顛峰時期差不多已經到頂,接下來很難避免快速走下坡,恐怕教士以及其他球隊不會那麼瘋狂敢再賭他一把。 歐新社資料照片

更重要的是,既然馬恰多想簽長約,而且長度必須超越原有的五年(如果他沒跳出的話),與之交涉的球隊高層當然會評估與試圖預測他未來五到十年的長遠表現。這類預測由於他的年歲增長同樣不會太好看,甚至可能出現斷崖式的下滑。上述的ZiPS就預測馬恰多的OPS+在五年後(2028年球季)就將掉到僅比聯盟平均水準稍高的104,接下來更將直線下滑,直到滿41歲那年的77——如果到那時還有球隊願意讓他上場的話。換做WAR更是慘不忍睹,五年後馬恰多的WAR(1.7)就已不屬於先發球員的等級,再過兩三年,可能連讓他留在球員名單裡都嫌浪費——因為到那時他的WAR已接近甚至低於0。

馬恰多未來的表現如果真的照這個趨勢下滑,別說延長合約,就連現有的合約教士恐怕都要嫌貴。要知道馬恰多當年簽下的10年3億美金肥約可是刷新了北美職業運動史上總價最高的紀錄,雖說兩週後這項紀錄就又被另一超級球星哈波(Bryce Harper)打破,但他目前高達3000萬的年薪還是位居現役野手第11位,平均年薪在三壘手中也高居第四,僅次於天使瑞登(Anthony Rendon)的3500萬、亞瑞納多的3250萬及剛與紅襪完成續約的狄佛斯(Rafael Devers,3135萬)而已。按照ZiPS的成績預測,即便將來自由球員薪資持續上漲,三四年後馬恰多的貢獻度就已不符他的身價,更遑論十年八年。這點其他29隊的總管都跟教士高層一樣心知肚明。既然如此,馬恰多又哪來的把握能在自由球員市場上拿到更高價?

紅襪在1月時和和狄佛斯簽下11年3億3100萬美元合約,恐怕是會讓馬恰多非常眼紅。馬恰多生涯前6季就拿下2次金手套,3度在MVP票選中排入前10名,狄佛斯完全沒有這樣的成績。 美聯社

當然棒球不是做算術,像馬恰多這種十年一遇的球星表現不見得會照數據預測的衰退。但別忘了,當年天使跟拿過三屆MVP正如日中天的普荷斯(Albert Pujols)簽下十年長約時也是這樣想的,老虎在跟幾十年才出一個的三冠王卡布雷拉(Miguel Cabrera)續約八年時還是這麼想的,而之後的結果我們都知道了。

不過馬恰多跟他的經紀人也不是傻瓜。既然「跳出合約」(opt out)是項權利不是義務,不喊白不喊(而且按照合約,接下來每一季結束時他都有這項權利)。萬一今年表現不如預期甚至受傷,到時候原話收回就好,反正只有球季結束後正式提出跳出合約才真正算數。假使馬恰多真能打出更好的成績,衝著今年冬天自由球員市場除了大谷之外所有野手就屬他最強這一點(而且其他人跟馬恰多都相差不只一個等級),或許又會有哪位大老闆捧出大把銀子迎接馬恰多。歷史告訴我們:人類從不會從歷史學到任何教訓——要不然後來馬林魚又怎會跟史丹頓(Giancarlo Stanton)續了張破紀錄的13年長約?